Venäjällä uutislähetyksessä mieltään osoittanut toimittaja tilittää työstään – "Tein vuosia Kremlin propagandaa ja nyt häpeän sitä"

Suoraan lähetykseen Ukrainan sodan tuomitsevan kyltin kanssa marssinut Marina Ovsjannikova oli Venäjän valtion Ykköskanavan työntekijä.

Maanantai-iltana Venäjän valtiollisen 1-kanavan Vremja-uutislähetykseen ilmestyi hämmentävä näky. Kanavan henkilöstöön kuuluva toimittaja Marina Ovsjannikova käveli suoraan lähetykseen suuri kyltti käsissään ja asemoitui ankkuri Jekaterina Andrejevan taakse kesken ohjelman.

Kanava vaihtoi nopeasti kuvaa videoinserttiin, mutta Ovsjannikovan ytimekäs viesti ehti näkyä selvästi muutaman sekunnin ajan.

– Pysäyttäkää sota. Älkää uskoko propagandaa. Täällä teille valehdellaan, kuului kyltin venäjäksi kirjoitettu viesti, allekirjoituksenaan englanniksi ”venäläiset sotaa vastaan”.

Ihmisoikeusjärjestö OVD-Infon julkaisemalla videolla Ovsjannikova kertoo, että hän oli työskennellyt Ykköskanavan palveluksessa usean vuoden ajan. Hän kertoo häpeävänsä työtään, jota hän itse kuvailee ”Kremlin propagandan luomiseksi”.

– Häpeän, että annoin heidän kertoa valheita tv-ruudulla. Häpeän, että annoin heidän tehdä Venäjän kansasta zombeja, Ovsjannikova sanoo.

Ovsjannikova kertoo tuomitsevansa Ukrainan sodan ja kehottaa Venäjää lopettamaan hyökkäyksensä, josta hän syyttää suoraan Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia.

– Se, mitä Ukrainassa nyt tapahtuu on todellinen rikos, ja hyökkääjän roolissa on Venäjä. Vastuu tästä rikoksesta on yksinomaan yhden ihmisen hartioilla ja se henkilö on Vladimir Putin. Isäni on Ukrainasta ja äitini on Venäjältä ja eivät he olleet koskaan vihollisia, Ovsjannikova toteaa.

Protestinsa jälkeen Ovsjannikova on OBV-Infon mukaan pidätetty ja häntä pidetään oletettavasti Ostankinon poliisiasemalla. Tästä huolimatta Ovsjannikova itse kehottaa venäläisiä osoittamaan mieltään, sillä hän uskoo nykytilanteen johtuvan vuosien hiljaisuudesta.

– Olimme hiljaa vuonna 2014, kun tämä kaikki alkoi. Emme osoittaneet mieltämme kun Kremli myrkytti [Aleksei] Navalnyin. Katselimme vain hiljaa tätä epäinhimillistä hallintoa ja nyt koko maailma on kääntänyt meille selkänsä. Protestoikaa, älkää pelätkö mitään. He eivät voi pidättää meitä kaikkia, Ovsjannikova päättää viestinsä.