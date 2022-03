Venäjän joukkojen pelätään suuntaavan seuraavaksi Moldovaan – IS:n erikoistoimittaja: ”Ihmiset hamstraavat tavaraa”

Moni ukrainalainen on paennut hyökkäystä pieneen naapurimaahan Moldovaan. Pakolaiskriisi, taloudellinen ahdinko ja pelko Venäjän hyökkäyksen laajenemisesta kohdistuvat pieneen kansaan samanaikaisesti, kertoo IS:n erikoistoimittaja Jouko Juonala Moldovasta.

Moldovan pääkaupungissa Chisinaussa puhalsi viiltävä tuuli, kun IS:n erikoistoimittaja Jouko Juonala antoi videoraporttiaan maan tilanteesta.

Moldova on joutunut kuluneiden kahden viikon aikana pakolaisvirran ja sodan uhan kohteeksi. Pelko kasvaa, ja Venäjän hyökkäys naapurimaassa jatkuu.

– Moldovassa on poikkeustila. Chisinaun lentokenttä on suljettu muulta kuin diplomaattiselta ja hätäapuun liittyvältä liikenteeltä. Juttelimme tavallisten moldovalaisten kanssa aamulla ja kävimme myös suunnittelukeskuksessa, jossa koordinoidaan pakolaisille tulevaa apua. Tunnelmat ovat kyllä aika pessimistiset ja jopa lohduttomat. Sodan pelätään leviävän tänne, Juonala kertoi.

Voit katsoa koko videoraportin artikkelin yläosassa olevasta videosta.

Venäjän hyökkäyksen painopiste on keskittynyt Ukrainan eteläosissa etenkin Mariupolin ja Mykolaivin kaupunkeihin. On hyvin mahdollista, että venäläisjoukot etenevät Mykolaivin miehitetyiltä alueilta voimalla länteen kohti Odessaa, lähelle Moldovan rajaa.

– Pahin skenaario olisi se, että venäläiset joukot Ukrainassa ottaisivat hallintaansa Mustanmeren rannikon, valtaisivat Odessan ja etenisivät kohti länttä ja sitten Transnistriaan asti.

– Silloin Venäjä voisi tavallaan yhdistää voimansa ja mahdollisesti kaataa Moldovan hallituksen tai järjestää jonkinlaisen kaappauksen täällä – tai jopa miehittää Moldovan. Tällaista kuulimme muun muassa presidentin korkea-arvoiselta neuvonantajalta. Hän oli hyvin pessimistinen arvioissaan.

Odessan pormestari Gennadiy Trukhanov on arvioinut, että Venäjän joukot pyrkisivät tosiaan etenemään kohti Moldovan separatistien hallitsemaa Transnistrian aluetta. Tällainen siirto voisi katkaista samalla Odessan muusta Ukrainasta.

Jouko Juonala muistutti Moldovan historiasta ja polarisaatiokehityksestä.

– Moldovahan on jakautunut maa. Siitä on irrotettu kolmisenkymmentä vuotta sitten osa, joka on venäläismielisen väestön tai venäläisen hallinnon ylläpitämä. Se haluaa liittyä Venäjän federaatioon. Se on tehnyt siitä julkisen pyynnön presidentti Vladimir Putinille. Tämä tietysti polarisoi tilannetta Moldovassa hyvin paljon, Juonala kertoo.

Moldovan tilanne on vaikea siinäkin mielessä, että se oli jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan Euroopan köyhimpiä maita.

– Paikalliset kertoivat meille aamulla, että sellainen heikoin eläke on täällä noin 50 euroa kuukaudessa. Kohtuullinen kuukausipalkka taas on noin 200 euroa kuussa. Aivan loistava kuukausiansio on sitten taas noin 500–700 euroa kuussa, Juonala kertoo.

Taloudellinen ahdinko ja pelko sodan laajenemisesta Moldovan puolelle on saanut ihmiset jo varautumaan.

– Tämä kaikki on johtanut siihen, että paikalliset asukkaat hamstraavat erilaisia tarvikkeita. Lähinnä ne ovat tietysti polttoaineita, mutta lisäksi joukossa on kummallisiakin kulutustavaroita, hyödykkeitä ja elintarvikkeita, kuten suolaa.

Moldovaan on saapunut Ukrainasta yhteensä jo noin 270 000 pakolaista. Maahan saapuneita ihmisiä on sijoitettu erilaisiin väliaikaisiin majoitustiloihin kuten urheiluhalleihin.

– Tuolla rajalla, ainakin Palancan raja-asemalla, on kuulemma myös ihan väliaikaista telttamajoitusta. Lisäksi heitä on pyritty sijoittamaan tänne muun muassa yksityisasuntoihin, joita monet paikalliset ovat tarjonneet vapaaehtoispohjalta. Hotelleissa on myös paljon väkeä.

Moni maahan saapuneista on jatkanut matkaansa, mutta jopa 100 000 ihmistä on jäänyt Moldovaan. Se on pienelle Moldovalla jättimäinen haaste.