Tämä on Ukrainan tilanne kello 00.00

Venäjän ja Ukrainan viranomaiset antoivat sunnuntaina tähän mennessä myönteisimmät arvionsa Ukrainan sodan neuvottelujen edistymisestä.

Mariupolissa on suuria tuhoja. Oikealla mies Kiovan metroasemalla, josta on tehty pommisuoja.

Neuvottelut Venäjän ja Ukrainan välillä ovat käynnissä: ”Muutos aiempaa rakentavampaan suuntaan”

Avustusrekat eivät päässeet sunnuntaina vieläkään saarrettuun Mariupoliin

Ukraina: jo 2 187 ihmistä kuollut Mariupolissa reilussa kahdessa viikossa

Tuhansia onnistuttu evakuoimaan Kiovan ja Luhanskin alueilta

Venäjä iski sotilastukikohtaan Lvivin lähellä Länsi-Ukrainassa: Ukrainan mukaan 35 ihmistä kuollut ja lukuisia haavoittunut

Venäjän ja Ukrainan neuvottelijat ovat kertoneet, että maiden väliset neuvottelut ovat muuttuneet aiempaa rakentavammiksi. Niissä on nähty myös kehitystä siihen suuntaan, että maiden välille voisi syntyä jonkinlainen sopimus jo muutaman päivän sisällä, kertoo Reuters.

Ukraina on jo aiemmin kertonut olevansa valmis neuvotteluihin Venäjän kanssa, mutta sanonut myös, että se ei aio antautua tai suostua Venäjän uhkavaatimuksiin.

– Emme luovu mistään periaatteistamme. Venäjä ymmärtää tämän nyt, ja Venäjä on jo alkanut puhua rakentavasti. Uskon, että saavutamme joitakin tuloksia kirjaimellisesti muutamassa päivässä, Ukrainan neuvottelija ja presidentin neuvonantaja Mykhailo Podolyak sanoi verkossa julkaistulla videolla.

Avustusrekat eivät edelleenkään päässeet saarrettuun Mariupoliin Venäjän pommituksen vuoksi, kertoi Ukrainan varapääministeri Iryna Vereshchuk sunnuntaina televisiossa. Hänen mukaansa avustusta yritetään saada kaupunkiin jälleen maanantaina.

Mariupolissa on erittäin vakava humanitaarinen kriisi, sillä ihmiset ovat olleet siellä päiviä ilman juoksevaa vettä, sähköä ja lämmitystä.

Kaupungin viranomaisten sunnuntaina kertoman mukaan jo 2 187 Mariupolin asukasta olisi kuollut sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan yli kaksi viikkoa sitten.

Mariupolin kaupunginhallitus kertoi sunnuntaina Reutersin mukaan, että piiritetyn kaupungin viimeiset ruoka- ja vesivarastot ovat loppumassa.

– Ihmiset ovat olleet vaikeassa tilanteessa 12 päivää. Kaupungissa ei ole sähköä, vettä tai lämmitystä. Tietoliikennettä ei ole lähes ollenkaan. Viimeisetkin ruoka- ja vesivarastot ovat loppumassa, tiedotteessa kerrotaan.

Muun muassa BBC:n mukaan kaupunkiin olisi viimeisen vuorokauden aikana tehty 22 venäläisiskua.

Ukrainan varapääministeri Iryna Vereshchukin mukaan Kiovasta ja sen lähialueilta saatiin sunnuntain aikana evakuoitua "muutamia tuhansia ihmisiä", ja Luhanskista noin 5000 ihmistä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi Reutersin mukaan videopuheessaan sunnuntaina, että lähes 125 000 ihmistä on evakuoitu niin sanottujen humanitaaristen käytävien kautta Ukrainan konfliktialueilta.

Zelenskyi kertoi, että nyt tärkein tehtävä on Venäjän päiväkausia piirittämän Mariupolin kaupungin ihmisten auttaminen.

VENÄJÄ hyökkäsi sunnuntaiaamuna sotilastukikohtaan Puolan rajan tuntumassa lähellä Lvivin kaupunkia. Lvivin alueen kuvernööri Maksym Kozytskyy on kertonut 35 ihmisen kuolleen kansainväliseen rauhanturvaus- ja turvallisuuskeskukseen tehdyssä hyökkäyksessä Länsi-Ukrainassa.

Ukrainan puolustusministerin mukaan tukikohdassa työskentelee ulkomaisia sotilaskouluttajia.

Laitoksessa on aiemmin ollut ulkomaisia sotilaskouluttajia Britanniasta, Yhdysvalloista ja muista maista, mutta on epäselvää, oliko tukikohdassa iskun aikaan yhtään kouluttajaa. Ukraina piti siellä suurimman osan Nato-maiden kanssa järjestetyistä harjoituksista ennen hyökkäystä, ja viimeisimmät suuret harjoitukset pidettiin syyskuussa, The Guardian kertoo.

Venäjä on pyytänyt Kiinalta sotakalustoa ja muunlaista apua Ukrainaan hyökkäämisen alkuajoista asti, kertovat lähteet Yhdysvaltain hallinnosta Financial Timesille ja Washington Postille. Lähteet eivät kuitenkaan tarkenna, millaista kalustoa Venäjä olisi tarkalleen ottaen pyytänyt.

Eräs Financial Timesin lähteistä sanoo Yhdysvaltojen aikovan mahdollisesti varoittaa liittolaisiaan siitä, että Kiina saattaa valmistella tuen tarjoamista Venäjälle. Yhdysvaltalaisviranomaiset ovat esittäneet arvioita, että Venäjän asevarannot alkavat ainakin joidenkin asetyyppien osalta käydä vähiin.

Valkoinen talo ja Kiinan suurlähetystö Washingtonissa eivät kommentoineet asiaa Financial Timesille.

Valkoinen talo tiedotti aiemmin sunnuntaina, että Yhdysvaltojen ja Kiinan korkean tason edustajat tapaavat maanantaina Roomassa keskustellakseen muun muassa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Kansallisesta turvallisuudesta vastaavan neuvoston (NSC) lausunnossa kerrotaan, että tapaamisessa on tarkoitus muun muassa käydä läpi Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan vaikutuksia alueelliseen ja maailmanlaajuiseen turvallisuuteen.

Kiina on kieltäytynyt tuomitsemasta Venäjän aloittamaa sotaa, ja se on toistuvasti Venäjän tavoin syyttänyt sotilasliitto Naton laajenemista itään Venäjän ja Ukrainan välien kiristymisestä.

Yhdysvaltalainen kuvajournalisti ja elokuvaohjaaja Brent Renaud on kuollut Ukrainassa. Hänet ammuttiin kuoliaaksi Irpinin rintamalinjalla Kiovan pohjoisosassa.

Asiasta kertoivat Twitterissä New York Times -lehti sekä uutistoimisto AFP sunnuntaina. Toimittajan seurassa ollut toinen yhdysvaltalaistoimittaja on myös haavoittunut, AFP kertoo.

– Brent oli lahjakas valokuvaaja ja elokuvantekijä, joka on vuosien saatossa avustanut New York Timesia, tviittasi lehden varatoimitusjohtaja Cliff Levy sunnuntaina.

Levyn mukaan Renaud ei ollut Ukrainassa lehden työkeikalla.

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen ulkomaalainen toimittaja, joka on saanut surmansa sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuun lopulla.