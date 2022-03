Venäjällä vähätellään yhä historiallista häpeä­tahraa. Parikymmentä valtiota on tunnustanut holomodoriksi kutsutun nälänhädän ukrainalaisten kansanmurhaksi. Suomi päätti toisin vuonna 2008.

Tarkoituksena oli Ukrainan talonpoikaiston nujertaminen.

Vuonna 1937 Neuvostoliiton virkamieskoneisto paukkuu täydellä teholla. Pääsihteeri Josif Stalin odottaa kuumeisesti väestönlaskentaa, todistetta väkiluvun satumaisesta kasvusta. Sen hän laskisi sosialistisen viisivuotissuunnitelmansa ansioksi.

Kun laskenta lopulta valmistuu, tuloksia ei julkisteta. Syyskuussa teloitetaan Neuvostoliiton tilastollisen aikakauskirjan Ukrainan päätoimittaja Myh’ailo Avdijenko. Projekti käynnistetään uudestaan ja uusin metodein.

Arvattavasti Avdijenkon tiedossa oli noin 8 miljoonan neuvostoliittolaisen liikakuolleisuus vuosina 1932–1933. Mustimmat lukemat huokuivat Ukrainasta, jossa nykytutkijat uskovat suunnilleen 3,9 miljoonan ihmisen nääntyneen nälkään. Nälänhädän ehkäisemiä syntymiä oli 0,6 miljoonaa.

Paikalliset puhuvat holodomorista, nälällä tappamisesta. Neuvostoliitossa tapauksesta vaiettiin aina Mihail Gorbatshovin avoimelle 1980-luvulle. Kansanmurhaksi sen on tunnustanut parikymmentä valtiota. Viro kuuluu joukkoon, Suomi ei.

Ruokapula ei perustunut luonnollisiin vaan nimen mukaisesti tarkoituksenhakuisiin syihin. Avainasemassa oli Stalinin päätös kollektivisoida itsenäiset maatilat yhteisomistetun karjan ja maiden kolhooseihin. Politiikka romutti maatalouden, joka työllisti 1930-luvulla 80 prosenttia ukrainalaisista. Monissa kylissä puhkesi aseellisia kapinoita.

Silkka aatteellinen naiivius kommunistidiktaattoria ei ohjannut. Arkistolähteet paljastavat Stalinin vastaanottaneen toimiensa tuloksista roppakaupalla varoituksia sekä talonpojilta että oman puolueensa aktiiveilta.

Rakas Stalin, olkaa hyvä ja vastatkaa minulle ja kertokaa, miksi kollektiiviviljelijät kollektiivitiloilla pöhöttyvät nälästä ja kuolleiden hevosten syömisestä. Sain lomaa ja menin Zynovjivskyin piiriin, missä näin omin silmin ihmisten syövän hevosia, muuan aikalainen taivasteli olosuhteita.

Ukraina katsoo Josif Stalinin syyllistyneen kansanmurhaan vuosina 1932-1933 toimiessaan Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ensimmäisenä pääsihteerinä.

Syksyllä 1932 Neuvostoliittoa ravisteli jälleen kehno satokausi. Ukrainassa viljamäärä jäi 60 prosenttia ennakoitua vähäisemmäksi. Kuin vahingot maksimoidakseen Stalin piti härkäpäisesti kiinni päätöksestään moninkertaistaa vienti ulkomaille. Halvalla viljalla työväenluokan diktatuurille kosiskeltiin ulkovaltojen tunnustusta. Lisäksi ravintoa tarvittiin polttoaineeksi teollistuviin kaupunkeihin.

Jo 1931 Ukrainan maatilojen oli luovutettava valtiolle sadostaan 40 prosenttia. Vuotta myöhemmin Stalin syytti toimitusvaikeuksista rikkaiden talonpoikien eli kulakkien sabotaasia. Jokainen tavoitteesta jäänyt kylä tai kollektiivitila päätyi julkisesti mustalle listalle.

Rangaistus tarkoitti kaiken viljan takavarikointia valtiolle aina kylvösiemenistä alkaen. Talonpoikien oli kompensoitava ”epäonnistumistaan” myös karjalla, vaatteilla, huonekaluilla ja tuotantovälineillä. Kaupankäynti pysäytettiin. Leivän ostaminenkin oli kiellettyä.

Kokonaisiin kyliin kohdistuvat rangaistukset rajoittuivat Neuvostoliitossa yksinomaan Ukrainaan. Nääntymistä pelätessään talonpojat alkoivat kätkeä syötävää lattialautojen alle ja maan uumeniin, mikä luokiteltiin ”sosialistisen omaisuuden” varastamiseksi. Yksikin kolhoosilta näpistetty viljantähkä saattoi johtaa 10 vuoteen pakkotyöleirillä tai teloitukseen. Palauttaakseen kurin hallinto määräsi kyliin ratsioita suorittavia prikaateja.

Isämme oli kätkenyt kolme ämpärillistä ohraa ullakolle, ja äitimme keitti iltaisin salavihkaa puuroa pitääkseen meidät elossa. Sitten joku oli varmaankin kannellut meistä; he veivät kaiken ja pieksivät isämme raa’asti, koska hän ei ollut luovuttanut sitä ohraa etsintöjen aikana. He pitelivät hänen sormiaan ja paiskasivat oven päälle katkoakseen ne, he kiroilivat hänelle ja potkivat häntä lattialla, Zytomyrin alueella asuneet sisarukset todistivat myöhemmin.

Riutunut tyttö Harkovassa 1933.

Nälkä laukaisi maalaisten joukkopaon suurkaupunkeihin Kiovaan, Pultavaan, Odessaan ja Harkovaan sekä Ukrainan ulkopuolelle. 22. tammikuuta 1933 Stalin ja Vjatsheslav Molotov allekirjoittivat käskykirjeen, jossa viranomaisia määrättiin torjumaan ”kaikin keinoin Ukrainan ja Pohjois-Kaukasian talonpoikien joukkovaellus kaupunkeihin”.

Seurauksena Ukrainan raja lyötiin kiinni ja rautatieyhteydet katkaistiin. Perusteluissa sivuutettiin tyystin pakolaisten motiivit, eikä muuttoliikkeen syypäistä ollut epäselvyyttä.

Keskuskomitealla ja hallituksella on hallussaan todisteet siitä, että tämän talonpoikien suuren vaelluksen ovat järjestäneet neuvostovallan viholliset, vastavallankumoukselliset ja Puolan asiamiehet käyttääkseen sitä hyväkseen erityisesti kolhoosijärjestelmän ja yleensä neuvostovallan vastaisessa propagandassa.

Niin talonpojat olivat pian eristettyinä tyhjiksi nyhdettyihin kyliinsä. Päivä päivältä yltyvä nälkä ja pelko muiden aikeista alkoivat purkautua vihana ja vainoharhaisuutena.

Oman kotikylänsä rappion todistaneen aikalaisen sanoin ”vaimo kääntyi aviomiestään vastaan ja mies vaimoaan”. Kuolema aloitti korjuunsa yksilöistä ennen kuin pyyhkäisi mukanaan loput perheistä ja autioitti alkuun tiloja, keväällä 1933 jo kokonaisia kyliä.

Rohkeimpien onnistui yhä rämpiä soiden ja metsien läpi pakoon kaupunkeihin, joissa heidän auttamisensa säädettiin laittomaksi.

Aamuaurinko paljasti aina uuden joukon kaduille nääntyneitä vainajia. Pultavasta ja Kiovasta viranomaiset kuljettivat pois noin 150 ruumista päivässä. Paikallisen mukaan ruumiskärryihin saatettiin viskata myös eläviä maalaisia.

Aamulla hevoset vetivät kärryjä perässään läpi Kiovan ja yön aikana kuolleiden ruumiit kerättiin. (...) Osa kyydittävistä yhä mumisi ja heidän päänsä kääntyilivät. Kysyin kuljettajalta heistä ja hän vain heilautti kättään ja sanoi: ”Kun he ovat päässeet sinne, mihin heitä ollaan viemässä, hekin ovat hiljaa.”

Teillä lojuvat ruumiit olivat nälkävuosien kaupungeissa arkinen näky.

Ruumiita tienvarressa Harkovassa 1933.

Nälän ja epätoivon imettyä ihmisistä viimeisetkin säädyllisyyden rippeet alkoivat he kevättä 1933 kohden syödä mitä ikinä käsiinsä saivat: homehtuneita ruoantähteitä, nurmea, kaarnaa ja sammalta, omia hevosiaan.

He pyydystivät pihoilta niin oravia kuin hiiriä ja rottia, nylkivät ja paistoivat koiransa ja kissansa ja keittivät rupikonnia padoissaan. Viimeisenä keinona osa mieleltään järkkyneimmistä ajautui syömään toisia ihmisiä. Joko nälkään kuolleita tai itse tappamiaan.

Salainen poliisi OGPU vastaanotti ilmoituksia ympäri Ukrainaa kadonneista lapsista. Kiovan maakunnan johtaja kirjoitti raportissaan suoranaisesta ”tavasta”, jollaiseksi kannibalismi oli muodostumassa. Aina turvassa eivät olleet edes saman perheen jäsenet, kuten aikalaiset myöhemmin todistivat:

Minä näin heistä yhden. Saattue oli tuonut hänet aluekeskukseen. Hänellä oli ihmisen kasvot, mutta silmät olivat suden. ”He ovat kannibaaleja ja heidät tulee ampua”, he (kommunistit) sanoivat. Mutta ne, jotka itse ajoivat äidin syömään hulluudessa omat lapsensa, eivät toki olleet syypäitä alkuunkaan! Mene ja kysy heiltä ja he kertovat toimineensa hyvän puolesta, kaikkien hyväksi. Hyvän tähden he ajoivat äitejä kannibalismiin!

Toisaalta todistusten joukosta löytyy myös liikuttavia kuvauksia luonteenlujuudesta, josta toiset eivät ihmiselämän mustimmissakaan vesissä luopuneet.

Tunsin erään naisen, jolla oli neljä lasta. Hän kertoi heille satuja ja taruja, jotta he unohtaisivat nälkänsä. Hän pystyi töin tuskin liikuttamaan kieltään, mutta otti heidät syliinsä, vaikka hänellä ei tahtonut olla voimaa kohottaa vapaita käsiään. Rakkaus eli hänessä. Ja ihmiset huomasivat, että siellä missä oli vihaa, myös ihmiset kuolivat nopeammin. Sittenkään rakkaus ei pelastanut ketään. Koko kylä menehtyi, joka ainoa. Yhtäkään elämää ei sinne jäänyt.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi Olena-vaimonsa kanssa holodomorin vuotuisessa muistotilaisuudessa 23. marraskuuta 2019.

Ukrainalaisten tutkijoiden piirissä holodomor luokitellaan pääsääntöisesti kansanmurhaksi, kun taas Venäjällä kiistetään joko etninen motiivi tai itse tapahtuma. Lännessä luokittelu on kiistanalainen. Valtaosa välttää puhumasta kansanmurhasta. Kriitikot huomauttavat, että vuosina 1932–1933 nälkää nähtiin muissakin Neuvostoliiton osissa ja arvelevat Stalinin tähdänneen pikemminkin viljankeruun maksimointiin kuin ihmisten tietoiseen tapattamiseen. Hänen inhonsa kohteena painotetaan kulakkien luokkaa, ei ukrainalaisia kansana.

Kansanmurhateorian puolesta puhuvat monet vain Ukrainaan rajoittuneet sortotoimet ja tilastotiede. Nälkävuosina Venäjän maaseudulla liikakuolleisuutta oli vain 3 prosenttia, kun Ukrainassa vastaava osuus oli 14,9. Ukrainalainen työmies todisti myöhemmin 1930-luvulla havaitsemastaan elintasokuilusta neuvostotasavaltojen välillä.

Kun heidän perunansa olivat lopussa, ihmiset alkoivat mennä venäläisiin kyliin vaihtamaan vaatteitaan ruokaan. Kiintoisaa kyllä, Harkovan tuolla puolen, mistä Venäjän alue alkaa, ei nähty nälkää.

Stalinin tiedetään myös kammoksuneen ukrainalaista nationalismia, joka oli jo roihahtanut itsenäisyyssodaksi vuosina 1917–1921. Muutama vuosi ennen suurta nälänhätää Ukrainan älymystöä alettiin tietoisesti puhdistaa kulttuurista ja kielellistä itsenäisyyttä puoltaneista aineksista. Ohjelmasta vastasi Stalinin Ukrainaan lähettämä luottomies Lazar Kaganovitsh. Huomionarvoisesti häntä pidetään myös holodomorin toimeenpanijana.

Surman suuhun, maanpakoon ja pakkotyöleireille passitettiin tuhansittain opettajia, pappeja, ”epälojaaleja” puolueaktivisteja, taiteilijoita ja akateemikkoja. Kuuluisimpiin kuuluu ajan merkittävin ukrainalaishistorioitsija Myh’ailo Hruševskyi, joka julistettiin vieraan vallan agentiksi ja fasistiksi. Hänen työnsä – mukaan lukien ensimmäinen laajempi yleisesitys Ukrainan historiasta – häpäistiin julkisesti, ja hän kuoli epäilyttävissä olosuhteissa Pohjois-Kaukasuksella marraskuussa 1934.

Lazar Kaganovitsh (vas) oli Stalinin oikea käsi Ukrainassa. Neuvostoliiton myöhempi johtaja Nikita Hrushtshov kuvaili häntä 1950-luvun suojasään aikaan näin: ”Kaganovitsh oli sellainen kyllä-mies, että olisi leikannut vaikka oman isänsä kurkun, jos Stalin olisi vain iskenyt silmää ja sanonut, että ’asian vuoksi’ - stalinistisen asian tietenkin.”

Kun viranomaiset alkoivat syksyllä 1933 varoitella Ukrainassa uhkaavasta työvoimapulasta, käynnisti hallitus laajan väestönsiirto-operaation asuttamalla alkuun 117 000 venäläistä Ukrainan autioituneelle maaseudulle. Harkovassa työskennellyt Italian konsuli Sergio Gradenigo raportoi Roomaan sisäpiiritiedostaan Donbassissa käynnissä olevasta ”venäläistämisestä”.

Sen jälkipyykkiä Donbassissa huuhdotaan vielä keväällä 2022. Historialliset perusteet 24. helmikuuta alkaneelle hyökkäykselle linjatessaan presidentti Vladimir Putin viittasi alueen monitahoiseen identiteettiin ja nimitti Ukrainan nykyistä valtiota Neuvosto-Venäjän luomukseksi. Historiapoliittisesta vilungista hän ryöpytti itsenäisen Ukrainan hallituksia.

– He yrittivät vääristää tietoisuuden, miljoonien ihmisten, kokonaisten Ukrainassa asuvien sukupolvien historiallisen muistin.

"Vääriä muistoja” varjelee Kiovaan vuonna 2008 perustettu Holodomor-kansanmurhan museo, jonka yhteyshenkilön kanssa Ilta-Sanomat kävi sähköpostinvaihtoa 28. helmikuuta – 1. maaliskuuta. Kuunvaihteessa välitetty vastaus jättää henkilöstön tulkinnasta yhtä vähän epäselvyyksiä kuin museon nimi:

Stalinin hallinto organisoi holodomorin ja hautasi totuuden ukrainalaisten kansanmurhasta, jolla oli miljoonia uhreja. Putinin Venäjä jatkaa tätä politiikkaa ja kiistää kyynisesti totuuden ukrainalaisten kansanmurhasta. Diktaattorit pelkäävät totuutta, koska se kumoaa heidän propagandansa ja tuhoaa vääristelyt paljastaessaan todelliset prosessit. Toivomme, että ukrainalaiset kykenevät turvaamaan itsenäisyytensä, karkottamaan miehittäjät kotimaastaan ja jatkamaan oman valtionsa kehittämistä.

Holodomorin muistopäivää vietetään Ukrainassa vuosittain marraskuun neljäntenä lauantaina. Ihmiset sytyttivät kynttilöitä nälän riuduttamaa tyttöä esittävällä muistomerkillä 23. marraskuuta 2019 Kiovassa.

