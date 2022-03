Venäläinen miljardööri joutui vain muutama päivä sitten EU:n pakotelistalle, lauantaina hänen jättimäinen jahtinsa oli jo italialaisviranomaisten hallussa.

Italian pääministerin kanslia ilmoitti lauantaina, että maa on onnistuneesti takavarikoinut venäläismiljardööri Andrey Igorevich Melnichenkon luksusjahdin. Melnichenko joutui vain muutama päivä sitten EU:n pakotelistalle, kertoo Reuters.

Pakotteilla pyritään lisäämään painetta Venäjän sotatoimien lopettamiselle Ukrainassa. Länsi on pyrkinyt kohdistamaan pakotteita erityisesti Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvaan eliittiin.

Melnichenko on lannoiteita valmistavan EuroChem Groupin ja hiiliyhtiö SUEKin omistaja.

Jahti kuvattuna 2017.

Jahti kuvattuna Italian Triestessä lauantaina 12. maaliskuuta.

Sailing Yacht a -niminen purjealus takavarikoitiin Triesten satamasta Koillis-Italiassa. Italian hallituksen mukaan 143-metrinen luksusjahti on kooltaan maailman suurin. Se on noin 530 miljoonan euron arvoinen. Aluksessa on kahdeksan kantta ja purjeita siinä on peräti 3 700 neliömetrin verran.

Viime viikolla Italian poliisi otti haltuunsa 143 miljoonan euron edestä huviloita ja huvijahteja viideltä venäläiseltä, jotka on asetettu pakotelistalle.