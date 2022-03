Äiti itkee, taapero tekee kepposen ja babushka motkottaa. Vain emokissa on tyynen rauhallinen, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Rajat ovat siirtymiä. Rajan ylittävä ihminen vaihtaa valtiosta, kulttuurista, tunnelmasta ja tilanteesta toiseen – vanhasta uuteen.

Siirtymän hetkellä tunteet nousevat pintaan.

Sotapakolaisia kuljettavaan minibussiin Ukrainan ja Moldovan rajalla astuu äiti, joka kantaa vuoden-kahden ikäistä tyttöä. Lapsi puristaa käsissään unikaveria, pehmoapinaa. Äiti ja unikaveri ovat hänen turvansa.

Heti rajavyöhykkeen puomin takana, auton edetessä kohti Moldovaa, äidin hartiat alkavat vavahdella. Hän vetää lapsen tiukasti kiinni vartaloonsa ja itkee rajusti. Siirtymä rajan yli on vienyt kumpaisenkin turvaan sodalta. Taakse on jäänyt kaikki.

Bussissa on perhe: äiti, teinipoika, teinitytär, parivuotias pikkutyttö, maitohampailla naureskeleva taaperopoika ja babushka, isoäiti.

Kops. Taapero paiskaa taskulampun parin penkkirivin yli bussin etuosaan. Hyvä, ettei se osu kehenkään päähän.

Babushkan tunteet purkautuvat motkottamalla. Hän moittii kovaan ääneen pikkupoikaa. Ennen bussiin nousua hän on yrittänyt komentaa pikkutyttöä rauhoittumaan. Motkotus ei ole siihen hyvä konsti.

Pakolaiset odottivat bussia saapuvaksi illan hämärtyessä Moldovan ja Ukrainan rajalla 12.3.

Kielimuuri estää ymmärtämästä näiden ihmisen puhetta. Samalla siitä ymmärtää kuitenkin kaiken.

Bussin etupenkissä istuu nainen, jolla on kantokopassa kaksi kissaa – emo ja pikkupentu. Nainen saattaa kuulua samaan perheeseen kuin motkottava babushka ja takapenkkiläiset.

Nainen avaa kissanruokatölkin ja syöttää lemmikkejään sormin. Bussin täyttää kissanruoan tuoksu. Pentu syö halukkaasti, mutta äitikissa on unelias. Se suhtautuu siirtymään rauhallisesti. Naisella on myös liinalla peitetty häkki. Siellä on varmaankin jokin lintu.

Rakkaita lemmikkejä ei jätetä. Nekin pääsevät turvaan Ukrainasta Moldovaan.

Entä siitä eteenpäin?

Näiden ihmisten tulevaisuus on tuntematon. Toivon heille kaikkea hyvää.