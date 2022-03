Poikkeuksia tehdään ainoastaan sellaisissa tilanteissa, joissa henkilöllä on perhe Virossa tai humanitaarisista tai lääketieteellisistä syistä.

Viro lakkaa myöntämästä turistiviisumeja Venäjän kansalaisille, kertoo CNN. Asiasta ilmoitti Viron ulkoministeri Eva-Maria Liimets torstaina.

– Viro ei myönnä uusia C- ja D-luokan turistiviisumeja Venäjän kansalaisille. Kielto kestää niin kauan, kun Venäjä jatkaa sotaa Ukrainaa vastaan, Liimets sanoi torstaina Tallinnassa.

– Toimimme aktiivisesti varmistaaksemme sen, että pelotetoimemme tällä alueella ovat vahvempia kuin ne ovat olleet tähän mennessä, koska Euroopan tilanne ja turvallisuustilanne on muuttunut dramaattisesti, eikä se todennäköisesti koskaan palaa siihen, mitä se oli 23. helmikuuta.

Viroon on tullut Venäjän invaasion jälkeen tavallista enemmän Venäjän kansalaisia. Viron ulkoministeriön ja rajavartiolaitoksen mukaan yli 12 000 Venäjän kansalaista on ylittänyt Viron vastaisen maarajan viimeisen kahden viikon aikana. Se on noin 2 200 enemmän kuin tavallisesti samalla ajanjaksolla keskimäärin ennen 24. helmikuuta alkanutta hyökkäystä.