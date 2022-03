Venäjällä uutislähetykseen rynnännyt toimittaja katosi

Maanantaina illalla Venäjän valtiollisen Ykköskanavan lähetykseen ryntäsi protestoiva toimittaja. Nyt hän on kateissa.

Maanantaina illalla Venäjän valtiollisen 1-kanavan suoraan uutislähetykseen ryntäsi kanavan tuottajana ja toimittajana työskennellyt Marina Ovsjannikova. Hän piteli kädessään kylttiä, jossa luki: ”Älkää uskoko propagandaan, teille valehdellaan täällä”.

Muun muassa ihmisoikeusjärjestö OVD-infon ja ihmisoikeusjärjestö Agoran asianajaja Pavel Tshikovin mukaan poliisi pidätti Ovsjannikovan protestin jälkeen.

Mutta missä Ovsjannikova on nyt?

Lähetyksessä tapahtuneen välikohtauksen jälkeen hänet pidätettiin, kertoo muun muassa oppositiomielinen media Meduza.

– Asianajaja Danijil Berman meni tapaamaan häntä, Tshikov kirjoitti Telegram-kanavalleen kello 23.30 yöllä.

– Berman kertoo, että Ovsjannikovaa pidetään Ostankinon tv-aseman ”järjestyksenvalvonnan” tiloissa. Asianajajaa ei päästetä hänen luokseen. Tv-aseman ulkopuolella on muutamia poliisiautoja, Tshikov viestitti.

Ovsjannikovan luokse yritti tiettävästi päästä myös toinen asianajaja, Anri Tsiskarishvili, joka väitetysti kertoi, ettei löytänyt toimittajaa tv-yhtiön tiloista.

Berman kertoi Meduzalle tiistaina aamulla, ettei Ovsjannikovaa ole vieläkään löydetty.

– Aamuun mennessä lakimiehet eivät löytäneet Ovsjannikovaa ”järjestyksenvalvonnan” tiloista, eivätkä muistakaan poliisin tiloista Moskovassa.

Tass.ru:n mukaan pöytään lätkäistiin Venäjän rikoslain uusi sotasensuuria tukeva lakipykälä 207.3. Laki astui voimaan Ukrainan sodan aikana ja sillä on tarkoitus kitkeä ”valheellisen tiedon levittämistä, joka liittyy Venäjän asevoimiin".

Käytännössä tämä uusi ”sotasensuurilaki” mahdollistaa sellaisten kansalaisten pidättämisen, jotka levittävät sodasta tietoa, mikä ei ole linjassa Venäjän virallisen linjan kanssa.

Uuden lain mukaan Ovsjannikovaa uhkaa jopa 10 vuoden vankeustuomio.

Lähetyksen aikana uutisia lukenut Jekaterina Andrejeva julkaisi välikohtauksen jälkeen Instagram-tilinsä ”Tarinoissa” videopäivityksen.

– Minähän sanoin teille: ole kuin kallio. Mitä ikinä tapahtuukin, ole kuin kallio, Andrejeva kertoo joogatrikoissa ja risti-istunnossa.

Instagram on Venäjällä pääosin estetty Meta-yhtiön ja Venäjän tiedonsaantia valvovan Roskomnadzorin nokittelun jälkeen, mutta joidenkin operaattoreiden ja VPN-yhteyksien avulla osa venäläisistä on jatkanut sosiaalisen median käyttöä.

Twitterissä levisi Ovsjannikovan protestin jälkeen myös mystinen, kyseisen henkilön nimellä oleva tili. Se sai nopeasti tuhansia seuraajia, myös suomalaisia poliitikkoja. Sen aitoudesta ei kuitenkaan ole varmuutta. Tiistaina puolenpäivän aikaan tili ei enää ollut aktiivinen, vaan Twitter antoi virheilmoitusta ”Tätä tiliä ei ole olemassa”.

Ovsjannikova julkaisi videon, jossa hän kritisoi Venäjän toimia.

Ovsjannikova osoitti mieltään suorassa lähetyksessä, kun Jekaterina Andrejeva luki uutisia. Ovsjannikova piteli käsissään paperista kylttiä ja huusi ääneen ”Ei sodalle” ja ”lopetettakaa sota”.

Muutaman sekunnin jälkeen ohjaaja vaihtoi uutisinserttiin, joka kertoi Venäjään kohdistuneista sanktioista.

Samoihin aikoihin Ovsjannikova oli julkaissut myös videon, jolla hän kertoi tuntemuksensa sodasta ja työskentelemisestään Ykköskanavalla.

– Häpeän, että annoin heidän kertoa valheita tv-ruudulla. Häpeän, että annoin heidän tehdä Venäjän kansasta zombeja, Ovsjannikova sanoi.

– Se, mitä Ukrainassa nyt tapahtuu on todellinen rikos, ja hyökkääjän roolissa on Venäjä. Vastuu tästä rikoksesta on yksinomaan yhden ihmisen hartioilla ja se henkilö on Vladimir Putin. Isäni on Ukrainasta ja äitini on Venäjältä ja eivät he olleet koskaan vihollisia, Ovsjannikova totesi.

Ovsjannikova uskoo nykyisen tilanteen jatkuvan vuosia, jos venäläiset eivät tee jotain, ja rohkaisee videolla venäläisiä lähtemään kaduille osoittamaan mieltään.

– Olimme hiljaa vuonna 2014, kun tämä kaikki alkoi. Emme osoittaneet mieltämme kun Kreml myrkytti [Aleksei] Navalnyin. Katselimme vain hiljaa tätä epäinhimillistä hallintoa ja nyt koko maailma on kääntänyt meille selkänsä. Protestoikaa, älkää pelätkö mitään. He eivät voi pidättää meitä kaikkia, Ovsjannikova päätti viestinsä.