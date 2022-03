Ukrainan viranomaisten mukaan Mariupolissa sairaalaan kohdistuneessa ilmaiskussa ei kuollut kukaan, mutta haavoittui 17 ihmistä.

Maailmalla leviää kuva, joka on muun muassa Ukrainan asevoimien mukaan otettu mariupolilaisen sairaalan piha-alueelta keskiviikon ilmaiskun jälkeen.

Raskaana oleva nainen makaa paareilla toinen käsi alavatsallaan. Silmät vaikuttavat olevan kiinni.

Paareja kantaa neljä miestä, joista yhdellä on itsellään side kädessä.

Paareilla naisen alla on kirjava kangas, jota jossain muussa yhteydessä voisi kuvailla iloiseksi.

Evakuointijoukon takana on hävityksen kaaos. Talon seinästä pursuaa rakennusmateriaaleja. Ikkunankarmeja on irti. Taustalta kohoaa savua. Maa on täynnä irtonaisia oksia. Puiden juurelta erottuu kaksi täysin tuhoutunutta autoa.

– Olen kirjoittanut ja poistanut suunnilleen kuusi viestiä, joissa yritän selittää tunteitani, kun näen tämän kuvan. Minulla ei todella ole sanoja, Ukrainasta vuodesta 2014 raportoinut sotatoimittaja Nolan Peterson kirjoittaa Twitterissä.

Twitterissä leviää myös muita kuvia, jotka väitetään kuvatun sairaala-alueella. Niissä näkyy muun muassa toinen raskaana oleva nainen, jonka kasvot ovat veressä. Toisessa kuvassa paareilla makaavalla naisella on silmät auki.

Suomalaisen silmään asetelma muistuttaa Hugo Simbergin Haavoittuneesta enkelistä (1903).

Hugo Simberg, haavoittunut enkeli Ateneumissa.

Sairaalaiskussa haavoittui ukrainalaisten viranomaisten mukaan 17 ihmistä mutta kukaan ei kuollut. Aluehallinnon mukaan kyseessä oli kaupungin keskustassa sijaitseva sairaala-alue.

– Kaupungin keskustassa sijaitseva synnytyssairaala, lastenosasto ja sisätautien osasto... Kaikki nämä tuhoutuivat Venäjän Mariupoliin tekemässä ilmaiskussa, sanoi Donetskin aluehallinnon johtaja Pavlo Kyrylenko illalla.

Haavoittuneiden joukossa oli synnyttäviä äitejä ja henkilökuntaa. Donetskin sotilashallinnon johtajan mukaan joukossa ei ole lapsia.

– Luojan kiitos, ja toivon että asia pysyykin niin, hän sanoi Reutersin mukaan.

Kyrylenkon mukaan ilmaisku tapahtui sovitun tulitauon aikana.

Ukrainalaiset poliitikot ovat tuominneet tapahtuman kovin sanankääntein.

– Karmea sotarikos Mariupolissa. Venäjän ilmaisku kohdistui sairaalaan ja synnytysosastoon, Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kommentoi Twitterissä iskua sairaalaan.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi kirjoitti Twitterissä, että raunioiden alla olisi ollut myös lapsia.

– Julmuutta! hän kirjoitti.

Kuleba ja Zelenskyi jakoivat kumpikin äitiyssairaalassa iskun jälkeen kuvatun videon, jossa osasto on hävitystä täynnä. Ihmisiä videoilla ei näy.

Isku on tuomittu jyrkästi myös maailmalla.

YK kertoi seuraavansa ”shokeeraavia raportteja” sairaalan iskuista.

– On syytä muistuttaa, että olemme kehottaneet, WHO on kehottanut lopettamaan välittömästi hyökkäykset terveydenhuoltoa, sairaaloita, terveydenhoitohenkilökuntaa ja ambulansseja vastaan - mikään näistä ei saisi koskaan, koskaan olla kohteena, YK:n tiedottaja Stephane Dujarric sanoi keskiviikkona CNN:n mukaan.

Britannian pääministeri Boris Johnson tuomitsi iskun.

– Harva asia on paheksuttavampi kuin kaikkein haavoittuvimpiin ja puolustuskyvyttömimpiin kohdistuva hyökkäys, hän kirjoitti iskun jälkeen Twitterissä.

Mariupolin satamakaupunki on ollut monien päivien ajan saarrettuna. Siviilien tilannetta on kuvailtu katastrofaaliseksi. Kaupungissa on pulaa sähköstä, lämmöstä, ruoasta ja makeasta vedestä. Useat siviilien evakuointiyritykset eivät ole onnistuneet.

Vatikaanin kardinaalivaltiosihteerin mukaan tekoa ei voi hyväksyä.

– Sairaalan pommittaminen ei ole hyväksyttävää. Ei ole mitään syitä eikä mitään motiiveja tehdä tällaista, kardinaalivaltiosihteeri Pietro Parolin sanoi toimittajille.