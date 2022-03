IS Moldovassa: Onko Ukrainan pieni naapuri Putinin Venäjän seuraava uhri?

Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Jouko Juonala ja kuvaaja Aleksi Jalava ovat Ukrainan lounaisessa naapurimaassa Moldovassa, jossa Venäjän hyökkäyksen mahdollinen laajeneminen herättää suurta huolta. Juonala kertoi videoraportissaan, miltä tilanne Moldovassa näyttää. Kuinka suuri sodanpelko on? Miten sota iskee kansalaisten elämään?

Ukrainasta on paennut naapurimaihin jo noin 2,5 miljoonaa ihmistä. Venäjän laittoman hyökkäyksen laajeneminen herättää pelkoa Ukrainan naapurimaassa Moldovassa.

Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Jouko Juonala ja kuvaaja Aleksi Jalava seuraavat tilannetta paikan päällä.

Pieneen 2,6 miljoonan asukkaan maahan on paennut jo noin 270 000 ihmistä.

Samaan aikaan, kun Moldovaan saapuu yhä lisää pakolaisia, pelko sodan laajenemisesta rajojen tuntumaan ja jopa niiden yli kasvaa.

Voit katsoa tallenteen Ilta-Sanomien erikoistoimittajan Jouko Juonalan raportista artikkelin yläosasta.

Suurin osa Ukrainan sotaa pakenevista on naisia ja lapsia. Asepalvelukseen kelpaavat 18–60-vuotiaat miehet eivät saa poistua maasta.

Moldovan eteläiseltä rajalta on lyhyt ajomatka Odessaan, joka on valmistautunut venäläisten mahdolliseen hyökkäykseen. Sota on lähellä Moldovaa. Onko pieni valtio Vladimir Putinin Venäjän seuraava uhri?