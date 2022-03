Main ContentPlaceholder

Ukrainan pieni naapurimaa pelkää sodan laajenemista – katso IS:n erikoistoimittajan videoraportti Moldovasta

Ukrainan lounaiseen naapurimaahan Moldovaan on paennut Ukrainasta jo noin 270 000 ihmistä. Jatkuva pakolaisvirta on pienelle maalle massiivinen haaste. Lisäksi pelko Venäjän hyökkäyksen laajenemisesta Moldovaan on kasvanut hyökkäyksen pitkittyessä. IS:n erikoistoimittaja Jouko Juonala on parhaillaan Moldovassa. Hän kertoo, että ilmassa on pelkoa ja epätoivoa.

