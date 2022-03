Puola ehdottaa kansainvälistä rauhanturvaoperaatiota Ukrainaan

Puolan varapääministeri Jaroslaw Kaczynski sanoo, että operaation tulisi voida puolustaa itseään. Hänen mukaansa sen tulisi tarjota humanitaarista apua.

Puolan varapääministeri Jaroslaw Kaczynski ehdottaa, että Ukrainaan tulisi lähettää jonkinlainen kansainvälinen rauhanturvaoperaatio.

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa vieraileva Kaczynski sanoo Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan, että kyseessä olisi sotilasliitto Naton operaatio, jossa voisi olla myös laajempia kansainvälisiä rakenteita. Hän sanoo, että operaation tulisi voida puolustaa itseään. Hänen mukaansa sen tulisi tarjota humanitaarista apua.

Puolan, Tshekin ja Slovenian pääministerit ovat tavanneet eilen illalla Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin Kiovassa. Kolmikko vierailee maassa Eurooppa-neuvoston edustajina. Myös Puolan varapääministeri on mukana vierailulla.

Zelenskyi sanoi yhdysvaltalaiskanava CNN:n mukaan todella luottavansa kumppaneihinsa ja uskovansa, että tapaamisesta seuraa hyvää.

Vierailun tarkoituksena on osoittaa koko Euroopan unionin tukevan Ukrainan itsenäisyyttä. Pääministerit matkustivat kaupunkiin junalla.

"Olemme vuosia kuulleet, kuinka ovi on auki"

Zelenskyi on ilmaissut, että hän ei odota Ukrainan liittyvän Natoon lähiaikoina. CNN kertoo presidentin kommentoineen aihetta Britannian johtamille JEF-puolustusyhteistyöhön osallistuville maille, joihin Suomikin kuuluu.

– Olemme vuosia kuulleet, kuinka ovi on auki (Nato-jäsenyydelle), mutta nyt kuulemme, ettemme pääse sisään. Ja se on totta, ja se on tunnustettava, Zelenskyi sanoi CNN:n mukaan.

JEF-maat tapasivat Lontoossa. Suomen presidentti Sauli Niinistö osallistui kokoukseen. Niinistön mukaan Zelenskyi kertoi JEF-maiden johtajille Ukrainan vallitsevasta tilanteesta sekä siitä hädästä ja niistä tarpeista, joita maalla on.

JEF-yhteistyöhön kuuluu pohjoiseurooppalaisia maita.