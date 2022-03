Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Boris Johnson: Länsi on tehnyt ”karmean virheen” Putinin kanssa

Pääministerin mukaan Vladimir Putin on päässyt liian pitkään kuin koira veräjästä, koska länsi on riippuvainen venäläisestä öljystä ja kaasusta. Kiusaamiselle on aika panna loppu, Boris Johnson kirjoittaa.

