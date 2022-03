Ukrainan kotirintamalla naiset avustavat asevoimia: ”Aluksi me vain rukoilimme ja kiroilimme”

IS tapasi Ukrainan asevoimille vapaaehtoistyötä tekeviä naisia – ja näki pienen rauhanenkelin, jolla on taikavoimia.

Bilhorod-Dnistrovskyi, Ukraina

Nukentekijä Antonina Voltshkova avasi tiistaina oven pikku puotiinsa Bilhorodissa, Ukrainan eteläosassa. Hyllyillä on paljon hauskoja nukkeja, mutta nyt Voltshkova on lopettanut kokonaan niiden tekemisen.

Hänellä on takahuoneessaan aivan uusia tuotteita, lämpimiä putkihuiveja, joita hän ompelee Ukrainan asevoimille ja aluejoukoille yhdessä pienen naisporukan kanssa.

– Ne ovat lämpimiä ja suojaavat sotilaitamme kylmältä ja vilustumiselta, Voltshkova selitti.

Taras Gavva esittelee, kuinka putkihuivi suojaa taistelijoita.

Putkihuivikangas tuntuu sormissa ihanan pehmoiselta. IS:n vieraillessa puodissa sitä leikkasi Elena Gavva yhdessä Zoya Urkon ja Anna Belousin kanssa. Leikkaamansa palat he antoivat Voltshkovalle, joka ompeli putkihuivit kasaan.

Kangasta on kulunut jo 500 metriä, ja siitä on syntynyt yli 900 huivia.

” Aluksi me vain rukoilimme ja kiroilimme koko ajan.

Bilhorod on ikivanha kaupunki, joka on suojannut Dnestrjoen suistoa tunkeilijoilta jo 600-luvulta. Nykyisin kaupungissa on vajaat 50 000 asukasta. Se on kaukana Venäjän hyökkäyskolonnista, mutta osa Ukrainan kotirintamaa.

Työ nukkepuodin takahuoneessa on vapaaehtoista apua sotilaille ja näiden neljän naisen panos maanpuolustukseen. Rahat kankaaseen tulevat lahjoituksina kansalaisilta.

– Sota on ollut meille Ukrainan naisille hyvin vaikea asia. Aluksi me vain rukoilimme ja kiroilimme koko ajan, Voltshkova kertoi.

Zoya Urko on yksi nukkepuodin vapaaehtoisista.

Maanpuolustustyö on tekijöilleen hyödyllistä terapiaa.

– Työ estää meitä tulemasta hulluksi, ja samalla se auttaa armeijaa.

Kun IS pyysi Voltshkovaa esittelemään hienoja, käsityönä valmistettuja nukkejaan, otti nukentekijä esille valkoisiin puetun, pienen enkelin. Nukke on liikuttavan kaunis.

Voltshkova käsitteli enkeliä kuin omaa lastaan.

– Ajattelen niin, että kaikilla minun nukeillani on hieman taikaa. Niitä ostavat myös ihmiset, joilla ei ole lapsia. He antavat niille nimen, ja nukesta tulee heidän lapsensa.

Antonina Voltshkova esittelee enkelinukkea.

Valkohuntuista nukkea Voltshkova kutsuu Valon enkeliksi. Ehkä se voisi taiallaan auttaa osaltaan Ukrainaa voittoon julmassa sodassa.

Nukentekijä hyväili luomustaan.

– Enkeli voi tuoda rauhan koko maailmaan, Voltshkova sanoo.

– Tämä ei ole pelkästään Ukrainan sota, vaan sota koskee kaikkia maailman ihmisiä.

Anna Belous liikuttui haastattelussa kyyneliin.

Kankaanleikkaaja Anna Belous puhkesi itkuun, kun IS kysyi häneltä tietoja sodan kouriin joutuneista läheisistä.

– Tyttäreni ja lapsenlapseni asuvat Odessassa kerrostalon 14. kerroksessa. Heitä pelottaa kovasti, ja he haluaisivat tulla tänne. Belgorodissa talot ovat yksi- tai kaksikerroksisia, Belous kertoi.

– Veljeni ja siskonpoikani ovat armeijassa. He ovat kaikkien kuumimmissa paikoissa, mutta he eivät voi kertoa missä. Veljeni perhe sai juuri pikkuvauvan, ja kaikki ovat huolissaan hänestä.

Juliya Burdeinaja on yksi verkontekijöistä.

Myös Belgorodin ulkopuolella sijaitsevassa Shabon kylässä tehdään vapaaehtoista työtä maanpuolustuksen hyväksi. Shabo on viininvalmistajien kylä – kaikkialla täällä Ukrainan mustan mullan alueella on viinitarhoja.

IS sai kutsun vierailla Shabon avarassa koulurakennuksessa, joka on täynnä Neuvostoliiton aikaista patinaa. Vihreitä ja sinisiä pintoja, seinämaalauksia, pokaalivitriinejä ja luokkakuvia kaukaa 1980-luvun alusta.

Liikuntahallissa tehdään naamioverkkoja.

Avarassa liikuntahallissa oli koolla nukkepuotia paljon suurempi konklaavi: parikymmentä naista ja pari nuorta koulupoikaa tekemässä naamioverkkoja asevoimien käyttöön. Se on käsityötä – kankaansuikaleiden solmimista vanhoihin kalaverkkoihin. Lahjoitustavaraa kaikki, sekä lumput että verkot.

– Siellä tytöt heti kysyivät, että pitääkö laittaa huulipunaa, vitsaili työvuoron koordinaattori Tatjana Denitshekova IS:n visiitistä. Denitshekova on koulun historianopettaja.

– Naiset leikkaavat kankaat kotonaan ja tuovat ne sitten tänne solmittaviksi.

Kun verkot ovat valmiina, armeija hakee ne käyttöönsä. Kaikki, jotka voivat auttaa, ovat mukana, Denitshekova kertoi.

” Putin on mielenvikainen. Kaikki, mitä hän kertoo Ukrainan synnystä, on valhetta.

Koululaisia ei rakennuksessa iltapäivällä näkynyt. He ovat etäopetuksessa.

Historianopettajana Denitshekova pystyy hyvin arvioimaan, että presidentti Vladimir Putinin esittämät näkemykset Ukrainasta ja Venäjästä ovat puppua.

– Putin on mielenvikainen. Kaikki, mitä hän kertoo Ukrainan synnystä, on valhetta. Toivon joka päivä, että me voittaisimme tänään. Meidän Ukrainasta tulee yksi Euroopan suurista valtioista.

Historianopettaja Tatjana Denitshekova tyrmää Putinin historiantulkinnan.

Entä voisiko Putin hyökätä Ukrainan lisäksi myös Suomeen?

– En tiedä. Kaikki, mitä Putin tekee, on epäloogista eikä noudata normaalia järkeä.

Denitshekova menee ajatuskulussaan hyvin pitkälle.

– Kaikkien Venäjälle alueita menettäneiden valtioiden pitäisi ottaa takaisin omansa.

Noin 7 000 asukkaan Shabossa on pieni leipomo, jonka nimikyltissä lukee englanniksi Family.

Leipomon takahuoneessa oli tiistaina iso kiertoilmauuni, isokokoinen liesi, pinoittain kananmunakennoja, paljon jauhosäkkejä, hyvä tuoksu sekä leipuri, Natasha Mihailiuk.

Tuotanto ei ole suuren suurta, mutta sillä ruokkii monta armeijan ja aluejoukkojen sotilasta sekä pienen joukon Shaboon muualta ukrainasta tulleita sotapakolaisia.

– Valmistamme yli sata piirasta ja 15 leipää päivässä. Piiraat ovat suolaisia ja makeita.

Liuba Natsiba ja Natasha Mihailiuk valmistavat perheleipomossa leipää asevoimille.

Family- leipomon omistajaa IS ei tavannut. Hän on kuulemma georgialainen, joka tietää omasta kokemuksesta, mitä sota on.

Shabo ei ole niin kaukana takalinjoilla, etteikö sota ulottuisi sinnekin. Sitä kun käydään nykyaikana ilmaiskuin ja täsmäasein.

Shabolaiset kertoivat IS:lle tiistaina heränneensä varhain aamulla pommitukseen, joka kuului naapurikylästä Belinkasta. Siellä on vanha Neuvostoliiton aikainen sotilastukikohta, jota venäläiset ilmeisesti pommittivat.

– Ensin kuului viisi räjähdystä, ja sitten heti perään toiset viisi, kertoi Aleksandr IS:lle.

Aleksandrin mukaan Belinkan tukikohtaa käytetään nykyisin lähinnä Ukrainan tykistön varikkona. Suuria joukko-osastoja siellä ei palvele.

IS ei voinut vahvistaa kyläläisten antamia tietoja ilmaiskusta.

Lue lisää: Ukrainalaisten yhtenäisyys ja rohkeus tekivät vaikutuksen IS:n erikois­toimittajaan lähellä Odessaa – ”Periksi ei anneta!”

Lue lisää: Suomalainen sisu pitää Rafael Kolehmaisen vielä Odessassa – yöt kuluvat koiranunta nukkuen, tunti kerrallaan