Jake Sullivan tapaa Kiinan neuvottelijan maanantaina Roomassa.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin neuvonantaja Jake Sullivan varoittaa Kiinaa seurauksista, jos maa auttaa Moskovaa kiertämään lännen Venäjälle Ukrainan sodan johdosta asettamat sanktiot.

Lehtitietojen mukaan Venäjä on pyytänyt Kiinalta aseapua. Asiasta kertovat muun muassa Washington Post, New York Times ja The Financial Times.

Valkoinen talo ei ole kommentoinut lehtitietoja.

Kiina ei ole tuominnut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan eikä ole kutsunut sitä invaasioksi. Se on kuitenkin toivonut neuvotteluratkaisua.

Sullivan sanoo Washingtonin seuraavan tarkoin, antaako Kiina taloudellista tai materiaalista apua Venäjälle.

Bidenin neuvonantajan mukaan Venäjän auttamisesta koituisi seuraamuksia. Hän kertoo, että Washington on ollut yhteydessä Pekingiin ja varoittanut Kiinaa.

Sullivan kertoi aiemmin uutistoimisto CNN:lle, että Yhdysvallat arvelee Kiinan olleen jollakin tasolla tietoinen Venäjän suunnitelmista ennen sen hyökkäystä Ukrainaan.

Sullivan tapaa Kiinan edustajan Yang Jiechin maanantaina Roomassa.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi maanantaiaamuna Twitterissä, että Yhdysvallat pyrkii estämään Kiinan sotilaallisen avun ahtaalle joutuneelle Venäjälle.

– Liittolaisuudet syntyvät tai ovat syntymättä kriittisellä hetkellä. Samalla tämä dynamiikka eskaloi sotaa. Kiinalle Venäjän nöyryytys olisi isku, koska länsi näyttäisi vahvalta, Aaltola kirjoitti.

Toisaalta hän muistutti, että Kiinalla on hyvin tärkeät markkinat Yhdysvalloissa ja EU:ssa.

– Kuinka paljon sanktioseuraumuksia korona-aallon kanssa painiva Kiina valmis ottamaan? Tärkeää, että Yhdysvallat ja Kiina pyrkivät vakauttamaan, neuvottelemaan konfliktin luonteesta. Liike-energia jo nyt tarpeeksi vaarallinen.

Lähde: Guardian