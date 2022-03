Sauli Niinistö avasi CNN:lle keskusteluaan Vladimir Putinin kanssa – puhelu päättyi ennen kokemattomalla tavalla

Sauli Niinistön mukaan Putin on tehnyt äiti-Venäjän rajojen palauttamisesta itselleen lähes pakkomielteisen tehtävän.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on parhaillaan Lontoossa, jossa hän osallistuu puolustusfoorumi JEF:n kokoukseen.

Vierailun aikana Niinistö myös antoi televisiokanava CNN:n toimittajalle Christiane Amanpourille pitkän haastattelun, jossa hän kertoi viime viikolla käymästään puhelinkeskustelusta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Putin häkellytti Ukrainan sodan alkuvaiheessa väläyttämällä ydinasekorttia, jos muu maailma yrittää puuttua tapahtumiin Ukrainassa.

Niinistö sanoi CNN:lle kysyneensä Putinilta, onko tämä todella valmis tähän äärimmäiseen toimeen.

– Kerroin, että etkö näe, että tavallisen kansan paine kasvaa koko ajan. Ei ole kyse enää Venäjän maineesta. Putin vain toisti, että jos Nato-maat tekevät toimia, kauheita asioita tapahtuu, Niinistö sanoi.

– En tunne pelkoa, mutta tietoinen tilanteesta pitää olla, Niinistö jatkoi.

Monet Putinin kanssa viime aikoina keskustelleet, muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron, ovat kuvailleet Putinina hyvin päättäväiseksi ja järkähtämättömäksi.

Saman huomasi Niinistö.

– Puhuin Putinin kanssa jo joulukuussa. Hän vaikutti hyvin päättäväiseltä vaatimuksissaan. Ensimmäistä kertaa hän päätti puhelumme kuitenkin sanomalla, että hän on tavoitettavissa aina. Se merkinnee, että hän on valmis jatkamaan keskusteluja. Se voi olla taktistakin, mutta voi olla myös niin, että hän tuntee todellista tarvetta kontakteihin ja keskusteluihin, Niinistö väläytti.

Niinistö arveli, että Putinilla on vahva halu äiti-Venäjän maantieteellisestä palauttamisesta. Jopa pakkomielteinen, mikä on tehnyt Putinista Niinistön mukaan katkeran.

– Hän on hyvin katkera, ja viha kasvaa sisältäpäin. Se alkaa äiti-Venäjästä, ja Ukraina oli osa tätä. Hän on tehnyt itselleen tehtävän äiti-Venäjästä.

– Putinilla on historia KGB-upseerina, eli hän on tavallaan aina taistelukentällä. Toisaalta on toinen elementti, joka liittyy äiti-Venäjään. Ja jos ne kaksi pannaan yhteen – taistelija ja vahva äiti-Venäjä-tunne – sanoisin, että hän voisi kunnioittaa rakkautta äiti-Venäjään enemmän kuin omaan äitiinsä. Se voi olla perustelu tai oikeutus sille, mitä hän on tehnyt, Niinistö sanoi.

Niin jääräpäinen Putinkaan ei sentään ole, että hän olisi lähtenyt haastamaan Nato-maita. Venäjä iski kuitenkin kenties uhittelumielessä ohjuksin Lvivin kaupunkiin, vain 15 kilometrin päähän Natoon kuuluvan Puolan rajalta.

Niinistö arvelee Putinin uskovan Naton toistuvan varoituksen siitä, että isku mitään Nato-maata vastaan saisi aikaan Naton vastauksen.

– Luulen, että hän uskoo. Hän uskoo ottavansa ison riskin, jos hän niin tekee. Hän ei ole valmis ylittämään sitä rajaa, Niinistö sanoi.

Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys on Venäjälle punainen vaate. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova on pariinkin otteeseen esittänyt viime aikoina suoran uhkauksen, että Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys johtaisi poliittis-sotilaallisiin seurauksiin Venäjällä.

– Olemme kuulleet saman monta kertaa aikaisemmin. Putin sanoi sen jo muutamia vuosia sitten. Hän sanoi, että toistaiseksi rajan yli katsoessamme näemme ystävällisiä suomalaisia sotilaita. Jos liitytte Natoon, näemme vihollisen.

Yhdestä asiasta Putin on kuitenkin Niinistön mukaan valmis joustamaan. Ukrainan hallituksen vaihtaminen ja korvaaminen Venäjä-myönteisellä nukkehallituksella ei enää ole Putinin suunnitelmissa.

– Putinilla on oma vaatimuslistansa, sen me tiedämme. Näyttää siltä, että Ukrainan hallituksen vaihtaminen ei ole enää tällä listalla. Kun kysyin, oletko luopunut tästä vaatimuksesta, hän sanoi, ettei sellaista ole koskaan ollutkaan.

Niinistö piti hyvin vaikeana kysymyksenä sitä, onko Putin nyt ajettu nurkkaan ja mikä voisi saada Venäjän pois sodasta.

– Erittäin vaikea kysymys. Hän on erittäin päättäväinen tällä hetkellä. Jos katsoo asiaa Kremlistä, he epäilemättä näkevät, että Ukraina kasvaa taloudellisesti vahvemmaksi vuosi vuodelta. Ehkä sekin nähtiin, ja se vaikutti hyökkäyspäätökseen, Niinistö arveli.