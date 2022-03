”Vihollinen näkee heti, että tuo on varmaan iso bossi.”

Uutisten perusteella Venäjän armeija on menettänyt Ukrainan sodassa paljon korkea-arvoisia upseereita. Taisteluissa on kuollut ainakin kaksi kenraalimajuria, ainakin kolme everstiä, monia pataljoonan komentajia ja everstiluutnantteja.

– Ei se ihan normaalia ole, pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp Pekka Toveri sanoo menetyksistä.

Korkea-arvoisten upseerien kuolemat kertovat Toverin mukaan siitä, että operaatio on mennyt pieleen.

Lisäksi Venäjän asevoimissa upseereita ei kouluteta omatoimiseen ajatteluun ja toimintaan samalla tavalla kuin länsimaisissa armeijoissa.

– Ajattelu on se, että jos en tee mitään, en tee virhettä. Teen vain, mitä käsketään. Silloin kaikki on aina pomon syytä. Kun asiat eivät tapahdu niin kuin pitäisi, pomon pitää mennä eteen potkimaan takapuolille, että tehkää nyt jotain pöljät.

Sen jälkeen pomo menee lähelle etulinjaa, toikkaroi siellä ja osoittelee käsillä, mitä pitää tehdä.

Hänestä tulee helppo kohde tarkka-ampujille.

Länsimaissa koulutetaan, että johtajan ei pidä koskaan käyttäytyä kuin johtaja, jos on pienikin vaara, että vihollinen näkee.

– Sitten kun on siellä etulinjan lähellä, osoittelee käsillä, potkii ihmisiä takapuoleen, huutaa ja meuhkaa, vihollinen näkee heti, että tuo on varmaan iso bossi ja hänet ammutaan ensimmäisenä.

Toveri lisää, että on kunnia ja hyvän johtamisen periaate, että menee eteen ja johtaa edestä, mutta rajansa ovat siinäkin.

– Selkeästi he joutuvat menemään etulinjaan, koska asiat eivät mene niin kuin on suunniteltu. On pakko olla paikalla itse valvomassa. Siinä on luottamus hyvä, valvonta parempi.

Ukrainalaiset näyttävät Pekka Toverin mielestä olevan taktiselta tasoltaan parempia. Ukrainalaiset ovat omatoimisia ja toimivat venäläisten selustassa pienissä yksiköissä.

Venäjän armeijaan vaikuttaa Toverin mukaan vanha neuvostokulttuuri, jossa kukaan ei tehnyt mitään ennen kuin ylempää käskettiin. Ylemmät aina tarkistivat alaisten suunnitelmat ennen kuin he antoivat alaisille luvan toteuttaa suunnitelmia.

– Kun sillä tavalla toimittiin lähes 80 vuotta, kulttuuri ei muutu kovin nopeasti.

Toverin mukaan Venäjän armeija on yrittänyt viime vuosina kouluttaa nuorempia upseereita länsimaiseen toimintamalliin, mutta kulttuuri ei muutu hetkessä.

– Heti kun asiat lähtevät menemään huonosti ja tiedetään, että nyt päitä putoaa, on parempi olla tekemättä yhtään mitään. He odottavat, että joku käskee.

Ukrainan sodassa käskijä joutuu itse menemään lähelle etulinjaa.

