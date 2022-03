Hittielokuvan kappaletta pommisuojassa tulkinnut 7-vuotias Amelia pääsi turvaan Puolaan – "Olisin tosi mielelläni äitini ja isäni kanssa Kiovassa”

Frozen-elokuvasta tuttua kappaletta herkästi tulkinnut tyttö on nyt evakossa isoäitinsä kanssa.

Viime viikolla somessa hitiksi nousi video, jolla ukrainalainen pikkutyttö esittää tulkinnan Frozen-elokuvan Let it Go -kappaleesta pommisuojassa. Nyt kyseinen tyttö, 7-vuotias Amelia, on päässyt turvaan sodan runtelemasta Kiovasta.

Lue lisää: Pikkutyttö lauloi koskettavasti hittielokuvasta tutun laulun pommisuojassa Kiovassa

Brittiläinen BBC tavoitti videoyhteydellä Amelian Puolasta, jossa hän on evakossa isoäitinsä kanssa. Videolla tyttö kiittelee vuolaasti lauluvideon maailmalla katsoneita. Frozen-elokuvan hän mainitsee yhdeksi suosikeistaan.

– Harjoittelen laulua joka aamu, iltapäivä ja ilta. Siksi se meni niin hyvin. Unelmani on aina ollut laulaa, Amelia kertoo.

Pommisuojassa vietettyä aikaa Amelia kuvaa ”normaaliksi”. Tytön mukaan hän ei ollut ainoa sinne jumittunut lapsi, vaan seurana oli myös luokkatoveri Artyom ja muita lapsia.

– Olisin tietenkin tosi mielelläni äitini ja isäni kanssa Kiovassa, Amelia harmittelee.

Lue lisää: Pikkutyttö esitti hitti­elokuvasta tutun laulun pommi­suojassa Kiovassa – kappaleen tekijät mykistyivät tulkinnasta

Pelkästään yhdellä lauluvideota jakaneella twiitillä on tällä hetkellä lähes 400 000 tykkäystä ja kymmeniä tuhansia jakoja. Amelian esitys sai myös kiitosta lauluntekijä Kristen Andersen-Lopezilta, joka kirjoitti tytön esittämän kappaleen Disneyn Frozen-elokuvaan.

– Mieheni ja minä kirjoitimme tämän laulun osana tarinaa, joka kuvaa kärsivän perheen parantumista. Tapa, jolla laulat on kuin taikatemppu, joka levittää sydämesi valoa ja parantaa kaikkia ympärillä. Jatka laulamista, me kuuntelemme! Andersen-Lopez suitsutti Twitterissä.

Myös kappaleen alkuperäinen esittäjä Idina Menzel vaikuttui Amelian esityksestä.

– Näemme sinut. Me todellakin näemme sinut, laulaja hehkutti ja varusti viestin sinikeltaisin sydämin.