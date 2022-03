”Tässä on myös se raadollisempi puoli.”

Venäjä, Venäjä, Venäjä, luetteli puolustusministeri Jyri Häkämies vuonna 2007.

Ajankohtaisempi Yhdistyneissä kansakunnissa syntynyt luettelo menee nyt näin: Venäjä, Valko-Venäjä, Syyria, Pohjois-Korea ja Eritrea.

Mikä ei kuulu joukkoon?

Kysymys on kompa.

Kaikki kuuluvat, mutta miksi myös Eritrea? Miksi Afrikan sarven maa on mukana ”mörkömaiden” rintamassa?

Maailmankuulu kansainvälisen politiikan ja talouden tutkija Francis Fukuyama julkaisi juuri American Purpose -sivustolla kirjoituksen, jossa sivusi YK:n kansakuntien painoarvoa. Tai ominaiskeveyttä.

Fukuyaman mielestä YK:n turvallisuusneuvostosta ei ole kenellekään mitään hyötyä, mutta yleiskokouksen äänestyksistä kostutaan sen verran, että löytyvät ”pahikset”.

Kansainvälisen politiikan ja talouden tutkija Francis Fukuyama heinäkuussa 2021.

Kun YK:n yleiskokous hyväksyi 2. maaliskuuta päätöslauselman, jossa Venäjää vaaditaan vetämään joukkonsa Ukrainasta, viisi maata äänesti vastaan. Ne olivat Venäjä, Valko-Venäjä, Syyria, Pohjois-Korea ja niin sanotusti last and the least eli hännänhuippuna Eritrea.

Venäjä tuki Venäjää, koska Venäjä on Venäjä. Valko-Venäjä tuki Venäjää Venäjän taskusta käsin, koska Valko-Venäjä on Venäjän taskussa.

Syyria tuki Venäjää, koska ilman Venäjää Syyrian presidentti Bashar al-Assad olisi kompastunut.

Pohjois-Korea tuki Venäjää, koska Pohjois-Korea on parantumattomasti uhmaikäinen idän ihmelapsi.

YK:n yleiskokous 2. maaliskuuta 2022.

Mutta miksi Eritrea tuki Venäjää? Nimen eri-alku ei nimittäin tule suomen kielen sanasta eri-mieltä tai eri-pura.

Eritreaa kuvaillaan yleisesti maaksi, jonka perustuslaki on kateissa, oikeusjärjestys romahtanut, kansa pyrkii karkailemaan ulkomaille ja lehdistönvapaudessa sijoitus on globaalissa katsannossa kolmanneksi viimeinen.

Eli vähän kuin Venäjä, mutta romahtelevia hylkyvaltioita on maailmalla muitakin. Miksi juuri Eritrea liittyi ”mörköviisikkoon”?

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki.

Yllätyitkö, Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki?

– Ei se yllättänyt.

– Eritrea on ollut hyvin eristäytynyt diktatuuri, jonka presidentti Issaias Afewerki ihannoi Putinin kaltaisia autoritäärisiä johtajia.

– Tässä on myös se raadollisempi puoli, että Eritrea on äärimmäisen köyhä maa ja on ollut vireillä, että Venäjä rakentaisi sinne tukikohdan, tietysti rahaa vastaan.

Ruohomäen mukaan tukikohta antaisi Venäjälle ”lämpimän veden sataman” Afrikan sarven alueella, jossa Eritrean naapurissa Djiboutissa ovat jo läsnä tukikohtineen Ranska, Yhdysvallat, Kiina ja Japani.

– Eli autoritääriset johtajat löytävät toisensa ja taustalla on geopolitiikkaa ja yhteisiä käytännön tason intressejä.

Eritrean presidentti Issaias Afewerki (kuvassa keskellä) kuvattuna toukokuussa 2010.

Pyysimme näkemystä myös Suomen ulkoministeriöstä.

”Eritrean äänestyspäätös oli pettymys, mutta ei välttämättä suuri yllätys”, UM:stä vastattiin sähköpostitse.

”Äänestyspäätös saattoi olla seurausta Eritrean halusta vastustaa Yhdysvaltain ja lännen pyrkimyksiä. Taustalla esimerkiksi. Eritreaan kohdistuvat pakotteet.”

”Tämä on tietysti ristiriidassa sen kanssa, että Eritrea on yleensä painottanut suvereniteettia, itsenäisyyttä ja alueiden koskemattomuuden kunnioittamista.”