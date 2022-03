”En osaa tehdä Molotovin cocktaileja, mutta viulua osaan soittaa” – Varvara, 18, jatkaa elämäänsä Kiovassa

18-vuotias Varvara soittaa joka ilta pimennetyssä asunnossa Kiovassa.

Kiova

Ilta-Sanomat on pestannut Ukrainassa asuvan toimittajan Oleg Vasylevskyin kertomaan, miltä sota näyttää paikallisten silmin.

– En soittanut hyökkäyksen ensimmäisenä päivänä lainkaan. Seuraavana soitin vähän, jotta rauhoittuisin.

Ukrainan kansallisessa Tshaikovski-musiikkiakatemiassa opiskeleva Varvara Vasylieva, 18, kertoo harjoittelevansa iltaisin – pimeässä.

– Nyt soitan viulua joka ilta. Emme sytytä valoja, joten on aika pimeää. Mikä tahansa valo voi olla vaarallinen, sillä se auttaa Venäjän armeijaa kohdistamaan rakettinsa, Vasylieva sanoo.

Hälytyssireenien ääni kaikui jälleen sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Kiovan kaduilla. Aamuviiden aikaan rysähti; venäläisten tykkituli osui 9-kerroksiseen taloon Obolon asuinalueella.

Räjähdys aiheutti tulipalon, ja rakennus vaurioitui pahasti. Kahden ihmisen kerrottiin kuolleen, mutta Ukrainan hätätilaministeriö päivitti tiedon maanantaina iltapäivällä yhteen menehtyneeseen.

Vasylieva kertoo nukkuvansa eteisessä. Asunnon ikkunoiden eteen on kasattu kymmeniä pahvilaatikoita ja muuta tavaraa sirpalesuojaksi.

– Olimme piilossa läheisen kirkon kellarissa, mutta siellä on kylmä. Nyt nukumme eteisessä kotona patjojen päällä.

– Saamme niin paljon viestejä hyökkäyksistä ja kuulemme niin monta hälytystä, että emme enää reagoi niin tunteellisesti.

Varvara Vasylieva on soittanut viulua 4-vuotiaasta asti. Hän on voittanut useita palkintoja ja esiintyi säännöllisesti orkesterien solistina Venäjän aloittamaan sotaan asti.

– Soittaminen vie ajatukseni muualle, hän kuvailee.

– Teen livestriimiä; viimeksi soitin kaksi Bachin ensimmäistä sonaattia sekä Ysaÿen sonaatin.

Johann Sebastian Bachin sonaatit kuuluvat sooloviulun keskeiseen repertuaariin ja ovat teknisesti varsin vaativia. Belgialaisen Eugène Ysaÿen sooloviulusonaateissa taas kuuluvat Bach-vaikutteet.

– Ihmiset auttavat toisiaan ja puolustavat itseään asein ja Molotovin cocktaileilla, Vasylieva sanoo.

– Minä en sitä osaa. Mutta jaan tietoa – ja osaan soittaa viulua.

Hän kertoo haluavansa opiskella musiikkia Saksassa.

– Toivon, että tämä sota loppuu nopeasti. En tietenkään sen takia, että haluan yliopistoon, Vasylieva nauraa ja täydentää:

– Vaan siksi, että haluan kasvaa aikuiseksi.

Vasylievan ystäviä orkesterista on lähellä Venäjän rajaa sijaitsevassa Harkovan kaupungissa.

– Siellä tilanne on paljon pahempi. Yhden ystäväni isä joutui Venäjän armeijan vangiksi.

Ukrainan toiseksi suurin kaupunki on ollut Vladimir Putinin joukkojen jatkuvan tulituksen kohteensa, ja Harkovassa on käyty myös katutaisteluita. Siviilejä on kuollut paljon.

Sodan käynnistänyt Venäjä on pommittanut myös synnytysosastoa ja lastensairaalaa Mariupolissa.

– Synnytysosasto on strateginen kohde Kremlille, koska siellä syntyy vapaita ihmisiä, Vasylieva sanoo.

Venäläiset pommittivat myös Antonovin lentokonetehdasta, joka sijaitsee rahtilentokentällä noin 11 kilometrin päässä Kiovan keskustasta.

Kiovassa julkinen liikenne toimii poikkeusaikataulujen mukaan ja kaupunkilaisia evakuoidaan lähiöistä. Kiovassa ollaan varauduttu saartoon, ja elintärkeitä elintarvikkeita hankitaan sen varalle.