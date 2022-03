Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori arvioi yleisellä tasolla, että sosiaalisen median kautta välitetyt tarinat ja mielikuvat ukrainalaisten aseettomasta vastarinnasta ruokkivat Ukrainan maanpuolustustahtoa.

Ukrainalaisista maanviljelijöistä hinaamassa traktoreillaan venäläisiä panssariajoneuvoja on tullut sosiaalisen median ilmiö, joskaan videoiden ja niiden ohessa kerrottujen tarinoiden aitoutta ei ole pystytty varmistamaan.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan sosiaalisessa mediassa on levinnyt lukuisia videoita, joissa väitetysti ukrainalaiset maanviljelijät vetävät traktoreillaan perässään Venäjän sotakalustoa, kuten tankkeja ja ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä.

Esimerkiksi The Telegraph-lehti kertoo jutussaan, että ukrainalaiset maanviljelijät olisivat hinanneet pois hylättyjä Venäjän tankkeja miljoonien arvosta.

Telegraph kirjoittaa, että ”ukrainalaisista maanviljelijöistä on tullut vastarintaliikkeen ikoneja vapauttaessaan Venäjän joukkojen panssarivaunuja”. Telegraphin mukaan maanviljelijöiden on kerrottu luovuttaneen vaunuja Venäjän hyökkäystä vastaan ​​taisteleville.

Daily Express julkaisi Twitterissä videokoosteen traktorihinauksista kertoen, että ukrainalaiset maanviljelijät ovat takavarikoineet venäläisiä tankkeja, arvoltaan miljoonia.

Verkossa on levinnyt muun muassa maaliskuun alussa julkaistu video, jolla näkyy kaksi traktoria hinaamassa perässään Tor-ilmatorjuntajärjestelmää, jonka kerrotaan olevan Venäjän armeijan kalustoa.

Eräällä toisella videolla näkyy, kuinka traktori raahaa pois sotilasajoneuvoa, ja venäläissotilaaksi uskottu mies juoksee perässä, The Independent kertoo. Videon jakoi Twitterissä muun muassa brittiläinen konservatiivipuolueen poliitikko ja alahuoneen jäsen Johnny Mercer, jonka Twitterissä videolla on yli viisi miljoonaa katselukertaa.

Telegraphin mukaan maanviljelijöiden uskotaan luovuttavan tankit Ukrainan joukoille, tai joissain tapauksissa pitävän ne itse, sillä tankit voitaisiin esimerkiksi myös myydä metalliromuksi.

Videopätkien myötä ukrainalaisista maanviljelijöistä hinaamassa traktoreillaan venäläisiä panssariajoneuvoja on tullut sosiaalisen median ilmiö, joskaan videoiden ja niiden ohessa kerrottujen tarinoiden aitoutta ei ole tiettävästi pystytty varmistamaan.

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN apulaissotilasprofessori Antti Paronen toteaa, että sosiaalisessa mediassa leviävien videoiden aitoutta on luonnollisesti mahdoton varmistaa, mutta vähintään on niin, että ne toimivat ukrainalaisten informaatio-operoinnin tukena.

– Minä pidän periaatteessa ihan uskottavina ainakin joitain tällaisia videoita, joissa esimerkiksi telatykkejä tai vaunuja on kyetty kytkemään traktoreiden perään ja vetämään ne pois asemista tai pakottamaan pois hyökkäysletkasta. Olivat ne sitten hylättyjä ajoneuvoja tai vaihtoehtoisesti niitä olisi sieltä käyty hakemassa pois ryhmityksestä, eli yksinkertaisesti varastettu hyökkääjältä.

Paronen sanoo, että hänen nähdäkseen tämä liittyy laajempaan ilmiöön, jota Ukrainassa on nähty muutenkin – aseettomaan vastarintaan.

– Tätä näimme esimerkiksi etenevien venäläisten kolonnien eteen ryhmittyneissä mielenosoittajissa. Että marssitaan vaunukolonnan eteen ja yritetään kaikin tavoin estää miehittäjän toimintaa. Kuitenkin sellaisella tavalla, jonka ei pitäisi lähtökohtaisesti aiheuttaa voimankäyttöä heitä itseään vastaan.

Aseeton vastarinta voi olla enemmän tai vähemmän koordinoitua.

– Mehän emme tiedä, miten selkeästi se on tai ei ole Ukrainassa koordinoitua, vai onko se jotakin spontaania. Ja voi olla ihan hyvin molempiakin.

Paronen pitää sinänsä hyvin luontevana reaktiona sitä, jos materiaalia ukrainalaisten siviilien toiminnasta kuvataan ja julkaistaan sosiaalisessa mediassa.

– Että mikäli nähdään tällainen humoristiseksikin miellettävä tapahtuma, että maatalouskoneella vedetään sotavaltion laitteita pois, niin siitä otetaan nykyään kuvia tai videokuvaa. Tai jos kansa lähtee jostain normaalista askareestaan panssarikiilaa pysäyttämään, marssimaan tielle, niin älykännyköiden ja sosiaalisen median aikana se luonnollisesti kuvataan lähtökohtaisesti ja pyritään saamaan nettiin.

– Mutta siinä on myös se seuraus, että kun materiaali sieltä leviää, niin se ruokkii naapurikylässä uutta vastarintahenkeä ja seuraavalla maanviljelijällä tahtotilaa puuttua asioihin ja niin edespäin. Tällaisella vastarinnan hengen välittämisellä on itseään ruokkiva vaikutus.

Paronen arvioi kuitenkin, että mitä pidemmälle sota menee, se myös raaistuu.

– Tämänhän me olemme nähneet esimerkiksi venäläisten tulenkäytössä.

– En usko, että tällaista jaksetaan enää kovin kauaa katsella hyvällä – tai edes sietää. Eli ihmiset asettavat itsensä tällaisessa riskialttiiksi, mikäli tämä sota jatkuu pitkään.

Isoin merkitys sosiaalisen median kautta välitetyillä tarinoilla ja mielikuvilla ukrainalaisten aseettomasta vastarinnasta on Parosen mukaan se, että ensimmäisinä sodan päivinä tai viikkoina on kyetty osoittamaan, että kansakunta on uhmakas vaaran ja voimakkaan vihollisen edessä.

– Ja tämä edelleen ruokkii maanpuolustustahtoa, jonka ruumiillistumaksi Ukrainan presidentti on muodostunut. Hän varmasti on saanut jossain määrin myös kansaansa ryhtymään tällaisiin toimiin, ja kansa vastavuoroisesti ruokkii presidenttiään yhä merkittävämpään vastarinnan symbolin asemaan.

Sosiaalisessa mediassa leviävät uhmakkaat tai sympaattiset tarinat tavallisten ukrainalaisten toimista ja edesottamuksista ovat Parosen mukaan joka tapauksessa voitto Ukrainalle informaatiorintamalla. Vaikkei niiden aitoudesta aina varmuutta olisikaan.

– Jos mietimme, mistä suunnasta tietoa tulee informaatiosodankäynnissä, niin Venäjä antaa tietoa lähtökohtaisesti valtiona, ylhäältä alaspäin, että mistä tässä sodassa on heidän mukaansa kyse ja mihin tässä ollaan menossa.

– Ukrainassakin on tietysti myös tällainen elementti. Luonnollisesti myös ukrainalaiset liioittelevat vastustajalleen tuottamiaan tappioita, se on osa informaatiokampanjointia. Mutta ylhäältä alas tulevaa tietoa tuetaan Ukrainassa myös alhaalta ylöspäin, eli tavallisilta ihmisiltä tulevilla mielikuvilla. Mielikuvilla siitä, että kyseessä on kansakunta, joka uhmakkaasti asettuu vastustamaan ylivoimaista miehittäjää.

Paronen toteaa, että monien ihmisten on huomattavasti helpompi asettua lähtökohtaisesti alivoimaisessa asemassa olevien ihmisten puolelle.

– Eli sellaisen puolelle, joka lähtökohtaisesti on heikompi ja vaikeammassa tilanteessa, puolustajana. Ja joka pystyy vielä puolustautumaan verrattain tehokkaasti ja osoittamaan tavallisten ihmistenkin uhmakkuuden osalta olevansa valmis puolustamaan verissä päin omaa maataan.

– Luonnollisesti se on aika iso voitto informaatiorintamalla, koska se muodostaa onnistumisen edellytykset informaatiosodalle. Spontaanin viestin, joka kumpuaa ihmisestä itsestään.

Ilta-Sanomat kertoi maanantaina, että Venäjä on menettänyt hyökkäyksessään Ukrainaan jo Suomen armeijan tykistön verran kalustoa. Uutiskuvista näkyy, miten venäläiset ovat hylänneet Ukrainan maaseudulle panssareita ja muuta kalustoa.

Venäläiset ovat menettäneet Ukrainan sodassa useita satoja panssarivaunuja. Kaapattuja tai tuhottuja panssarivaunuja on varmistettujen tietojen mukaan pari sataa.

Yli kolme viikkoa kestäneen sodan aikana ukrainalaisille on siirtynyt paljon tankkeja, aseita ja uudenaikaisia sodankäynnin järjestelmiä.

Paronen ei näe näistä olevan Ukrainalle valtavaa välineellistä hyötyä, etenkään mikäli niitä ei saada nopeasti taistelukäyttöön.

– Niistä on kuitenkin hyötyä tiedustelutiedon keräämiseen. Ajoneuvojen tyyppi, tunnistetiedot, joukkotunnukset ja lukuisat muut niistä ja niiden mahdollisesti sisältävästä materiaalista ovat yksi pieni, mutta oleellinen osa muodostettaessa kokonaistilannekuvaa.

Paronen sanoo, että kalustotappiot ovat rasittamassa Venäjän hyökkäystä, mutta asiassa pitää katsoa laajempaa kokonaisuutta. Yksittäinen ajoneuvo ei kaada koko hyökkäystä, mutta useat ajoneuvotappiot siellä täällä muodostavat nopeasti suuren rasitteen huoltojärjestelmälle.

– Se on sellaisenaan varsin kovilla, johtuen osaltaan siitä, että venäläisen maasodankäynnin huolto tapahtuu lähtökohtaisesti rautateiden kautta. Yksiköt eivät itsessään huolla itseään kovinkaan kaukaa. Tämä on syynä kaluston hylkäämiseen. Tietenkin kaluston hajoaminen ja puutteet kenttähuollon kouluttamisessa saattavat olla niin ikään syynä näille ajoneuvohylkäyksille.