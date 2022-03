Näillä Putinin lähi­piiriin kuuluvilla oligarkeilla on selkeä Suomi-kytkös – harva uskaltaa puhua sotaa vastaan

Vaikka monen oligarkin varallisuus on vaarassa Vladimir Putinin aloittaman sodan vuoksi, vain harva uskaltaa puhua Kremliä vastaan julkisesti. Erään oligarkin sisäpiiriin kuuluvan mukaan valtio voi koska tahansa viedä oligarkeilta kaiken, ehkä hengenkin.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiristä löytyy myös niitä oligarkkeja, joilla on konkreettisia yhteyksiä Suomeen.

Valtaosa oligarkeiksi katsotuista venäläisliikemiehistä aloitti toimintansa 1990-luvulla Neuvostoliiton romahdettua, kun Venäjä yksityisti valtion omaisuutta pilkkahintaan. Kansainvälisten selvitysten perusteella Venäjän valtiolta varastaminen oli yleistä ja valtion omaisuutta jaettiin yleensä sillä perusteella, mitä lahjottu virkamies Kremlissä tai lainvalvonnassa päätti.

Selkeä Suomi-yhteys löytyy erityisesti kuudelta oligarkilta.

Heistä poliittisesti merkittävin on eittämättä Gennadi Timtshenko, jota pidetään Putinin läheisenä ystävänä ja yhtenä tärkeimmistä liikemieskumppaneista. Hänellä on myös Suomen kansalaisuus.

Gennadi Timtshenko, 69

Yhdysvallat on arvellut Gennadi Timtshenkon olevan Putinin bulvaani, joka vaalii tämän hallinnon intressejä lännessä.

Harvoin julkisuudessa esiintyvä Timtshenko, 69, tuli Suomessa tunnetuksi kesällä 2013, kun hän osti yhtiönsä kautta Hartwall-areenan sekä osan jääkiekkoseura Jokereista. Tätä nykyä Pasilan areenaksi kutsuttu tapahtumapyhättö on edelleen hänen määräysvallassaan.

Yhdysvallat on arvellut Timtshenkon olevan todellisuudessa Putinin bulvaani, joka vaalii tämän hallinnon intressejä lännessä. Samaan johtopäätökseen on tullut venäläinen tutkiva toimittaja Roman Anin.

– Timtshenko on Putinin parhaita ystäviä ja presidentille läheisin liikemies. Hän on esimerkki ”koskemattomasta” liikemiehestä. Poliisi, Venäjän turvallisuuspalvelu FSB tai muut viranomaiset eivät puutu hänen toimintaansa, Anin väitti Ylen MOT-ohjelmassa lokakuussa 2021.

Suomen tennispiireissä jo 1990-luvulla vaikuttaneelle Timtshenkolle esimerkiksi järjestettiin yli miljardi euroa anonyymien veroparatiisiyhtiöiden avulla. MOT:n mukaan näillä ”lainarahoilla”, joita ei koskaan maksettu takaisin, Timtshenko hankki suuromistuksen Venäjän toiseksi suurimmasta kaasuyhtiöstä Novatekistä.

Vladimir Putin (keskellä) yhteiskuvassa Roman Rotenbergin (vasemmalla) ja Gennadi Timtshenkon (toinen oikealla) kanssa heinäkuussa 2015.

Putinin valtakaudella Timtshenko on saanut noin 27 miljardin euron omaisuuden ja noussut yhdeksi Venäjän rikkaimmista ihmisistä. Tosin hänen varallisuuteensa on vuoden alusta lähtien pienentynyt jo yli 10 miljardilla ruplan arvon romahdettua. Syöksy oli hurjinta 24. helmikuuta, jolloin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Timtshenko on vuodesta 2014 lähtien kuulunut Yhdysvaltojen pakotelistalle, ja nyt hän on myös niin Britannian kuin Euroopan unioninkin pakotelistalla. Äskettäin italialaispoliisit takavarikoivat Timtshenkon hulppean luksusjahdin.

– Vielä muutama vuosi sitten Timtshenko asui pysyvämmin Sveitsissä, mutta parin viime vuoden aikana hän on majaillut visusti Venäjällä. Hän ei uskalla matkustaa länsimaihin, koska ilmeisesti pelkää joutuvansa talousrikossyytteiden kohteeksi, Timtshenkon sisäpiiriä tunteva lähde sanoo IS:lle.

Muutamat venäläisoligarkit ovat yllättäen kritisoineet Venäjän sotatoimia, mutta useimmat äveriäistä ”valtion liikemiehistä” ovat vaienneet tapahtumista tyystin. Niin myös Timtshenko.

Oligarkkien ei uskota kannattavan sotaa Ukrainassa, koska se saattaa turmella koko heidän omaisuutensa. Pelon vuoksi kuitenkin vain harvat uskaltavat asettua Venäjän hallintoa vastaan.

– Valtio voi koska tahansa viedä oligarkeilta kaiken, ehkä hengenkin. Siksi Timtshenkokin yrittää lutviutua parhaansa mukaan Kremlin talutusnuorassa, lähde korostaa.

Vladimir Potanin (oik.) on KHL-seura Jokerien päärahoittaja osaomistamansa Norilsk Nickel -kaivosyhtiön kautta. Vladimir Putin tapaamisessa Vladimir Potaninin kanssa Sotshissa marraskuussa 2015.

Vladimir Potanin, 61

Vladimir Potanin on KHL-seura Jokerien päärahoittaja osaomistamansa Norilsk Nickel -kaivosyhtiön kautta. Hän omistaa virallisesti vain 40 prosenttia helsinkiläisseuran taustayhtiöstä, mutta käytännössä seuran valta on yksin hänellä. Norilsk Nickel omistaa Harjavallassa toimivan Nornickel-yhtiön, jossa on noin 300 työntekijää.

Potanin on yksi Venäjän rikkaimmista ihmisistä – ellei jopa rikkain. Hän on ollut Venäjällä poliittisesti erittäin vaikutusvaltainen, ja toimi Boris Jeltsinin valtakaudella valtionpankin johtajana ja jopa varapääministerinä. Potanin siirtyi Putinin leiriin heti tämän valtakauden alettua.

Potaninia pidetään yhtenä Venäjän vaikutusvaltaisimmista ihmisistä, yhtenä Venäjän hallinnon agitaattoreista lännessä. Häntä on syytetty usein talousrikoksista, erityisesti rahanpesusta, mutta hän on välttynyt tuomioilta.

Vladimir Potanin on yksi Venäjän rikkaimmista ihmisistä.

Potanin omisti Neuvostoliiton kaatuessa vain viitisen tuhatta puntaa. Hän on hankkinut sittemmin yli 20 miljardin omaisuuden, josta tosin osa on nyt sulanut ruplan arvon romahdettua. Potanin rikastui 1990-luvulla erilaisilla sisäpiirioperaatioilla, joissa valtion omistuksia jaettiin hämäräperäisillä huutokaupoilla.

Kiekkofanina tunnettu Potanin asuu Moskovassa. Hän otti juuri kantaa Putinin hallinnon päätökseen ”kansallistaa” Venäjältä paenneet länsimaiset yhtiöt. Suomalaisyhtiöistä Venäjän ovat jättäneet muun muassa Fazer ja Valio.

– Länsimaisten yritysten omaisuuden takavarikointi palauttaisi Venäjän vuoteen 1917. Venäjältä lähteneiden yritysten niin sanotun "kansallistamisen" seuraukset johtavat sijoittajien maailmanlaajuiseen epäluottamukseen maata kohtaan tulevina vuosikymmeninä, Potanin sanoi Reutersin mukaan Telegram-viestisovelluksessa.

Arkadi Rotenberg (oik.) tuntee Suomen hyvin, koska hänen veljellään Boriksella ja tämän pojalla Romanilla on vahvat Suomi-yhteydet.

Arkadi Rotenberg, 70

Arkadi Rotenberg kuului liikemiesrälssiin, joka osti kesällä 2013 Hartwall-areenan sekä osan jääkiekkoseura Jokereista. Tuntee Suomen hyvin, koska hänen veljellään Boriksella ja tämän pojalla Romanilla on vahvat Suomi-yhteydet.

Arkadi on Rotenbergien vaikutusvaltaisen suvun nokkamies. Hän on myös läheinen ystävä Putinin kanssa, ja hän tutustui tähän judoharrastuksen kautta 1960-luvun lopussa.

Arkadi on Rotenbergien vaikutusvaltaisen suvun nokkamies.

Arkadi Rotenberg olisi sijoittanut laajemminkin suomalaishankkeisiin, ellei olisi joutunut Yhdysvaltojen ja EU:n pakotelistalle jo 2014–2015. Tästä syystä hän vetäytyi Hartwall-areenan ja Jokerien taustalta.

Rotenberg sai haltuunsa ”valtiollisia bisneksiä” Putinin noustua valtaan. Hän on omistanut veljensä kanssa SMP Pankin ja SGM Groupin, joka on suuri kaasuputkien toimittaja valtionyhtiö Gazpromille.

Kun Putinia epäiltiin Mustanmeren rannalle rakennetun, yli 1,2 euron miljardin arvoisen palatsin omistajaksi, Rotenberg ilmoittautui sen ”todelliseksi omistajaksi”.

– Arkadi on vuosien varrella nähnyt Suomessa monia bisnesmahdollisuuksia. Hänet tunnetaan piinkovana, vanhan liiton venäläisenä liikemiehenä, Rotenbergien toimintaa läheltä seurannut lähde kertoo.

Lue lisää: ”Putinin palatsista” julkaistiin uusia kuvia – tältä näyttää yli miljardin maksanut rakennuskompleksi

Boris Rotenberg (oik.) on Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen. Kuvassa Vladimir Putin ja Boris Rotenberg kättelemässä marraskuussa 2019.

Boris Rotenberg, 65

Boris Rotenberg kuului veljensä tavoin liikemiesryhmään, joka hankki kesällä 2013 omistukseensa Hartwall-areenan sekä osan jääkiekkoseura Jokereista. Hän on Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen.

Boris voitti takavuosina judossa useita Neuvostoliiton mestaruuksia. Hänet tiedetään Putinin läheiseksi ystäväksi ja kuuluvan sisäpiiriin, joka on saanut hoidettavakseen muun muassa lukuisia tärkeitä rakennushankkeita Venäjällä.

Boris Rotenberg tiedetään Putinin läheiseksi ystäväksi.

Boris Rotenberg omistaa Helsingissä kotipaikkaansa pitävän Rinimex-yhtiön.

Vuonna 2018 Puolustusvoimat esti Rotenbergiä rakentamasta lisää majoitustilaa Hangon Tvärminnessä sijaitsevalle tilalleen. Puolustusvoimat vetosi siihen, että tila sijaitsee lähellä ampuma-aluetta. Helsingin Sanomien mukaan vuokra-asukkaat Hangon Lappohjassa pelkäävät nyt sodan alettua sähkön, veden ja lämmön jakelun katkeamista, koska heidän asuttamansa kiinteistöt omistaa pakotepannassa oleva Rotenberg.

Hän kuuluu Yhdysvaltain ja Britannian pakotelistalle, mutta ei EU:n, ja siksi hän ainakin vielä sodan alussa majaili Monacossa ja Nizzassa.

Roman Roterbergilla on vahvat siteet Suomeen, koska hän vietti osan nuoruudestaan Suomessa.

Roman Rotenberg, 40

Roman Rotenberg on Pasilan areenan taustayhtiön hallituksen puheenjohtaja sekä yksi areenan määräysvaltaisista omistajista. Vaikuttanut vuodesta 2014 lähtien myös jonkin verran operatiivisesti areenassa.

Roman on Boris Rotenbergin poika. Hän pyörittää isänsä kanssa kiinteistöbisneksiä muun muassa Hangossa. Kutsuttu Rotenbergien bisnessuvun ”tulevaisuuden prinssiksi”, jonka on normaalioloissa sanottu pitävän julkisuudesta.

Romanilla on vahvat Suomi-siteet, koska vietti osan nuoruudestaan Suomessa. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Pohjois-Haagan lukiosta, ja oppi Suomi-aikoinaan myös pelaamaan jääkiekkoa. Roman puhuu sujuvasti suomea, ja hän on hankkinut lisäksi Suomen ja Britannian kansalaisuuden.

Roman on omistanut Kirkkonummella sijaitsevan Långvik-kylpylän kiinteistöt maa-alueineen. Omistus järjestettiin Långvik Capitalin tytäryhtiön Tanskarlan Centrum Oy:n kautta. Kesällä 2020 Patentti- ja rekisterihallitus lakkautti molemmat yhtiöt, koska ne eivät olleet vuosiin toimittaneet tilinpäätöstietojaan viranomaisille.

Lisäksi Roman on vaikuttanut venäläistaustaisen kiekkoliigan KHL:n johtotehtävissä. Asuu tällä hetkellä Pietarissa, jossa toimii KHL-seura SKA:n päävalmentajana.

Igor Kesaev omistaa Suomessa sekä maa-alueita että kiinteistöjä.

Igor Kesaev, 55

Igor Kesaev on tunnettu yhteyksistään Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:hen, ja sitä kautta myös Putiniin. Omistaa Suomessa sekä maa-alueita että kiinteistöjä.

Venäläislehti Novaja Gazetan mukaan oligarkki on johtanut vuodesta 2003 alkaen Monolit-nimistä säätiötä, joka harjoittaa FSB:n nykyisten työntekijöiden ja eläkeläisten sekä heidän perheidensä ”taloudellisten, lääketieteellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tarpeiden” tukemista. Moskovassa asuva Kesaev on lehtitietojen mukaan tehnyt kiinteistökauppoja FSB:n työntekijöiden kanssa.

Iltalehti kertoi elokuussa 2020 Kesajevin ostaneen Puumalan kunnassa sijaitsevan Kotasaaren 700 000 eurolla.

Rakentajan mukaan kyseessä olisi lomakylä, mutta Suomen puolustusministeriö myönsi IL:lle seuraavansa tarkasti, mihin tarkoitukseen aluetta käytetään. Saarelta on uskottu olevan ”hyvä näköyhteys strategiselle syväväylälle”.

Kesaev on rikastunut tupakkakaupalla. Osaomistajana Megapolis-yhtiössä, joka hallitsee noin 70:tä prosenttia Venäjän savukemarkkinoista.

Lue lisää: Kuuluisasta suomalaisesta maamerkistä tuli hetkessä myrkyllinen hylkiö, kun Putin hyökkäsi Ukrainaan: ”Muuttumassa nyt autiotaloksi”

Lue lisää: BBC: Italialais­viranomaiset takavarikoivat kahden Putinia lähellä olevan oligarkin luksusjahdit

Lue lisää: EU:n pakotelistalle ensimmäinen Suomen kansalainen: ”Hyötyy yhteyksistään Venäjän päättäjiin”