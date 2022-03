Ei ole tietoa siitä, oliko paikalla suomalaisia iskun sattuessa.

Venäjän hyökkäyksen kohteeksi joutuneessa sotilastukikohdassa Länsi-Ukrainassa on ollut aiemmin useita suomalaisia, Yle kertoo. Asiasta kertoo Ylelle suomalainen vierastaistelija. Ylen mukaan ei ole tietoa siitä, oliko paikalla suomalaisia iskun sattuessa.

Javorivin Kansainvälinen rauhanturvaus- ja turvallisuuskeskus sijaitsee lähellä Lvivin kaupunkia ja Puolan rajaa.

Ylen lähteen mukaan Javorivin sotilaskeskuksessa on ollut aiemmin koulutettavina satoja vierastaistelijoita.

Laitoksessa on aiemmin ollut ulkomaisia sotilaskouluttajia Britanniasta, Yhdysvalloista ja muista maista, mutta on epäselvää, oliko tukikohdassa iskun aikaan yhtään kouluttajaa, Guardian kertoo. Ukraina piti siellä suurimman osan Nato-maiden kanssa järjestetyistä harjoituksista ennen hyökkäystä, ja viimeisimmät suuret harjoitukset pidettiin syyskuussa.

Venäjän iskussa sotilastukikohtaan on viimeisimpien tietojen mukaan kuollut ainakin 35 ihmistä. Useita on haavoittunut, New York Timesin haastatteleman ensihoitajan mukaan loukkaantuneita olisi jopa 300.