Tshernobylin ydinvoimalan tilanne herättää huolta – Ukraina sanoo menettäneensä yhteyden laitokseen

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD) ilmaisi perjantaina huolensa Ukrainan Tshernobylin ydinvoimalan tilanteesta sen jälkeen, kun venäläiset joukot olivat ottaneet sen haltuunsa ja sen sähkönsyötössä oli ongelmia.

Ukrainan valtion ydinvoimavalvontaviranomainen ilmoitti perjantaina, että sähkönsyöttöä Tshernobylin ydinvoimalaan ei ole vielä palautettu, vaikka Venäjän energiaministeriö ilmoitti, että valkovenäläiset asiantuntijat palauttivat sen torstaina.

Ukraina on varoittanut lisääntyneestä säteilyvuodon riskistä, jos taisteluissa vaurioitunutta suurjännitelinjaa ei korjata Venäjän joukkojen miehittämään voimalaan.

”Ulkoisen sähkönsyötön palauttaminen laitokselle on käynnissä”, Ukrainan valtion ydinalan valvontaviranomainen sanoi lausunnossaan. Kun ulkoinen sähköntoimitus katkeaa, hätädieselgeneraattori käynnistyy.

Tshernobylissä tapahtui maailman pahin ydinvoimalaonnettomuus vuonna 1986.

Venäjän energiaministeriö kertoi torstaina, että valkovenäläiset asiantuntijat olivat palauttaneet sähkönsyötön laitokseen, ja Venäjän puolustusministeriö ilmoitti suostuneensa siihen, että ukrainalainen korjausryhmä pääsee voimalaitoksen ympärillä oleviin sähkölinjoihin.

Ukraina on kuitenkin kertonut YK:n ydinvoiman valvontaelimelle, että se on menettänyt yhteyden laitokseen. Ukrainan sotilastiedustelu on myös varoittanut, että Venäjä voisi tahallaan aiheuttaa ”katastrofin” käytöstä poistetussa laitoksessa ja syyttää siitä Ukrainaa.

– Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki on erittäin huolestunut viimeaikaisista tapahtumista Tshernobylin ydinvoimalassa Ukrainassa, EBRD:n lausunnossa todetaan.

– EBRD uskoo, että viimeaikaiset tapahtumat vaarantavat vuosikymmenien menestyksekkään kansainvälisen yhteistyön saavutukset laitosalueen turvaamiseksi.

EBRD:n mukaan Tshernobylin keskeytymätön sähkönsaanti on säilytettävä. Sen mukaan on myös tärkeää, että seuranta- ja valvontajärjestelmät ovat toiminnassa, että normaali työvuorokierto on palautettava taistelujen aikana tapahtuneen keskeytyksen jälkeen ja että voimalaitosta käyttävän henkilöstön tarvikkeet on säilytettävä.

Kaikki sotilaalliset toimet laitosalueella ovat EBRD:n mukaan ”erittäin vaarallisia” käytetyn ydinpolttoaineen varastolle.

– Ukrainan valvontaviranomaisen ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön on tehtävä tarkastuksia.

Ukrainan sotilastiedustelu sanoi perjantaina, että on ”mahdollista”, että Venäjä valmistelee hyökkäystä Tshernobylin ydinvoimalaan, "josta miehittäjät yrittävät siirtää vastuun Ukrainalle". Väitteitä ei kuitenkaan ole voitu vahvistaa, eikä niiden tueksi ole esitetty todisteita.