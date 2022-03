Tämä on Ukrainan tilanne kello 8

Ukrainan varapääministerin mukaan evakuointeja ei onnistuttu tekemään Mariupolista lauantaina. Mariupoliin on tulossa humanitaarista apua sunnuntaina.

13 000 ukrainalaista evakuoitiin lauantaina humanitaarisia käytäviä pitkin

Zelenskyi: humanitaarista apua tulossa Mariupoliin sunnuntai-iltapäivänä

IAEA: Venäjä suunnittelee ottavansa Zaporizzjan ydinvoimalan lopullisesti haltuunsa

Mediat: Pommituksen ääniä kuultu lähes kaikkialla Ukrainassa

Ukraina sanoo Venäjän suunnittelevan kansanäänestystä Ukrainassa ensimmäisenä venäläisvallan alle jääneeseen Hersoniin

Pommitukset Severodonetskin ja Rubiznen kaupungeissa Luhanskin alueella ovat vaurioittaneet kymmeniä asuntoja

Ukrainan varapääministeri Iryna Vereshtshukin mukaan noin 13 000 ukrainalaista evakuoitiin lauantaina humanitaarisia käytäviä pitkin, kertovat Ukrinform ja BBC.

Vereshtshukin mukaan piiritetystä Mariupolin satamakaupungista evakuointeja ei onnistuttu tekemään. Valtaosa eli noin 8 000 lauantaina evakuoiduista ihmisistä evakuoitiin Sumyn alueelta.

Vereshtshuk sanoo, että sunnuntaina on tarkoitus jatkaa ukrainalaiskaupunkien evakuointiyrityksiä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi videopuheessaan, että Mariupoliin on tulossa humanitaarista apua sunnuntaina. Presidentti sanoi, että eilen Mariupoliin lähtenyt avustussaattue joutui jäämään yöksi Bedjanskiin reitin hankaluuden vuoksi.

Venäjän pommitukset Severodonetskin ja Rubiznen kaupungeissa Luhanskin alueella ovat vaurioittaneet kymmeniä asuntoja ja aiheuttaneet valtavia tulipaloja, tiedotti Ukrainan valtion hätäpalvelu SES. Asiasta uutisoi BBC.

Hallituksen toistaiseksi vahvistamattomien arvioiden mukaan noin 60 rakennusta, joihin lukeutuu omakotitaloja ja kerrostaloja, on vaurioitunut yön aikana.

Kyiv Independentin mukaan ilmahälytyssireenit soivat tällä hetkellä suurimmassa osassa maata.

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on sanonut, että Venäjä saattaa käyttää kemiallisia aseita Ukrainassa, ja että tällaisen aseen käyttäminen olisi sotarikos, brittilehti The Guardian kertoo.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Stoltenberg kertoi saksalaislehti Welt am Sonntagille, että Kreml keksii valheellisia tekosyitä oikeuttaakseen kemiallisten aseiden mahdollisen käytön.

Stoltenberg lisäsi, että vaikka ukrainalaiset ovat vastustaneet Venäjän hyökkäystä rohkeasti, ovat tulevat päivät todennäköisesti vielä raskaampia

Ukrainalaisviranomaisten mukaan lauantaina tulituksen kohteeksi joutuneet pakenevat siviilit Kiovan lähistöllä eivät kulkeneetkaan sovittua evakuointireittiä pitkin, kertoo BBC. Ukrainan tiedustelupalvelu kertoi aiemmin, että tulituksen kohteeksi joutuneet olivat kulkeneet sovittua evakuointireittiä pitkin.

Tiedustelupalvelun mukaan osaa ihmisistä ammuttiin ja osa pakotettiin takaisin kylään.

Kuolonuhreja on Ukrainan mukaan seitsemän ja joukossa on yksi lapsi. Viranomaiset ovat sanoneet, että takaisin kylään käännytettyihin on lähes mahdotonta pitää yhteyttä ja näille on vaikeaa tarjota humanitaarista ja lääkinnällistä apua.

Vahvistettua riippumatonta tietoa tilanteesta ei ole, eikä Venäjä ole kommentoinut asiaa. Ukraina on syyttänyt Venäjän syyllistyneen sotarikoksiin kohdistaessaan iskuja siviileihin.

Venäjän joukot ovat lähestyneet Kiovaa viikonlopun aikana.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA tiedottaa saaneensa Ukrainan viranomaisilta tiedon, että Venäjä pyrkisi ottamaan Zaporizzjan ydinvoimalan pysyvästi haltuunsa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Venäjä on kiistänyt väitteet. IAEA:n tietojen mukaan ydinvoimalan alueella on täyspäiväisesti noin 400 venäläissotilasta.

Ukraina tiedotti IAEA:lle aiemmin, että Venäjä otti haltuunsa Ukrainan suurimman ydinvoimalan 4. maaliskuuta. Voimalan työntekijät ovat jatkaneet työskentelyään voimalassa. Ukrainan mukaan ylin johto on kuitenkin venäläisten hallussa.

Lisäksi IAEA tiedotti, että Tshernobylin ydinvoimalan vahingoittuneiden voimalinjojen korjaustyöt jatkuvat, ja että dieselgeneraattorit tarjoavat varavirtaa voimalan turvallisuuden kannalta tärkeille järjestelmille.

Ukrainan viranomaiset syyttivät Venäjää lauantaina tekaistun kansanäänestyksen järjestämisestä Hersonin kaupungissa Venäjä-mielisen ”kansantasavallan” luomiseksi. Asiasta uutisoi STT.

Hersonin kaupunki oli ensimmäinen, joka jäi venäläisvallan alle Venäjän aloitettua hyökkäyksensä. Venäjän joukot saivat 290 000 asukkaan kaupungin haltuunsa kolmepäiväisen saarron jälkeen.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba twiittasi asiasta lauantaina sanoen, että koska Venäjälle ei ole lainkaan tukea, äänestys olisi täysin lavastettu. Hän vaatii vakavia sanktioita Venäjää vastaan, jos maa edistää suunnitelmaansa.

Ulkoministeri vertasi Hersonia vuoden 2014 Krimin valtaukseen ja kutsui suunnitelmaa saman käsikirjoituksen mukaiseksi. Tuolloin Venäjä järjesti kansanäänestyksen Venäjään liittymisestä sijoitettuaan joukkojaan alueelle.

Ukrainan oikeusasiamies Lyudmyla Denisova kirjoitti Telegramissa, että Venäjän joukot ovat soittaneet aluehallinnon päättäjille ja käskeneet äänestää suunnitelman puolesta. Denisovan mukaan kansanäänestys olisi joka tapauksessa laiton miehitetyllä alueella, sillä Ukrainan lain mukaan aluekiistat voidaan ratkaista vain kansallisella äänestyksellä.