Suomalaiset ambulanssit pelastavat Ukrainassa – kuljettajaa ammuttiin

Pohjalaislääkäri ryhtyi auttamaan Rotary-veljiensä kanssa. Osa autoista on jo Ukrainassa pelastamassa ihmishenkiä.

Kristiinankaupungissa lääkärinä toimiva Kaido Kotkas on yhteistyössä oman Rotary-verkostonsa kanssa onnistunut hankkimaan lyhyessä ajassa 25 ambulanssia, joiden määränpää on Ukrainan kriisialueilla. Osa autoista on jo perillä, ja niiden avulla on pelastettu ihmishenkiä.

Kotkas oli juuri aloittanut perheensä kanssa hiihtoloman vieton Lapissa, kun yksi puhelu muutti lomasuunnitelmat hetkessä.

– Olimme rinteessä ensimmäistä päivää, kun ystävä soitti ja kertoi, että Ukrainaan pitäisi saada nopeasti ambulansseja. Lapset vähän ihmettelivät, kun loma loppui niin äkkiä, kertoo virolaissyntyinen ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri.

Auton nokka suunnattiin takaisin Pohjanmaalle. Linjat kävivät kuumana paluumatkalla, ja ensimmäiset ambulanssit löytyivät nopeasti Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen pelastuslaitoksilta.

Kun autot oli saatu lähtökuntoon, Kotkas lähti vaimonsa Kristelin ja Rotary-veljiensä kanssa kuljettamaan niitä Tallinnaan.

Autoihin pakataan Tallinnassa lääkintätarvikkeita sekä ruokaa, polttoainetta ja muuta tarvittavaa tavaraa. Maatunnukset ja rekisterikilvet poistetaan ennen kuin ambulanssit viedään sotatoimialueelle.

– Viron 21 Rotaryklubi on tehnyt hyvää työtä: logistiikka on saumatonta, ja rahoitusta varten on kerätty huomattava summa rahaa. Apua on tullut myös Rotary-piiristä numero 1420 Etelä-Suomesta, kiittelee Kotkas.

– Eestin ukrainalainen kulttuuriyhdistys kuljettaa autot Ukrainan rajalle, josta paikalliset kuljettajat jatkavat matkaa. Teemme yhteistyötä Ukrainan terveys- ja sosiaaliministeriön apulaisministerin kanssa. Sieltä ambulansseille järjestetään vihreä käytävä, jota pitkin ne saadaan perille. Tiedämme tismalleen etukäteen, mihin kukin auto on menossa.

Neljä ambulanssia on saatu Suomesta Kiovaan. Suomalaisautoja on menossa myös Harkovaan ja Sumyyn.

Vaikka kyse on ambulansseista, ne eivät ole turvassa vaan voivat joutua tulituksen kohteeksi.

– Tiistaina kävi niin, että kuljettajaa ammuttiin Kiovan lähellä, kun hän oli paluumatkalla tulossa rajalle. Tilanne näytti huonolta, mutta hän kuitenkin selviytyi. Keskiviikkoaamulla taas tuli hieno ukrainankielinen viesti yhdeltä kuljettajalta: ”Kahdeksan ihmistä on viety sairaalaan, mutta ilta on vielä nuori. Kiitos autosta!”

Viesti lämmitti lääkärin mieltä ja nosti palan kurkkuun.

Ambulansseihin on alettu mahdollisuuksien mukaan asentaa ikkunoihin ballistisia kalvoja, jotka suojaavat kuljettajia luodeilta.

– Suomalainen, erikoisajoneuvoja valmistava Profile Vehicles auttaa meitä tässä.

Kotkas on kiitollinen kaikesta avusta, jota on saanut pelastuslaitoksilta, sairaaloilta ja yrityksiltä. Ambulansseja on saatu edulliseen hintaan, ja kaikki tahtovat auttaa.

Kun maakuntalehti Ilkka-Pohjalainen alkuviikosta kertoi pohjalaislääkärin avustusprojektista, lansseja alkoi löytyä lisää.

– Tällä viikolla ostimme Tanskasta 15 ambulanssia, ja parhaillaan etsimme autoja myös Ruotsista. Tanskasta saatuja ambulansseja ajetaan parhaillaan Saksan kautta kohti Puolaa ja Ukrainaa.

Nämä Tanskasta saadut ambulanssit ovat jo matkalla Saksan ja Puolan kautta Ukrainaan.

Sairaanhoitopiirit ja pelastuslaitokset lähettävät Ylen tietojen mukaan lisäksi yhteensä viisitoista ambulanssia ja kaksi paloautoa Ukrainaan. Kyseiset autot on poistettu käytöstä hiljattain, eikä niitä ole ehditty myydä vielä eteenpäin.

– Ministeriö tuli yllättäen väliin, kun ilmeisesti kuuli, että joku Kaido on ostamassa ambulansseja. Ehdotin yhteistyötä, sillä meillä on logistiikka ja yhteydet valmiina, mutta he haluavat viedä ne itse perille.

Kotkaksen ja Rotary-veljien tavoitteena on toimittaa Ukrainaan kaikkiaan 50–100 ambulanssia.

– Rahoitus on niille tähän asti saatu järjestettyä. Jopa ukrainalaiset ovat itse halunneet rahoittaa tätä, esimerkiksi yksi pankki on lähtenyt mukaan. Paljon on myös yrityksiä, jotka ovat lähteneet huomattavilla rahasummilla tukemaan tätä avustustyötä.

Hiihtolomaviikon jälkeen Kaido ja Kristel Kotkas ovat jatkaneet ambulanssiprojektia työnsä ohessa. He molemmat työskentelevät KristinaMedin yksityissairaalassa, Kaido johtavana lääkärinä, Kristel sairaanhoitajana.

– Olemme jatkaneet tätä työpäivän jälkeen aina iltamyöhään asti. Vaikka avustustyötä tehdään vapaaehtoisvoimin, mukana on todella päteviä ihmisiä, aivan kuin ammattilaisia. Todella hyvin on koko ketju toiminut.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli Kaido Kotkakselle valtava pettymys. Hän on työskennellyt OECD-tarkkailijana Bosniassa kahdesti ja nähnyt läheltä, millaiset jäljet sota jättää.

– Hävettää, että länsimaissa asia on päästetty niin pitkälle, että sota tulee eikä mitään pysty tekemään. On kädetön olo. Näin ei saisi olla. Vaikka minäkin olen kokenut kaikenlaista yli 30 vuoden lääkärin urallani, on järkyttävää nähdä, kun lasta elvytetään ja hän kuolee pöydälle, Kotkas sanoo.

– Hienoa on se, että maiden välisiä rajoja ei ole, vaan kaikilla on halu auttaa. Kukaan ei havittele diplomeja, kuuluisuutta tai kunniamerkkejä. Jokainen tekee sen mitä osaa, ja se yhdistää meitä. Se ehkä helpottaa myös häpeää, jota tunnemme.