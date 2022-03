Putinin tähtäimessä oleva ”Mustanmeren helmi” on nähnyt monet helvetit – tällainen on Odessan historia

Putinin sota ulottuu rakastettuun kaupunkiin asti.

Viikkoja jatkuneen sodan aikana venäläiset joukot ovat hitaasti työntyneet Ukrainan rannikkoa pitkin kohti länttä. Pelätään, että ne pyrkivät Odessaan. Kaupunki on jo saarrettu mereltä.

Sota voi tuhota kaupungin, joka on tärkeä sekä Ukrainan että Venäjän historiassa. Se ei ole ikivanha, mutta rakastettu.

Odessalaiset tekevät tankkiesteitä ja kasaavat hiekkasäkkejä. Riittävätkö ne Venäjän armeijaa vastaan?

”Ilman täyttää eurooppalaisuus, ihmiset puhuvat ranskaa ja eurooppalaisia lehtiä saa luettavaksi”, kirjoitti runoilija Alexander Pushkin, joka asui Odessassa vuosina 1823–1824.

Pushkin, myöhempi Venäjän kansallisrunoilija, oli aikansa toisinajattelija. Poliittisesti radikaalista romantiikasta vaikutteita ottavaa kirjoittajaa ei katsottu hyvällä taantumuksellisella Venäjänmaalla. Valtaa piti viimeisiä aikojaan keisari Aleksanteri I. Hän oli aloittanut uransa vapaamielisenä, mutta kääntynyt melkein mystilliseen uskonnolliseen konservatismiin. Ranskan vallankumous oli kukistettu, mutta Aleksanteri pelkäsi sen hengen yhä elävän.

Kaupunki, jota Pushkin tuolloin ihaili, oli uutuutta hohtava. Se oli ollut olemassa vasta 30 vuotta. Vuonna 1789 Venäjän armeija valtasi turkkilaisen Khadjibeyn linnoituksen Mustanmeren pohjoisrannalla.

Historiassa alueella oli ollut monta omistajaa alkaen antiikin kreikkalaisista. Keskiajalla aluetta hallitsivat vuoronperään mongolit, Krimin kaanit ja Liettuan suuriruhtinaskunta, unohdettu suurvalta.

Odessa rakennettiin välimerelliseen tyyliin keveällä arkkitehtuurilla.

Katariina Suuren aikana Venäjä halusi vakiinnuttaa asemansa alueella pysyvästi. Keisarinna päätti vuonna 1794, että paikalle rakennettaisiin uusi kaupunki juhlistamaan Venäjän voittoa.

Asialla oli myös taloudelliset syynsä. Kyseessä oli ihanteellinen satamapaikka. Mustanmeren rannikon valtaaminen mahdollisti sen, että Venäjä sai käsiinsä jäättömiä satamia. Niiltä rahdit saivat kulkea läpi vuoden.

”Oi Odessa, sä helmi Mustanmeren”, lauletaan tutussa iskelmässä. Muistetuin on Teijo Joutselan ja Humppaveikkojen esitys.

Nimi Odessa on oikeastaan väärinkäsitys. Katariina halusi jotain uljaalta menneisyydeltä kuulostavaa ja ei-turkkilaista. Jonkin käsityksen mukaan paikalla olisi sijannut kreikkalainen Odessoksen siirtokunta. Siitä johdettiin Odessa. Oikea Odessos on kuitenkin Bulgarian Varna.

Mies, joka teki Odessasta Mustan meren helmen ei ollut venäläinen, ukrainalainen, kreikkalainen tai turkkilainen.

Armand-Emmanuel Sophie Septimanie de Vignerot du Plessis tunnettiin tuttavallisemmin Richeliun herttuana. Ranskan ylhäisaateliin kuulunut herttua lähti käpälämäkeen suuren vallankumouksen alta. Hän päätyi Venäjän armeijan palvelukseen kenraaliksi.

Venäjän hovissa herttua ystävystyi kruununperijä Aleksanterin kanssa. Keisariksi noustuaan tämä nimitti Richeliun herttuan Odessan kuvernööriksi.

Uusi kuvernööri kutsui paikalle parhaita italialaisia arkkitehteja. He loivat kaupungin arvorakennuksiin Välimerellisen ilmapiirin. Raskas venäläisyys ei tummentanut kaupungin henkeä.

Ulkomaisiin ammattilaisiin turvautuminen ei ollut ainutlaatuista. Samoihin aikoihin saksalainen Carl Ludvig Engel piirsi Helsingin uusiksi tsaarinvallan tilauksesta.

Venäjä oli noussut suurvaltana Napoleonin sodista. Sen hiljan valtaamista alueista tehtiin valtakunnan käyntikorttia. Mustanmeren rannoilta hiljan vallattuja alueita kutsuttiin ”uudeksi Venäjäksi”.

Herttua Richeliun patsas suojattuna pommituksia vastaan. Odessan kauneuden luojan patsas ei todista ensimmäistä kertaa sodan rumuutta.

Richeliun herttua lähti 11 vuotta kuvernöörinä palveltuaan takaisin kotimaahansa Ranskan pääministeriksi. Tyylin säilymisen Odessassa varmisti se, että hänen seuraajansa kuvernöörin virassa oli ranskalainen kreivi Andraud de Langeron.

Richeliun herttuan patsas Odessassa seisoo pitkien portaiden päässä. Paikkaa käytettiin yhdessä varhaisen elokuvahistorian kuuluisimmassa kohtauksessa.

Huutavia mielenosoittajia, ampuvia sotilaita, yksin alas portaita pomppivat lastenvaunut. Sergei Eisensteinin Panssarilaiva Potemkin oli neuvostoelokuvan suuri klassikko, jota läntiset elokuvantekijät kopioivat vielä vuosikymmeniä myöhemmin.

Verilöyly todella tapahtui vuonna 1905, mutta ei portailla vaan läheisillä kaduilla. Eisenstein valitsi kuvauspaikan dramaattisuuden vuoksi.

Panssarilaiva Potemkinin kuuluisa porraskohtaus perustuu tositapahtumiin.

Reilussa sadassa vuodessa Odessa oli kasvanut valtaisaa vauhtia. Se saattoi olla keisarikunnan kansainvälisin kaupunki. Kaduilla voi venäläisten ja ukrainalaisten lisäksi törmätä vaikkapa albaaneihin, azereihin ja saksalaisiin. Erityisen paljon oli juutalaisia, jopa yli kolmannes väestöstä.

Kansojen sulatusuuni ei ollut auvoinen. Juutalaiset joutuivat usein vainojen, pogromien, kohteeksi. Kuten muuallakin Venäjällä kasvavien tehtaiden työläisten oikeudet olivat vähäisiä. Tyytymättömyys kasvoi ja kumousaatteet levisivät. Monet niihin tarttuneista kuuluivat sorrettuihin vähemmistökansoihin, ennen kaikkea juutalaisiin. Odessa oli kumouksen ruutitynnyri.

Vuonna 1905 tsaari Nikolai II:n sota Japania vastaan päättyi häviöön. Se laukaisi levottomuuksia kautta Venäjän maan. Sotilaat kapinoivat kaikkialla, Helsingin Viaporissakin.

Mustallamerellä kapinalipun nosti panssarilaiva Potemkin. Odessan työläiset tukivat sitä lakkoilemalla. Mielenosoitus tukahdutettiin kivääreillä. Potemkinin kapinalliset vastasivat tulittamalla kaupunkia laivatykeillä.

Vuoden 1905 vallankumous johti lopulta tsaarin yksinvallan teoreettiseen pienentämiseen ja Venäjän valtakunnanduuman perustamiseen. Kansanjoukoissa eli yhä tyytymättömyys.

Odessaan jäävä mies hyvästeli perheensä junan ikkunan läpi. Ukrainassa matkataan nyt sotaa pakoon.

Venäjää odottivat väkivallan vuosikymmenet. Ensimmäinen maailmansota johti tsaarinvallan romahtamiseen. Odessasta taistelivat bolsevikit, itsenäisyysmieliset ukrainalaiset, Venäjän valkoiset ja heitä tukeneet länsivallat. Kaupungissa kärsittiin nälänhädästä. Voiton ottivat lopulta bolsevikit.

Sodan jälkeen odotti neuvosto-Venäjän arki. Ukraina otettiin neuvostotasavaltojen joukkoon. Sotakommunismia seurasi liberaalimpi ”uusi talouspolitiikka” ja sitä kova stalinismi. Eisensteinin elokuvan vuoksi kaupunki houkutti neuvostoturisteja nauttimaan ilmastostaan.

Toinen maailmansota oli Odessassa samanlainen helvetti kuin ensimmäinenkin. Vuonna 1941 kaupunkiin hyökkäsivät saksalaiset ja romanialaiset joukot. Ne piirittivät sitä 73 päivää.

Romania sai kaupungin hallintaansa, mutta vastarinta jatkui. Joukkomurhat seurasivat toisiaan ja erityisesti kaupungin juutalaisväestöä hävitettiin. Kun puna-armeija vuonna 1944 palasi, kosto kaikille yhteistyöstä epäillyille oli ankara.

Odessa kärsi vuoden 1905 kapinassa sekä kummassakin maailmansodassa.

Julman sodan jälkeen hyvinvointi kasvoi Neuvostoliitossa 1970-luvulle asti. Turisteja virtasi jälleen nauttimaan miljoonakaupunki Odessasta. Venäjä oli yleinen kieli. Myös juutalaiskulttuuri elpyi jonkin verran, vaikka monet henkiin jääneet juutalaiset suunnistivat Israeliin heti, kun siihen aukesi tilaisuus.

Osa jatkoi sieltä Yhdysvaltoihin. New Yorkin Brooklynissa sijaitsee Brighton Beach. Se on saanut lempinimen ”pikku-Odessa” alueelle asettuneiden venäjänjuutalaisten vuoksi. Uudella mantereellakin he pitävät merenrannan maisemasta.

Vuonna 1991 Neuvostoliitto lakkasi ja Odessasta tuli sopuisasti osa uutta itsenäistä Ukrainaa. Venäläisturistit eivät kadonneet minnekään.

Vuoden 2014 tapahtumat, kumous Kiovassa ja Krimin valtaus, rikkoivat rauhat. Yhteenotossa Venäjä ja Ukraina-mielisten välillä ja sitä seuranneessa tulipalossa kuoli kymmeniä ihmisiä. Venäjä syyttää tapahtuneesta yhä Ukrainaa.

Kahdeksan vuoden jälkeen väkivallan uhka on jälleen Mustanmeren helmen yllä.