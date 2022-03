Venäjällä on vaikeuksia löytää lisää sotilaita Ukrainaan, suurin osa pysyvän valmiuden joukoista on jo kiinni taisteluissa.

Tuoreen yhdysvaltalaisen arvion mukaan Venäjä on heittänyt Ukrainaan jo kaikki sotilasvoimansa, jotka se oli keskittänyt naapurimaansa rajoille ennen hyökkäystä. Länsitiedustelu arveli joukkoja olleen ainakin 150 000 sotilasta.

– Putin on lähettänyt 100 prosenttia keräämistään voimista Ukrainaan. Hän on laittanut kaikki joukot peliin, kertoi korkea yhdysvaltalainen puolustusviranomainen CNN:lle maanantaina.

Jo viikkoa aiemmin amerikkalaislähteet kertoivat lähes kaikkien venäläisjoukkojen olevan Ukrainassa, mutta tuolloin Yhdysvallat ei vielä uskonut Venäjän valmistelevan lisäjoukkojen lähettämistä.

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijaupseeri Antti Pihlajamaan mukaan nyt on kuitenkin tullut tietoja, että Venäjä olisi tuomassa lisää joukkoja Ukrainan suuntaan.

– Esimerkiksi Kaukoidästä olisi erään tiedon mukaan tulossa jonkin kokoista osastoa. Samaten on liikkunut tietoa, että Venäjä saattaisi siirtää joukkojaan Vuoristo-Karabahista ja Armeniasta Ukrainaan. On myös puhuttu syyrialaisten palkkasotureiden värväämisestä ilmeisesti heidän mittapullaan sangen kilpailukykyisillä palkoilla, Pihlajamaa sanoo.

– Nämä kaikki tiedot ovat enemmän tai vähemmän hajanaisia ja osin vahvistamattomia. Viimeisimpien tietojen mukaan lisäjoukot eivät Ukrainassa vielä vaikuta, huomauttaa Pihlajamaa.

Pihlajamaan mukaan lisäjoukkojen avulla tuskin avataan uusia hyökkäyssuuntia vaan pikemminkin pyrittäisiin hellittämään nyt taistelussa olevien joukkojen painetta.

Pihlajamaa ei tiedä tarkoin, kuinka suuresta määrästä sotilaita on kyse, mutta arvelee julkisuudessa olleiden tietojen perusteella joukkoja olevan ”joitakin tuhansia”. Esimerkiksi Vuoristo-Karabahissa on ollut noin vajaan 2 000 venäläissotilaan joukot vuonna 2020 päättyneen sodan jälkeen.

– Kaukoidässä ja Armeniassa olevat Venäjän omat joukot edustavat ehkä yhteensä muutamaa tuhatta sotilasta. Palkkasotilaiden määrän osalta kyse on siitä, miten värväys onnistuu.

Tiistaina syyrialaisen ihmisoikeusjärjestö Syrian Observatory for Human Rights väitti Venäjän värvänneen jo yli 40 000 syyrialaista sotilasta joukkoihinsa.

Järjestön mukaan sotilaat olisivat allekirjoittaneet sopimuksen, jossa heille luvataan palkkioita ja etuoikeuksia eivätkä he ole ”vapaaehtoisia”. Värväystä tehdään Venäjän tukemaan Syyrian hallituksen hallinnoimilla alueilla.

Järjestön mukaan syyrialaisia sotilaita ei ole viety rintamalle Ukrainaan.

Pihlajamaan mukaan vaikuttaa siltä, että Venäjällä alkaa olla ainakin jonkin verran vaikeuksia löytää lisää joukkoja Ukrainaan.

– Jäljellä olevilla joukoilla on omat tehtävänsä, joten aivan kaikkea ei varmaankaan voida yhtäaikaisesti keskittää Ukrainaan.

Lännen tiedusteluarvioiden mukaan Venäjän pysyvän valmiuden joukoista jopa 75 prosenttia oli sodan alkuvaiheessa Ukrainassa tai sen rajoilla.

– Voi siis sanoa, että merkittävä osa Venäjän pysyvän valmiuden joukoista on sitoutunut Ukrainan operaatioon, huomauttaa Pihlajamaa.

Pentagonin mukaan Venäjän Ukrainassa olevista joukoista käytettävissä on enää alle 90 prosenttia niiden kärsimien tappioiden vuoksi, kertoo Washington Post.

Tappioluvut tarkoittaisivat amerikkalaisen Foreign Policy Research -instituutin asiantuntija Rob Leen mukaan, että Venäjä olisi menettänyt Ukrainan sodassa jo 6–7 prosenttia pysyvän valmiuden joukoistaan.

– Ja on huomioitavaa, että suuri osa näistä tappioista on tullut Venäjän eliittijoukoille, eli VDV:lle (maahanlaskujoukoille), Spetsnazille, 1. panssariarmeijalle jne. Niiden uudelleen luomisen menee aikaa, kirjoitti Lee Twitterissä maanantaina.

Jos Venäjä todella merkittävästi haluaa lisätä joukkojaan, niin jossain vaiheessa voi tulla harkintaan ainakin osittainen liikekannallepano, toteaa MPPK:n Antti Pihlajamaa.

– Sekään ei ole nopea oikotie, koska järjestelmä ei ole kovinkaan ketterä, eikä sieltä tule kauhean nopeasti sotavalmiita joukkoja. Ja tietysti taistelutahto on arvoitus, joten reserviläisten kutsuminen ei ole helppo ratkaisu ongelmiin.

Pihlajamaa uskoo Venäjän aikoneen toteuttaa Ukrainan operaation nyt käytössä olevilla joukoilla. Laskelmiin liittyi se, että osa joukoista olisi aina reservissä ja hyökkääviä joukkoja vaihdettaisiin aika ajoin.

– Näin varmaan on toimittukin ja siellä on kärkeä vaihdettu tai sitä ollaan parhaillaan vaihtamassa, kun tässä on muutama päivä ollut hiukan hiljaisempaa, sanoo Pihlajamaa.

Hän toteaa, että varmaan kaikille on tullut yllätyksenä, kuinka kovasti Ukraina on laittanut kampoihin.

– Vaikuttaa siltä, että Venäjän sodanjohdon ennakkokäsitys Ukrainasta ei ollut täysin paikkansa pitävä. Operaation tavoite ja joukot, mitä siihen on laitettu eivät ihan täysmääräisesti tunnu kohtaavan. Venäjän joukot ovat aika kovilla, että pystyvät tätä operaatiota ylläpitämään, Pihlajamaa sanoo.