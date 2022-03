IS Odessassa: Kaupunki on valmiina Venäjän hyökkäykseen – ”Odessa on oikeastaan valmistautunut Krimin valtauksesta lähtien”

Miinavaroitusmerkit kaduilla ja hiekkasäkein suojatut patsaat kuvastavat, miten Odessassa valmistaudutaan Venäjän hyökkäykseen, vaikka kaupungissa tällä hetkellä onkin rauhallista. Näin Ilta-Sanomien toimittaja Jouko Juonala kuvaili kaupungin tunnelmia lauantaina.

Odessassa valmistaudutaan Venäjän hyökkäykseen päättäväisesti ja rauhallisesti, kuvaa Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Jouko Juonala. Hän ja kuvaaja Aleksi Jalava saapuivat kaupunkiin lauantaiaamuna Moldovasta.

Kaksikko on kaupungin keskustassa, oopperataloa lähellä olevan avustuskeskuksen edustalla. Paikalliset ovat vieneet avustuskeskukseen muun muassa ruoka- ja hygieniatarvikkeita jo siitä lähtien, kun Venäjä hyökkäsi laajamittaisesti Ukrainaan 24. helmikuuta.

– Odessa on oikeastaan valmistautunut Krimin valtauksesta lähtien hyökkäykseen.

Juonalan mukaan kaupungissa valmistaudutaan tällä hetkellä rauhallisesti ja päättäväisesti sotaan, ja ihmiset ovat optimistisia, että kaupungin puolustus kestää, jos se joutuu Venäjän seuraavan hyökkäyksen kohteeksi.

– Ihmisillä on suuri luottamus omiin asevoimiin, armeijaan ja aluepuolustusjärjestelmään. Tuntuu, että odessalaisten luottamus kaupungin kestävyyteen on suurempi kuin se, että venäläiset valtaisivat kaupungin.

Ilta-Sanomien paikan päällä olevan toimittajan mukaan ihmiset Ukrainan Odessassa ovat optimistisia, että kaupungin puolustus kestää, jos se joutuu Venäjän seuraavan hyökkäyksen kohteeksi.

Kaupungissa liikkuminen sujuu Juonalan mukaan melko tavallisesti, mutta sinne sijoitetut tarkastuspisteet hidastavat paikoitellen liikenteen kulkua.

– Pelkkä kaupunkiin sisääntulo oli vaikeaa, matkalla oli kolme tarkastuspistettä. Puolustus valvoo nyt tarkkaan, ketä tänne tulee. Tänne on rakennettu myös paljon kulkuesteitä. Niiden lisäksi täällä on muita barrikadeja ja miinavaroituskylttejä.

Odessa sijaitsee Etelä-Ukrainassa, Mustanmeren rannikolla. Ukrainan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa on noin miljoona asukasta, ja sen satama on yksi Ukrainan keskeisimmistä maan vienti- ja tuontiliikenteen kannalta.

Kaupunki on strategisella paikalla, sillä sen kautta Venäjällä olisi maakäytävä Krimin niemimaalta Moldovaan.

Jos Venäjä sen ottaa, se saa samalla käteensä myös Moldovan avaimet, Juonala kirjoittaa Odessan kohtalosta tuoreessa kommentissaan.

Lue lisää: Kommentti: Oi Odessa, olet paljon vartija

On mahdollista, että Venäjä yrittää käyttää Odessan valtaamiseen samaa taktiikkaa kuin se on käyttänyt satamakaupunki Mariupolissa, kaupungin saartamista. Juonala kuvaa, että taktiikka ei ole olisi tavaton, sillä Venäjä on käyttänyt sitä myös muissa sodissa.

– Venäjä on käyttänyt sitä aikaisemminkin, ja se on myös pommittanut Syyriassa siviiliasutusta. Se ei siis olisi yllätys, mutta se on kammottava ajatus, että sitä tapahtuu keskellä Eurooppaa vuonna 2022.

Juonala ja Jalava eivät aio jäädä kaupunkiin yöksi, vaikka siellä onkin toistaiseksi rauhallista.

– Tällä hetkellä koemme olomme turvalliseksi. Emme todennäköisesti jää tänne kuitenkaan yöksi, ihan sen varalta, jos täällä jokin operaatio alkaisi, hän kertoo ISTV:n lähetyksessä.