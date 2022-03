Ystäväni Sergiy jätti rantaparatiisin ja tuli puolustamaan Kiovaa: "En epäröinyt hetkeäkään"

Vakuutan joka päivä tyttärelleni, että Ukrainan pääkaupunki ei luhistu.

Kiova

Kiovassa asuva toimittaja Oleg Vasylevskyi kertoo, miltä sota näyttää kaupunkilaisten silmin.

Vanhin tyttäreni asuu Kiovan toisella laidalla, ja joudun rauhoittelemaan häntä vähän väliä.

Hän ei halua lähteä pois, mutta on levoton. Minun täytyy joka päivä vakuuttaa hänelle, että Ukrainan pääkaupunki ei luhistu.

Tänään minulla oli hänelle hyviä uutisia: vanha ystävämme on palannut puolustamaan kaupunkia.

Ystäväni on Sergiy. Hän on syntyperäinen kiovalainen, joka on asunut viime vuodet Espanjan lämmössä A Coruñan satamakaupungissa Galiciassa.

Sergiyn – kuten meidän kaikkien muidenkin – elämä muuttui torstaina 24. helmikuuta.

– Kun saimme aamulla 24. helmikuuta tietää, että sota on syttynyt, päätimme yksimielisesti, että maani tarvitsee minua miehenä, Sergiy kertoo minulle.

Oleg Vasylevskyin ystävä Sergiy Espanjassa.

Mies jätti rauhallisen rantatontin Espanjassa taakseen silmääkään räpäyttämättä.

– En epäröinyt hetkeäkään. Lensin Varsovaan samana päivänä, ja sieltä jatkoin bussilla Lviviin, Ukrainan puolelle.

Seuraavana päivänä Sergiy oli jälleen Kiovassa.

– Minua ei määrätty palvelukseen, sillä en ole reserviläinen, mutta ilmoittauduin välittömästi vapaaehtoisten pataljoonaan Kiovassa. Heti seuraavana päivänä aloitin pataljoonan tukiupseerin tehtävät, Sergiy kertoo.

Tyttäreni oli Sergiyn luona Espanjassa viime syksynä.

Nykyään 50-vuotias Sergiy toimi aktiivisesti Maidanin kansanliikkeeksi kutsutussa protestissa 2014, jossa EU-myönteiset ukrainalaiset vastustivat tuolloisen presidentin Viktor Janukovitshin päätöstä hylätä vapaakauppasopimus Euroopan unionin kanssa ja tiivistää sen sijaan suhteita Venäjään.

Nimitys tulee Maidan Nezaležnostista, joka on Kiovan keskusaukio.

Sergiy liittyi vapaaehtoisten joukkoon, kun Venäjä hyökkäsi Krimille samana vuonna. Hän on auttanut Ukrainan armeijaa sen jälkeenkin, kun muutti ulkomaille 2016.

– Minulla oli melko menestyvä pieni vientiyritys Ukrainassa. Vaimoni sai kuitenkin jatkuvasti rahakkaita tarjouksia suurelta kansainväliseltä yritykseltä, jossa hän työskentelee, Sergiy kertoo.

– Hän ei tosissaan miettinyt niitä, ja me rakensimme talonkin Kiovaan ja ajattelimme kasvattaa siellä lapsenlapsiamme.

” Minua ei määrätty palvelukseen, sillä en ole reserviläinen, mutta ilmoittauduin välittömästi vapaaehtoisten pataljoonaan Kiovassa.

Venäjän hyökkäys Krimille johti pysyvään sotatilaan Itä-Ukrainassa, ja venäjämielisten kapinallisten jatkuvat yhteenotot Ukrainan armeijan kanssa aloittivat taloudellisen epävarmuuden ajan.

– Donbassin alueen taistelujen jälkeen Ukrainan talous kärsi rajusti, ja päätimme hyväksyä seuraavan työtarjouksen, Sergiy kertoo.

– Ensin muutimme Sveitsiin, ja kaksi vuotta myöhemmin Espanjaan. Meistä tuli talouspakolaisia.

Sergiy kertoo, että he matkustelivat paljon asuessaan A Coruñassa.

– Matkustimme ympäri Eurooppaa, mutta kerran vuodessa saavuimme aina Kiovaan tapaamaan vanhempiamme.

– Varmistimme myös, ettei koipalloja keräävän talomme pihanurmi pääse kasvamaan liian pitkäksi. Kotimaamme on ollut kaikkien näiden vuosien aikana mielessämme joka päivä.

Venäläiset ovat jatkaneet Kiovan tulittamista. Kaupungin länsilaidalta on kuultu useita räjähdyksiä, ja ulkonaliikkumiskielto on voimassa.

– Olemme kriittisessä paikassa, Sergiy sanoo ja lisää, ettei paljasta minulle sijaintiaan turvallisuussyistä.

– Toisinaan meitä tulitetaan, vaikka vihollisen lähimmät joukot ovat kaukana. En paljasta, missä olemme, mutta sanon, että olemme yksi monista Kiovaa puolustavista pataljoonista. Sinne Vladimir Putinin joukot eivät ikinä pääse.

Ukrainan armeija on rankattu maailman 22. voimakkaimmaksi. Siihen liittyen Sergiyllä on huomio, joka paljastaa, ettei hän ole menettänyt huumorintajuaan.

– Maailman toiseksi suurin armeija (Venäjä) kääntyy kolmanneksi suurimman (Kiina) puoleen lyödäkseen 22. voimakkaimman armeijan, hän sanoo nauraen.

Putinin on kerrottu kääntyneen Xi Jinpingin kommunistidiktatuurin puoleen saadakseen apua sodassa, jonka itse aloitti.