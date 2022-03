Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen on Venäjällä otettu kiinni jo yli 14 800 hyökkäyssotaa vastustanutta ihmistä.

Venäjällä poliisi on ottanut tänään kiinni yli 800 mielenosoittajaa, jotka ovat vastustaneet maansa sotatoimia Ukrainassa. Asiasta kertoo Venäjän ihmisoikeustilannetta tarkkaileva kansalaisjärjestö OVD-info.

Mielenilmauksien aikana tehtäviä kiinniottoja tarkkailevan OVD-infon mukaan mielenosoittajia on sunnuntaina otettu Venäjällä kiinni liki 40 kaupungissa.

Maan pääkaupungissa Moskovassa järjestetystä mielenilmauksesta raportoinut uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoo todistaneensa ainakin kymmeniä kiinniottoja. Hänen mukaansa poliisi vei mukanaan kaikki, joilla ei ollut pressipapereita.

Toimittajan mukaan nuori nainen huusi "rauhaa maailmalle" samana aikaan, kun kaksi poliisia vei häntä paikalta.

Osalla mellakkapoliiseista hän näki olleen kypärissään Venäjän lipun värein värjätty z-kirjain. Kyseistä kirjainta ovat kantaneet myös Venäjän panssarivaunut ja sotilasajoneuvot Ukrainassa.

Kirjaimesta on tullut tämän myötä symboli, jolla ihmiset osoittavat tukeaan Venäjän sotatoimille Ukrainassa. Venäjä ei tosin itse käytä aloittamastaan sodasta lainkaan termiä sota, vaan maa kutsuu sitä "sotilaalliseksi erityisoperaatioksi".

Useita toimittajia otettiin kiinni

Moskovassa viranomaiset kertoivat sunnuntai-iltana ottaneensa kaupungin keskustassa kiinni kaikkiaan noin 300 ihmistä yleisen järjestyksen rikkomisesta. OVD-infon ilmoittamien lukujen mukaan Moskovassa olisi otettu sunnuntaina kiinni yli 400 ihmistä.

Pietarissa AFP todisti niin ikään useita kiinniottoja. Yhtä mielenosoittajaa oli nähty raahatun maata pitkin. OVD-infon mukaan Pietarissa otettiin kiinni yli 180 ihmistä.

Poliisi oli sulkenut kaupungin pääkadun ja sen varrelle oli pysäköity kymmenkunta poliisiautoa.

AFP:n mukaan useita toimittajia otettiin kiinni. Samaa kertoo myös yhdysvaltalainen uutiskanava CNN, jonka mukaan kiinniotettujen joukossa oli muun muassa sanomalehti Novaja Gazetan toimittaja.

Eräs toinen sunnuntaina kiinni otettu toimittaja puolestaan kertoi CNN:lle, että mellakkapoliisit lähestyivät häntä heti, kun hän otti puhelimensa esiin. Tämän jälkeen poliisit taluttivat hänet väkisin poliisiajoneuvoon. Kiinnioton syytä ei hänelle ilmoitettu.

– On tietenkin pelottavaa mennä ulos. He ottavat kaikki kiinni. Monia ystävistäni on otettu kiinni muutamana viime päivänä, joitain on jopa erotettu yliopistosta, kertoi AFP:lle 20-vuotias Kristina, joka oli pukeutunut keltaiseen lakkiin ja siniseen takkiin, jotka vastaavat Ukrainan lipun värejä.

Viime viikonloppuna poliisi otti kiinni yli 5 000 mielenosoittajaa ympäri Venäjää.

Mielenosoittajat voivat saada kaduille lähtemisen vuoksi sakkorangaistuksen tai mahdollisesti jopa vankilatuomioita.

OVD-infon mukaan Venäjällä on otettu kiinni yli 14 800 mielenosoittajaa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti sotatoimensa Ukrainassa reilut kaksi viikkoa sitten.

Kymmenettuhannet vastustivat sotaa Saksassa

Eri puolilla Saksaa kymmenettuhannet ihmiset osoittivat sunnuntaina mieltään Ukrainan tueksi ja Venäjän hyökkäystä vastaan.

Berliinin mielenosoituksessa oli poliisin arvion mukaan 20 000–30 000 osallistujaa, ja Frankfurtin poliisin edustaja kertoo kaupungissa olleen koolla noin 11 000 ihmistä.

Mielenosoittajat heiluttivat Ukrainan ja EU:n lippuja sekä kantoivat sodan lopettamista ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin pysäyttämistä vaativia kylttejä.

Värikkäitä marsseja oli myös Stuttgartissa, Leipzigissa ja Hampurissa. Järjestäjien mukaan maanlaajuisesti mielenosoituksissa oli mukana noin 125 000 ihmistä.

Mielenosoituksia oli järjestämässä yhteistyössä yhteensä yli 40 kansalaisjärjestöä, kampanjaryhmää ja liittoa sekä uskonnollista ryhmää. Kirjallisessa kannanotossaan ne tuomitsivat "yhä brutaalimmat" iskut siviilejä vastaan Ukrainassa ja ylistivät venäläisiä mielenosoittajia, jotka vastustavat maansa hallinnon toimia.

Suomessa Ukrainalle osoitettiin sunnuntaina tukea ainakin Turussa. Länsi-Suomen poliisi kertoi Twitterissä iltapäivällä neljän aikoihin, että mielenilmaus oli päättynyt ja tapahtuma oli sujunut erittäin rauhallisesti. Aiemmin poliisi oli kertonut Tuomiokirkkotorille kokoontuneen noin 50 ihmistä.