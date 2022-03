Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan pahin on jo tapahtunut: maa on sodassa Venäjän kanssa.

Saksalaislehti Bildin ja tv-kanava Sky Newsin toimittajat tapasivat Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin Kiovassa. Bild kuvailee presidenttiä Ukrainan sankariksi Vladimir Putinin verisen sodan keskellä.

Zelenskyin mukaan pakotteille ei tule antaa liikaa painoarvoa muualla Euroopassa, kun Ukrainassa käydään sotaa ja ihmisiä tapetaan.

– Elämän todellinen arvo on elää – että sinua ei murhata. Näin Euroopan on tehtävä: puolustettava yksinkertaisesti elämää ja asetettava todelliset arvot etusijalle. Toivon, että pidätte asiat oikeassa tärkeysjärjestyksessä. Se, mitä meille tapahtuu nyt, voi tapahtua myös teille. Ja tämä on mielestäni erittäin tärkeää: me kuolemme myös teidän puolestanne, Zelenskyi kertoo Bildille.

Zelenskyi kertoo lehdelle, että pahin, mitä Ukrainalle voisi tapahtua, on jo tapahtunut.

– Meillä on sota, Venäjä Ukrainaa vastaan. Niin monet ihmiset ovat jo kuolleet. Maata on tuhoutunut. Mikä voisi olla pahempaa niiden ihmisten kannalta, jotka ovat menettäneet lapsensa? Mutta me uskomme tulevaisuuteen. Emme anna periksi, emme myy maatamme.

Sky Newsille Zelenskyi sanoo, että teoilla on kiire. Lapsensa menettäneiltä vanhemmilta on vaikea pyytä anteeksi.

– Putin ei pysähdy Ukrainaan, ja länsi voi päätyä sotaan myös omalla alueellaan. Teidän on nyt valittava, hän toteaa.

– Kysytte kahden vuoden kuluttua, kun he pommittavat infrastruktuuria keskellä Eurooppaa, miksi ette sulkeneet ilmatilaa.

Zelenskyi kertoo Bildissä olevansa valmis neuvottelemaan Venäjän kanssa ja tekemään kompromisseja, kunhan ne eivät ole ”maan pettämistä”. Toisenkin osapuolen on oltava valmis kompromisseihin, Zelenskyi sanoo.

– Emme voi vielä puhua yksityiskohdista. Meillä ei ole vielä ollut suoraa yhteyttä presidenttien välillä. Vasta kahden presidentin välisten suorien keskustelujen jälkeen me voimme lopettaa tämän sodan.

Haastattelu tehtiin keskiviikkona, kun Zelenskyi oli juuri saanut kuulla Mariupolin sairaalaiskusta.

– Sain juuri uutisen, että Mariupolin lastensairaalaan hyökättiin. Minulla ei ole vielä tietoa uhreista. Mutta toivon todella, että ihmiset pystyivät piiloutumaan. Miten tällaista voi tapahtua? Ne jotka tekevät tällaista, ovat eläimiä. Mitä heidän päässään liikkuu, hän sanoo haastattelussa.

Sairaala-alueelle tehdyssä ilmaiskussa haavoittui 17 ihmistä. Heidän joukossaan oli sairaalahenkilökuntaa ja synnyttäviä äitejä.

Volodymyr Zelenskyi, 44, on kahden lapsen isä. Hän on ollut naimisissa vaimonsa Olena Zelenskan kanssa vuodesta 2003. Pariskunnalla on kaksi lasta: vuonna 2004 syntynyt tytär Oleksandra ja 2013 syntynyt poika Kyrylo.

Zelenskyi kertoo perheensä olevan hänestä luonnollisesti huolissaan mutta ymmärtävän, miksi Zelenskyi tahtoo olla Kiovassa suuresta häneen kohdistuvasta uhasta huolimatta. Zelenskyin mukaan hänen perheensä on hänestä ylpeä.

– Tavoitteenamme on vahvistaa maatamme, oli se kuinka vaikeaa tahansa. Teen tämän lasteni ja lastenlasteni vuoksi. En halua olla heikko, Zelenskyi sanoo.

Aiemmin perhe on kertonut, että he kaikki pysyttelevät Ukrainassa. Lasten ja Olena Zelenskan sijaintia ei ole haluttu kertoa julkisuuteen.

Zelenskyi kertoo Bildille, että hänen sydämessään perhe on aina yhdessä.

Bildin toimittaja kysyy Zelenskyiltä, mitä tämä vastaa lapsilleen, kun he sanovat, että perheen täytyy lähteä Ukrainasta.

– Lapseni sanovat, että minun täytyy jäädä tänne. Heidän ei pitäisi myöskään tuhlata kaunista lapsuutta siihen, että he yrittävät vakuuttaa isänsä lähtemään omasta maastaan, Zelenskyi kertoo.