Noin puolet venäläisistä on valtion propagandan varassa – asian­tuntija: ”Mahdotonta pitää täysin salassa”

Sodan vastustus Venäjällä kasvaa ja tulee esiin varjoista, kun taistelut jatkuvat ja ruuvi kiristyy koririntamalla. Venäjä-tutkija Hanna Smithin mukaan hallituksen mielipidemittaukset eivät kerro totuutta.

– Emme ole nähneet niin suurta (sodan) vastustusta, kuin voisi kuvitella. Se ei tarkoita, ettei siellä olisi suurta vastustusta, Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith sanoo.

Ankarista rangaistuksista huolimatta venäläiset ovat lähteneet osoittamaan mieltään rauhan puolesta kymmeniä kertoja useissa eri kaupungeissa.

– Se osoittaa, että Venäjän kansalaisyhteiskunnassa on ajatusta, että meidän täytyy lähteä osoittamaan mieltä sotaa vastaan. Meidän täytyy näyttää, että tämä ei ole oikein.

– Hinta näkyvästä vastustuksesta on tällä hetkellä todella korkea. Emme pysty arvioimaan, mikä kansalaisyhteiskunnan näkemys tähän on.

Artikkelin videolla Euroopan Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith kommentoi Venäjän sotapropagandan tehoa.

Sodanvastainen mielenosoitus Moskovan keskustassa 2. maaliskuuta.

Smithin mukaan valtion hallitsemat mielipidemittaukset näyttävät 60–70 prosentin kannatuslukuja ”sotilasoperaatiolle”, mutta vastaajat ovat pitkälle hallituksen kannattajia, joten kokonaistilanne ei ole tiedossa.

Tutkija arvelee, että mitä kauemmin sota Ukrainassa kestää, sitä todennäköisemmin rauhaa tukeva toiminta lisääntyy kotirintamalla.

– Ruvetaan näkemään piilevää vastarintaa, joka rakentaa itseänsä ensin varjoissa. Mutta sitten sitä ruvetaan näkemään enemmän.

Lue lisää: Mitä tapahtuu, jos Putin voittaa sodan? 17 kysymystä ja vastausta sodasta ja rauhasta

Venäjän hallituksen vahva propaganda on jo käsite. Mutta kuinka suuri osa kansasta on täysin valtion tiedotuksen varassa?

– Ehkä noin puolet venäläisistä, sekin on paljon, on valtion propagandan tietovirrassa, eikä kauheasti muussa.

– Toinen puolikas kuitenkin on tietoinen asioista. Nykymaailmassa on paljon yhteyksiä olemassa. Hidas prosessi, joka tuo sotaa lähemmäs kaikkia, on olemassa.

Smith huomauttaa, että mikään valtio, lukuun ottamatta ehkä Pohjois-Koreaa ja Turkmenistania, ei pysty pitämään informaatiota täysin hallussaan.

– On lähestulkoon mahdoton tehtävä pitää sota täydellisesti salassa, sillä informaatiota siitä levitetään yhteiskunnassa monin tavoin. Virallinen virta on ”sotilasoperaatiota”, jossa ukrainalaiset itse tai länsimaat nähdään syyllisinä.

Ukrainan sodan ensimmäisenä päivänä 24. helmikuutta Pietarissa kokoontui valtavan suuri rauhaa vaativa väkijoukko.

Ukrainan sodan sotilashautajaisia on Venäjällä nähty jo jonkin verran. Niiden sanoma tuo sodan arkitodellisuuden kaatunutta sureviin koteihin. Smithin mukaan hautajaiset ovat pysyneet toistaiseksi suuremmassa mittakaavassa informaatiopimennossa, koska laki estää tietojen julkaisun kuolonuhreista, ellei sanoma tule Venäjän puolustusministeriön kautta.