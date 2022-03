Venäjän piirittämän Mariupolin epätoivo syvenee: ”Ihmiset alkoivat hyökätä toisiaan vastaan saadakseen ruokaa”

Mariupolin humanitaariselle katastrofille ei ole näkynyt helpotusta päiväkausiin.

Ukrainan eteläosassa sijaitsevassa Mariupolin satamakaupungissa on loukussa tiettävästi edelleen satojatuhansia ihmisiä, joiden tilanne muuttuu päivä päivältä epätoivoisemmaksi.

Kaupunki on ollut jo päiväkausia Venäjän joukkojen piirityksen alla.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kuvaili perjantai-iltana Twitterissä Mariupolin humanitaarisen katastrofin olevan nyt maapallon pahin.

Mariupolin siviilien evakuointiyritykset ovat ukrainalaislähteiden mukaan epäonnistuneet toistuvasti venäläistulituksen vuoksi. Elintarvikkeiden, veden ja lääkkeiden toimitukset Mariupoliin ovat epäonnistuneet.

Muun muassa yhdysvaltalainen NBC News kertoo, että monet Mariupolin asukkaat ovat olleet ilman sähköä, lämpöä, vettä, ruokaa tai lääkintätarvikkeita jo päivien ajan. Koska ruumiita kerääntyy kaupungin kaduille, viranomaiset ovat joutuneet hautaamaan kuolleita muun muassa joukkohautaan.

NBC Newsin mukaan yölämpötilat ovat kylmät, ihmiset etsivät polttopuuta pysyäkseen lämpimänä, ja myymälöitä on ryöstetty niiden vähäisten elintarvikkeiden vuoksi.

Ilmaisku jätti jälkeensä tuhoa Mariupolissa.

Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC ) Maripolissa oleva edustaja Sasha Volkov kuvaili Mariupolin tilannetta Punaisen ristin julkaisemassa audioviestissä. Volkovin haastattelu ICRC:lle on tallennettu satelliittipuhelimella tämän viikon keskiviikkona.

Volkovin kokemuksista ovat uutisoineet muun muassa The Guardian ja Business Insider.

Volkovin keskiviikkona kertoman mukaan kaupungissa ei ole sähköä, juoksevaa vettä eikä kaasua, eikä siis myöskään keinoja talojen lämmitykseen, vaikka sää on kylmä.

Monilla asukkailla ei ole lainkaan juomavettä. Kaupunginvaltuusto toimittaa vesipulloja joillekin alueille, mutta vettä ei riitä kaikille. Ihmisryhmät ovat vaellelleet tuhoutuneiden talojen ympärillä etsien syötävää. Jotkut ovat keittäneet purovettä.

Monet paikalliset kaupat ja apteekit varastettiin tyhjiksi Volkovin mukaan jo neljä tai viisi päivää aiemmin. Joillain ihmisillä on toistaiseksi vielä ruokaa, mutta monet ovat kertoneet, ettei heillä ole ruokaa lastensa ruokkimiseksi. Yksi arvokkaimmista hyödykkeistä tällä hetkellä on polttopuu.

Volkovin mukaan jotkut ihmisistä ovat alkaneet hyökätä toisiaan vastaan.

– Ihmiset alkoivat hyökätä toisiaan vastaan saadakseen ruokaa. Ihmiset alkoivat tuhota jonkun autoa saadakseen siitä bensaa.

Sairaaloiden hän kertoo toimineen vielä ainakin viikon puolivälissä osittain.

– Ihmiset raportoivat erilaisista lääketarpeista. Erityisesti diabeetikot ja syöpäpotilaat. Mutta niitä ei löydy enää kaupungista, hän kertoi keskiviikkona.

Volkov kertoi asuvansa itse rakennuksessa, jossa majailee yli 60 henkilöä. Rakennuksen asukkailla oli keskiviikkona vielä vähän polttoainetta generaattoreihin, joten kyseisen rakennuksen asukkaat saivat sähköä 3-4 tuntia päivässä.

– Meillä on syötävää muutamaksi päiväksi. Olemme alkaneet sairastua, monet meistä kosteuden ja kylmyyden vuoksi. Olemme yrittäneet pitää yllä hygieniastandardeja mahdollisimman hyvin, mutta aina se ei ole todellisuudessa mahdollista.

Volkovin mukaan hänen rakennuksensa asukkailla on vielä jonkin verran juomakelpoista vettä, ja kun se loppuu, he aikovat keittää purosta haettua vettä.

– Meillä on siis verrattain hyvä tilanne muihin verrattuna.

Naista kannettiin turvaan synnytyssairaalaan tehdyn iskun jälkeen keskiviikkona.

The Guardianin mukaan jotkut majoittuvat nyt autoissaan.

Mariupolissa kasvanut mutta nyt Saksassa asuva ukrainalaisnainen kertoi The Guardianille, että hänen äitinsä ja veljensä majailivat maanalaisessa autotallissa.

– Se on turvallisempi paikka kuin heidän asuntonsa, joka on viidennessä kerroksessa. He nukkuvat autossa, jotta he voivat pysytellä hieman lämpiminä ja ladata puhelimensa.

Apulaispormestari Serhij Orlov on kuvaillut asukkaiden sulattaneen sään mahdollistaessa lunta saadakseen juotavaa.

– Kaupungissa on humanitaarinen katastrofi, eikä kuolleita edes haudata, Mariupolin pormestarin toimisto sanoi perjantaina lausunnossa uutistoimisto AP:n mukaan.

Myös Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö on todennut tällä viikolla Mariupolin humanitaarisen katastrofin pahenevan. Hakeutuminen sairaanhoitoon on muuttunut kaupungissa yhä vaikeammaksi.

The New York Times on kertonut Lääkärit ilman rajoja -järjestön edustajan Mariupolissa kuvailleen, että etenkin iäkkäiden ihmisten ja liikuntarajoitteisten tilanne kaupungissa on erittäin huono, koska heillä on vaikeuksia edes etsiä ruokaa.

Tilanne on käynyt yhä pahemmaksi myös lapsiperheille, jotka tarvitsevat perus- ja hygieniatarvikkeita, sillä niitä ei yksinkertaisesti ole saatavilla.

Ilmaisku tuhosi äitiys- ja lastensairaalan keskiviikkona Mariupolissa.

Lääkärit Ilman Rajoja vaatii, että ihmisten oikeus saada sairaanhoitoa ja päästä turvaan taataan ja sairaanhoitolaitokset säästetään hyökkäyksiltä.

– Satojatuhansia ihmisiä on täysin piiritettynä. Piiritykset kuuluivat sodankäyntiin keskiajalla. Niiden käyttö on nykyisin kielletty, ja hyvästä syystä, Lääkärit ilman rajoja -järjestön Ukrainan operaatioiden johtoon kuuluva Stephen Cornish kommentoi STT:n mukaan.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kertoi perjantaina Twitterissä, että Mariupolissa olisi kuollut 12 päivän aikana jo lähes 1600 siviiliä. Luvuille ei ole kuitenkaan toistaiseksi saatu vahvistusta.

Mariupolin työntekijät ovat joutuneet hautaamaan kuolleita ukrainalaisia ​​siviilejä ja sotilaita joukkohautaan.

Paikalliset ruumishuoneet ovat täynnä, minkä vuoksi kaupungin viranomaiset päättivät, ettei tilanteessa voida odottaa yksittäisten hautausten järjestämistä, uutistoimisto Associated Press kertoi keskiviikkona.

AP:n mukaan joukkohauta täyttyi vähintään ainakin kymmenistä ruumiista, joita kunnan sosiaalipalveluiden työntekijät ovat noutaneet ruumishuoneista ja yksityisasunnoista.

Vainajien joukossa on sekä pommitusten siviili- ja sotilasuhreja että sairauksiin tai luonnollisiin syihin kuolleita ihmisiä.

Äitiys- ja lastensairaalan sisätilat olivat sekasorrossa ilmaiskun jäljiltä.

Mariupol on ollut jo päiviä Venäjän ankaran pommituksen kohteena.

Ukrainan mukaan Mariupolissa tulitettiin lauantaina moskeijaa, jonne 80 siviiliä oli hakeutunut suojaan.

Keskiviikkona Venäjän uutisoitiin tehneen Mariupolissa ilmaiskun äitiys- ja lastensairaalaan. Ukrainan mukaan kolme ihmistä kuoli iskussa ja lukuisia loukkaantui.

Maxar-teknologiayhtiön satelliittikuvissa näkyy laajoja tuhoja siviili-infrastruktuurissa Mariupolissa ja sen ympäristössä. Muun muassa asuinrakennuksia, tornitaloja, elintarvikeliikkeitä ja kauppakeskuksia on Maxarin mukaan vaurioitunut.

Useat kansainväliset järjestöt, mukaan lukien YK, ovat epäilleet Venäjän syyllistyneen Mariupolissa sotarikoksiin.

YK:n vahvistamien tietojen mukaan Ukrainan sodassa on tähän mennessä ollut 1581 siviiliuhria. Heistä 579 on kuollut ja 1002 loukkaantunut Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan alettua 24. helmikuuta. Kuolleista 54 on lapsia. YK:n Ihmisoikeusjärjestö arvioi, että uhrien todellinen määrä on kuitenkin huomattavasti suurempi.