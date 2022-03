Kuvat paljastavat Mariupolin tuhon – katso, miltä kaupunki näytti ennen ja millainen näky on nyt

Ankarasti pommitettu ja kovia tuhoja kärsinyt Mariupol on aiemmin tunnettu yli 400 000 asukkaan teollisuus- ja satamakaupunkina.

Venäjän joukot ovat piirittäneet Ukrainan eteläosassa sijaitsevaa Mariupolin kaupunkia jo päiväkausia.

Tilanne kaupungissa on kiristynyt epätoivoiseksi. Mariupolin kaupungin humanitaarista kriisiä ja siviilien tilannetta Venäjän hyökkäyksen alla on kuvattu katastrofaaliseksi.

Monet Mariupolin asukkaista ovat jo päivien ajan olleet ilman sähköä, lämpöä, vettä, ruokaa tai lääkintätarvikkeita. Viranomaiset ovat joutuneet hautaamaan kuolleita joukkohautaan.

Ukrainalaisviranomaiset kertoivat tiistaina, että Mariupolissa on kuollut 2 200 siviiliä. Kaupunginhallituksen mukaan saarretussa kaupungissa on yhä 350 000 ihmistä. 30 000 ihmistä on päässyt pakenemaan.

Ennen Venäjän hyökkäystä yli 400 000 asukkaan Mariupol tunnettiin teollisuuskaupunkina. Britannica-tietosanakirjan mukaan Mariupolin vientituotteisiin ovat kuuluneet hiili, teräs, koneet ja vilja.

Myös satamastaan tunnettu kaupunki on aikaisemmin toiminut kalastuslaivaston keskuspaikkana. Mariupolin teollisuudenaloihin ovat perinteisesti kuuluneet laivojen korjaaminen, kalan purkittaminen ja myllyteollisuus.

Ilta-Sanomat koosti kuvia Mariupolista ennen ja jälkeen Venäjän hyökkäyksen. Kuvat eivät ole samoista paikoista.

Ennen:

Kuva Mariupolista keväällä 2021.

Mariupol sijaitsee Asovanmeren rannalla.

Mariupolissa asui ennen Venäjän hyökkäystä yli 400 000 asukasta.

Mariupol tunnetaan teollisuus- ja satamakaupunkina.

Jälkeen:

Venäjä teki 9. maaliskuuta ilmaiskun mariupolilaiseen äitiys- ja lastensairaalaan.

Venäjän ohjusiskun aiheuttamia tuhoja 10. maaliskuuta.

Tulipalo mariupolilaisella asuinalueella Venäjän pommituksen jälkeen 3. maaliskuuta.

Satelliittikuva mariupolilaisesta sairaalasta Venäjän iskun jälkeen.

Teatteri tuhoutui Venäjän ilmaiskussa keskiviikkona. Teatteriin oli hakeutunut suojaan useita satoja ihmisiä.

Kovista tuhoista kärsinyttä Mariupolia on pommitettu rajusti jo viikkojen ajan. Paikallisviranomaisten mukaan 80–90 prosenttia kaupungin asuinrakennuksista on tuhottu.

Keskiviikkona Venäjä teki ilmaiskun Mariupolissa sijaitsevaan teatteriin, jonne oli arvioiden mukaan hakeutunut suojaan yli tuhat ihmistä. Teatterissa kerrotaan olleen myös lapsia. Pommituksesta aiheutuneiden mahdollisten siviiliuhrien määrä ei toistaiseksi ole paikallisten viranomaisten tiedossa.

Paikallisviranomaiset ovat CNN:n mukaan kertoneet myös Mariupolissa sijaitsevan uimahallin joutuneen keskiviikkona venäläispommituksen kohteeksi. Uutiskanava on paikantanut ja todentanut kaupungin paikallishallinnon tuhoista julkaiseman videon todenperäisyyden.

Uimahallia oli käytetty niin ikään siviilien suojana. Pelastushenkilöstön kerrottiin yrittäneen keskiviikkona saada raskaana olevia naisia turvaan raunioista.

Ukrainan mukaan Venäjä pommitti lauantaina Moskeijaa, johon oli hakeutunut suojaan 80 ihmistä. Viime viikon keskiviikkona Venäjä taas teki ilmaiskun mariupolilaiseen äitiys- ja lastensairaalaan. Ukraina kertoi kolmen ihmisen kuolleen ja usean loukkaantuneen iskussa.

Maxar-teknologiayhtiön satelliittikuvista selviää, että Venäjän iskut ovat aiheuttaneet laajoja tuhoja Mariupolin infrastruktuuriin ja kaupungin ympäristöön. Muun muassa asuinrakennuksia, tornitaloja, elintarvikeliikkeitä ja kauppakeskuksia on Maxarin kuvien mukaan vaurioitunut.

Kaupunki ei ole ensimmäistä kertaa venäläisten hyökkäyksen kohteena. Vuonna 2014 Venäjä irrotti Krimin niemimaan Ukrainasta ja liitti sen itseensä. Venäjänmieliset joukot hyökkäsivät toistuvasti Mariupoliin kevään ja kesän aikana, mutta Ukrainan joukot lopulta voittivat.

Lue lisää: Satelliitti­kuva näyttää ”lapsia”-tekstit Mariupolin teatterin ympärillä – Venäjä iski silti

Lue lisää: Ukrainan Zelenskyi: Venäjän ilmaisku lasten­sairaalaan Mariupolissa oli sota­rikos

Lue lisää: Mariupolin tilanne on katastrofaalinen: asukkaita neuvottu jättämään ruumiit kaduille – ”Tämä on tapahtumassa modernissa Euroopassa”

Lue lisää: Ainakin kolme ihmistä kuollut lastensairaalaan kohdistu­neessa ilmaiskussa Mariupolissa