Venäläinen miljardööri Andrei Melnitshenko vaatii Ukrainan sodan lopettamista. Melnitshenko sanoo uutistoimisto Reutersille antamassaan lausunnossa, että Ukrainan tapahtumat ovat traagisia ja rauha tarvitaan nopeasti.

50-vuotias Melnitshenko on syntynyt Valko-Venäjällä ja hänen äitinsä on ukrainalainen.

– Venäjän kansalaisena, Valko-Venäjällä syntyneenä ja ukrainalaisen verenperinnön saaneena tunnen suurta tuskaa ja epäuskoa todistaessani, miten veljeskansat sotivat ja kuolevat.

Andrei Melnitshenko on EU:n pakotelistalla.

Melnitshenko on luonut jättiomaisuutensa lannoite- ja hiilikaupoilla. Hän on lannoitteita valmistaman EuroChem Groupin ja hiiliyhtiö SUEKin omistaja.

Melnitshenko joutui muutama päivä sitten EU:n pakotelistalle. Sunnuntaina Italia takavarikoi hänen luksusjahtinsa Triesten satamassa.

Jahdin on suunnitellut Philippe Starck ja sen on rakentanut saksalainen laivanrakentaja Nobiskrug Kielin telakalla. Jahti on 143 metriä pitkä ja se on maailman suurimpia purjejahteja.

Alukselle mahtuu 54-henkinen miehistö ja sen lisäksi reilut sata matkustajaa.

Ökyjahti on nyt Triesten satamassa.

