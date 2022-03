Myöskään Suomen ulkoministeriöllä ei toistaiseksi ole tietoa, että sotilastukikohdan iskussa olisi ollut suomalaisuhreja.

Tämänhetkisten tieojen mukaan Javorivin sotilastukikohtaan tekemässä iskussa ei olisi ollut suomalaisuhreja. Venäjän hyökkäys tukikohtaan tapahtui sunnuntaiaamuna.

Ukrainan kansainvälinen aluepuolustuslegioona kertoi Yle Svenskalle sunnuntaina, että joukon tietojen mukaan sen jäseniä ei kuollut tai loukkaantunut Javorivin sotilastukikohtaan tehdyssä iskussa. Ylen mukaan kansainvälinen legioona oli harjoittelemassa Javorivin lähellä, kun Venäjän hyökkäys sotilastukikohtaan tapahtui. Taistelijoiden joukossa on myös useita suomalaisia, mutta Ylen mukaan legioona ei paljasta heidän tarkkaa määrää.

Myöskään Ulkoministeriöllä ei sunnuntai-iltapäivällä ollut tietoa, että Javorivin sotilastukikohdan uhrien joukossa olisi ollut suomalaisia.

- Meillä ei ole tietoa suomalaisten osallisuudesta, ulkoministeriön päivystyksestä kerrottiin Ilta-Sanomille sunnuntaina kello viiden aikaan.

Useita haavoittui Javorivin iskussa.

Länsi-Ukrainassa sijaitsevan sotilastukikohdan iskussa on viimeisimpien tietojen mukaan kuollut 35 ihmistä ja useita on haavoittunut. Lvivin alueellisen kuvernöörin mukaan iskussa olisi loukkaantunut 134, mutta NYT:n haastatteleman ambulanssinkuljettajan mukaan loukkaantuneita olisi jopa 300. Uhrien joukossa oli sekä sotilaita että siviilejä.

Venäjä ampui tukikohtaa 30 risteilyohjuksella. Ukrainalaisviranomaisten mukaan Ukrainan ilmatorjunta onnistui torjumaan ohjuksista 22, mutta muut osuivat tukikohtaan, kertoo NYT.

Javoriv on sotilastukikohta ja siellä koulutetaan myös muun muassa rauhanturvaajia ja sodan aikana ulkomaalaisia sotilaita.

Paikka sijaitsee aivan Puolan rajan tuntumassa, vain noin 20 kilometrin päässä siitä. Puola on Nato-maa. Erityisesti Yhdysvallat on alleviivannut, että se on valmis puolustamaan joka senttiä Nato-maista, jos yksikään laukaus laukaistaan niiden alueella.

Iskun aiheuttamia tuhoja Javorivin sotilastukikohdassa.

Javoriv sijaitsee myös lähellä Lvivin kaupunkia, jonka kautta suuri osa Ukrainasta pakenevista ihmisistä on kulkenut päästäkseen pois maasta.

Yhdysvaltojen Pentagonin tiedottajan mukaan Javorivin isku on kolmas lentokenttään tai muuhun tukikohtaan kohdistettu ilmaisku läntisessä Ukrainassa ”muutaman päivän sisään”, kertoo CNN.

– Ainakin ilmaiskujen näkökulmasta näyttää siltä, että he [Venäjä] laajentavat tavoitteitaan, tiedottaja sanoi.