Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

IS:n erikois­lähetys Odessasta: Mustanmeren helmi varautuu Venäjän hyökkäykseen linnoittautumalla

Ukrainan kolmanneksi suurin kaupunki Odessa varautuu venäläisjoukkojen hyökkäykseen. Kaupunki on linnoittautunut, vapaaehtoiset täyttävät hiekkasäkkejä ja teitä on suljettu barrikadeilla. Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Jouko Juonala raportoi suorassa lähetyksessä Odessasta. Mukana on kuvaaja Aleksi Jalava.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Sulje