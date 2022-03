Kenraalimajuri sai surmansa Mariupolin taisteluissa.

Venäjän armeija on menettänyt Ukrainan sodassa jälleen yhden kenraalin, kertoo Ukraina.

Kenraalimajuri Oleg Mityajev sai surmansa Mariupolin taisteluissa, kertoo Ukrainan sisäministeri. Venäjä ei ole vahvistanut kenraalin kuolemaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi mainitsi venäläiskenraalin kuoleman yöllä pitämässään puheessa, mutta ei maininnut ketään nimeltä.

Mityajev johti 150. moottorisoitua jalkaväkidivisioonaa. Vuosi sitten hän johti venäläisten joukkoja Syyriassa.

Venäjän armeija on menettänyt kolme viikkoa käydyn Ukrainan sodan aikana neljä kenraalia. Mityajevin lisäksi surmansa ovat saaneet Andrei Kolsnikov, Vitali Gerasimov ja Andrei Suhovetskij.

Mityajevin kuolemasta kertoi myös Valko-Venäjän oppositiomielinen media Nexta. Nexta julkaisi Twitterissään myös komentajan kuvan.

Venäläisupseerien kuolemia aiemmin Ilta-Sanomille kommentoinut pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp Pekka Toveri totesi, ettei tilanne ole ihan normaali.

Korkea-arvoisten upseerien kuolemat kertovat Toverin mukaan siitä, että operaatio on mennyt pieleen.

Lisäksi Venäjän asevoimissa upseereita ei kouluteta omatoimiseen ajatteluun ja toimintaan samalla tavalla kuin länsimaisissa armeijoissa.

– Ajattelu on se, että jos en tee mitään, en tee virhettä. Teen vain, mitä käsketään. Silloin kaikki on aina pomon syytä. Kun asiat eivät tapahdu niin kuin pitäisi, pomon pitää mennä eteen potkimaan takapuolille, että tehkää nyt jotain pöljät, Toveri totesi.

Sen jälkeen pomo menee lähelle etulinjaa, toikkaroi siellä ja osoittelee käsillä, mitä pitää tehdä.

Hänestä tulee helppo kohde tarkka-ampujille.

Länsimaissa koulutetaan, että johtajan ei pidä koskaan käyttäytyä kuin johtaja, jos on pienikin vaara, että vihollinen näkee.

– Sitten kun on siellä etulinjan lähellä, osoittelee käsillä, potkii ihmisiä takapuoleen, huutaa ja meuhkaa, vihollinen näkee heti, että tuo on varmaan iso bossi ja hänet ammutaan ensimmäisenä.

Toveri lisää, että on kunnia ja hyvän johtamisen periaate, että menee eteen ja johtaa edestä, mutta rajansa ovat siinäkin.

– Selkeästi he joutuvat menemään etulinjaan, koska asiat eivät mene niin kuin on suunniteltu. On pakko olla paikalla itse valvomassa. Siinä on luottamus hyvä, valvonta parempi.