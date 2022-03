Tutkan on vaikea havaita mysteerilaitetta.

Venäläisissä lyhyen kantaman Iskander M -ohjuksissa on uudenlainen tutkanhäirintälaite, kertovat amerikkalaiset tiedustelutiedot.

Ohjukset voivat uuden ominaisuuden ansiosta harhauttaa ilmavalvontatutkia ja hämätä lämpöhakuisia ohjuksia, kertoo sanomalehti The New York Times.

Uudenlaisten ohjusten käyttö voi selittää sen, miksi Ukrainan ilmapuolustuksen on ollut vaikea havaita ja torjua venäläisten ohjusiskuja.

Kuvia lisälaitteesta alkoi ilmestyä sosiaaliseen mediaan pari viikkoa sitten.

Lisälaite on 30 senttiä pitkä, nuolen muotoinen ja väriltään valkoinen. Siinä on oranssinvärinen pyrstöosa. Venäläiset ampuvat ohjuksia siirrettäviltä laukaisualustoilta eri puolilta rajaa.

Sota-aseistuksessa ei ole aiemmin dokumentoitu lisälaitteen asentamista Iskander M -ohjusten taistelukärjiksi.

The New York Timesin haastattelema professori Jeffrey Lewis sanoo, ettei lisälaitetta ole aiemmin nähty, koska sitä on pidetty suurena salaisuutena. Venäläisten ulkomaille myymissä Iskander-ohjuksissa ei ole ollut lisälaitetta.

Jos laite tunnettaisiin vihollisleirissä, sille voisi kehittää torjuntalaitteen.

Lewsin mukaan uuden laitteen käyttö Ukrainassa voi kertoa Venäjän sotilasjohdon kiireestä tai huolimattomuudesta. Venäläiset tietävät, että Naton ilmapuolustus kehittää sille torjuntalaitteen.

Venäläiset ovat tähän asti halunneet pitää tekniikan kotimaassaan, mutta Ukrainan sota on heille sen verran tärkeä, että he ovat luopuneet tästä periaatteesta, Lewis arvelee.

– He kyntävät niin syvällä, etteivät he enää välitä, Lewis sanoo.