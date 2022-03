Tiedustelutiedot: Tämä hidastaa Venäjän etenemistä Ukrainassa

Venäjä käyttää nyt suuren osan joukoistaan keskeisten kaupunkien piirittämiseen.

Britannian puolustusministeriö raportoi tänään Twitterissä, että Venäjä sitoo tällä hetkellä paljon joukkojaan keskeisten ukrainalaiskaupunkien piirittämiseen.

Tästä syystä venäläisjoukot vähenevät toisaalla, ja joukkojen eteneminen hidastuu entisestään.

Myös Yhdysvaltain ulkoministeriö kertoo, että Venäjä on keskittänyt joukkojaan entistä enemmän kaupunkien ympärille. Kaupunkien kovempi piirittäminen on tapahtunut sen jälkeen, kun Venäjä on tuhonnut suurimman osan kaupunkien keskeisestä infrastruktuurista, kertoo Reuters.

Ulkoministeriö vaati, että Venäjän hallitus sallisi siviileille turvalliset evakuointiväylät kaupungeista.

Ministeriö lähetti venäläisjohtajille myös painavan viestin: jos teette sotarikoksia, pidämme huolen, että joudutte siitä vastuuseen.