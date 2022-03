IS Ukrainan rajalla: Autiosta Tescon ostos­keskuksesta tuli ukrainalaisten pakolaisten majapaikka – kuvat kertovat naisten ja lasten hädästä

IS seurasi viikon ajan Ukrainan rajalla satojentuhansien ukrainalaisnaisten ja -lasten lohdutonta pakoa sodan jaloista. Rajalla nähtiin kyyneleitä ja onnellisia jälleennäkemisiä, mutta myös vakavina toiselle puolelle rajaa sotimaan taivaltavia miehiä.

Kolmivuotias Nika-tyttö katsoo hämmentyneenä ja hätääntyneenä Oksana-äitiään jonka silmäkulmista valuu kyyneleitä. Kiovan taisteluita paenneet äiti ja tytär ovat vihdoin turvassa asteltuaan juuri Ukrainan rajan yli Puolaan, mutta koetut kauhut purkautuvat Oksanalle hieman ennen pakolaisbussin kyytiin nousua Medykan raja-asemalla.

Kiovasta paenneen Oksanan silmäkulmista valuivat kyyneleet. Sylissä oli 3-vuotias Nika-tytär lämpöpeite suojanaan.

Oksanan matkaseurueen muut naiset huomaavat hänen hätänsä, halaavat tiukasti ja pitkään. Lohdutus auttaa – Oksana kerää hetken voimia ja nousee muiden kanssa bussiin, edessään tuntematon tulevaisuus sotapakolaisen vieraassa maassa.

Medykassa Puolan ja Ukrainan rajan ylitti yli 1 000 pakolaista tunnissa. Avustajat olivat heitä ensimmäisinä vastassa.

Ukrainan pakolaisuudella on naisten ja lasten kasvot. Heitä on pakolaisista noin 90 prosenttia.

Przemyslissä valtatien varrella sijaitseva entinen Tescon ostoskeskus parkkipaikkoineen on nyt täynnä pakolaisia ja avustustarvikkeita.

Kylmästä hytisseet pakolaiset lastattiin rajalla linja-autoihin.

IS seurasi viikon ajan Puolassa kuinka pakolaisvirta Ukrainasta kasvoi hurjaa vauhtia. Viime viikon loppupuolella Puolaan oli saapunut puoli miljoonaa evakkoa Ukrainasta. Nyt perjantaina Puolan rajavartiosto ilmoitti 1,5 pakolaisen rajan rikkoutuneen.

Ukrainasta on paennut sotaa jo 2,47 miljoonaa ihmistä, kertoi YK:n pakolaisjärjestö UNHCR.

Se on hurja määrä. Etenkin kun kaikki on tapahtunut vain kahdessa viikossa.

Arviot, kuinka paljon heitä tulee lisää, vaihtelevat. Riippuen sodan kestosta voi lukema olla 5 miljoonaa tai jopa tuplaten.

Sää kylmeni viikon mittaan ja öisin oli jo useita asteita pakkasta. Rajalla jaetut, kullankeltaiset lämpöpeitot erottuivat kauas.

Pakolaisnainen Ukrainan lippu harteillaan.

Medykassa tunteet purkautuivat pakolaisten päästyä yli rajan.

Pakolaisille jaettiin rajalla muun muassa ilmaisia sim-kortteja, jotta he voivat viestiä Ukrainaan jääneille päässeensä turvaan.

– Kyseessä on nopeimmin kasvava pakolaiskriisi Euroopassa sitten toisen maailmansodan, huomautti YK:n pakolaiskomissaari Filippo Grandi.

YK:n pakolaisjärjestön mukaan ihmisiä on paennut Puolan lisäksi muun muassa Moldovaan, Romaniaan, Unkariin ja Slovakiaan.

Ukrainalla ja Puolalla on yhteistä rajaa 500 kilometriä. Ennen Venäjän hyökkäystä Puolassa asui jo kymmeniätuhansia ukrainalaisia. Kaikkiaan ukrainalaisia asuu muissa maissa 6–20 miljoonaa.

Nyt heidän määränsä nousee miljoonilla.

Disney-hahmot piristivät pakolaisia Medykan rautatieasemalla. 6-vuotias Gregory (kesk.) odotti äitinsä ja pikkuveljen kanssa junaa Varsovaan.

Minimaalisin matkatavaroin pakoon lähteneet etsivät lisävaatetusta lahjoitusten joukosta.

Avustusten määrä kasvaa huimasti. Lahjoitettuja vaatteita oli jopa liikaa.

Vapaaehtoinen etsi Saksaan halukkaita pakolaisia kylttinsä kanssa raja-asemalla.

Puolassa pakolaistulvaa ei voi mitenkään olla huomaamatta, sillä maahan saapuu noin 120 000 uutta pakolaista joka päivä. IS:n ollessa vilkkaimmalla rajanylityspaikalla Medykassa, tuli yksin sinne 1 200–1 500 pakolaista tunnissa.

Puolalaiset ovat avanneet ovensa ja auttavan sylinsä naapurikansalle. Monia tämä on voinut yllättää, sillä Puolan johdossa olevat kansallismieliset ovat pitkään vastustaneet pakolaisten maahanottoa.

Mutta nyt he ovat olleet hiljaa. Kansa on näyttänyt, mitä lähimmäisenrakkaus on.

Puolan rajalla ukrainalaisia oli vastassa lukuisia maanmiehiä, sillä usealla pakolaisella ensimmäinen majapaikka Puolassa on sukulaisten tai tuttavien luona. Monet kertovat rajalla, että haluavat jäädä mahdollisimman lähelle Ukrainaa, jotta voivat palata kotiin ja rakkaidensa luo heti, kun tilanne maassa sen mahdollistaa.

Medykaan saapui joka tunti yli 1000 pakolaista.

Maailman media kerääntyi Puolan rajalle raportoimaan pakolaiskriisistä. Amerikkalainen CBS pystytti kenttästudionsa karuihin olosuhteisiin.

Liverpoolilainen Tony oli odottanut yli yön ukrainalaista naisystäväänsä ja tämän seuruetta Medykan raja-asemalla. Mutta vielä päivän hämärtyessä, ei heitä näkynyt.

Rajan ylittäneet pakolaiset olivat voipuneita ja kokemansa jälkeen apaattisia, mutta bussien saapuessa aiheutui hetkeksi ryntäystä.

Iso osa jatkaa matkaansa Puolasta muualle Eurooppaan. EU-maat päättivät pakolaisviran alkaessa myöntää ukrainalaisille oleskelu- ja työluvat noin kolmen vuoden ajaksi. Pakolaiset saavat oleskeluluvan ilman erillistä turvapaikkaprosessia.

– Olemme menossa ehkä Saksaan, en tiedä vielä varmasti, kertoi kahden teinityttärensä kanssa Medykaan saapunut Olga.

Hän sekä tyttäret 14-vuotias Vera ja 12-vuotias Dasha olivat lähteneet pakoon Dniprosta.

Dniprosta paennut Olga iloitsi lahjoitustavaroiden joukosta löytämästään makuualustasta. Hän sekä tyttäret 14-vuotias Vera ja 12-vuotias Dasha suuntaavat ehkä Saksaan.

Raja-asemalta perhe kuskattiin 13 kilometrin päässä Przemyslin kaupungissa sijaitsevaan pakolaiskeskukseen. Se on perustettu tyhjillään olleeseen suureen ostoskeskukseen. Entisten liiketilojen lattioilla oli patjoja ja telttasänkyjä, joilla viltteihin kääriytyneet tuhannet pakolaiset makoilivat.

Przemysl on 60 000 asukkaan rajakaupunki ja sen kautta Puolaan tuli kahden ensimmäisen viikon aikana 350 000 pakolaista, kertoi Przemyslin pormestari Wojciech Bakun.

Hätkähdyttävä havainto rajalla on nähdä, kuinka vähän pakolaisilla on tavaroitaan mukana. Kuten Olga ja tyttäret, ovat pakolaiset joutuneet jättämään suurimman osan matkatavaroistaan reitin varrelle ja useimmilla koko omaisuus roikkui selässä pienessä repussa.

Ukrainan lippu liehui Puolan puolella rajaa.

Enempien tavaroiden kanssa matka olisi mahdotonta. Pakolaisia rajalle Ukrainan Lvivistä tuovat junat sullotaan tupaten täyteen, isommat matkalaukut heivataan pois – sellaisen tilalle mahdutetaan ainakin yksi nainen tai lapsi; yksi enemmän turvaan.

Autoilla pakenevat juuttuvat Medykan edustalla pahimmallaan 20 kilometrin autojonoon, jolloin useat valitsevat hylätä auton sekä tavarat ja taivaltaa jalan rajalle loppumatkan. Rajalla taas oli vastassa pahimmillaan kymmenien tuntien jonotus ulkona, hyisen kylmässä pakkassäässä. Tämän viikon lopulle Ukrainan keskiosiin oli luvassa jo -15-asteen yöpakkasia, joten siviilien kurjuus vain pahenee.

Useiden Ukrainasta tulleiden autojen takalasiin oli teipattu lappu, joka kertoi lapsista kyydissä. Näitä autoja näkyi maanteillä kautta itäisen Puolan.

Monen pakolaisen kasvoilta paistaa uupumus.

Pakolaiskeskuksen organisointi kehittyi viikon mittaan ja sinne pääsyä varten täytyi rekisteröityä saadakseen rannekkeen.

Pakolaisnaiset olivat kaikenikäisiä.

Puola ja maailma ovat rientäneet avuksi. Tämä näkyi Przemyslin pakolaiskeskuksen laajalla parkkipaikalla, jonne on noussut pienehkö telttakylä. Vapaaehtoiset ja järjestöt jakoivat teltoista ruokaa, vaatteita ja muita välttämättömyystarvikkeita sekä ilmaisia sim-kortteja.

Viikon mittaan avustajien ja avustustarvikkeiden määrä lisääntyi. Pihalle ja telttoihin kertyi suuria kasoja lahjoitustavaraa.

Avustajia tulee myös Puolan ulkopuolelta. IS jututti muun muassa perulaista sekä intialaista avustustyöntekijää.

– Olen ollut täällä aivan ensimmäisestä päivästä lähtien ja aion olla niin kauan kuin tämä kestää, kertoi intialainen Satnam Singh, joka työskenteli sikhien perustamalle, Britanniassa päämajaa pitävälle KhalsaAid-hyvänteväisyysjärjestölle.

– Humanitaarisuus on meille tärkeintä, siksi olemme täällä. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, perusteli Singh avustamishaluaan jakaen samalla lämmintä teetä kylmässä talvisäässä ulkona seisoville ihmisille.

Vapaaehtoiset kantoivat kylttejä, joissa tarjottiin kyytiä eri maihin. Tällä naisella oli vielä kuusi paikkaa Berliiniin haluaville

Jopa kymmenien tuntien jonotus rajanylityksessä näkyi pakolaisten rasittuneilla kasvoilla.

Przemyslissa IS:n kuvaajan käteen lykättiin salaliittoteoreetikon laskelmalappu, jossa verrattiin ensimmäisen ja toisen maailmansodan alkamispäiviä Venäjän hyökkäykseen.

Mies kantamuksineen taivalsi kohti Medykan raja-asemaa pyrkien Ukrainaan. Matka hänellä on yhden suuntainen. Miehiä ei päästetä toistaiseksi pois maasta, vaan he jäävät sotimaan.

Przemysl on pakolaisille myös portti muualle Eurooppaan. Keskuksen pihalla oli rekisterikilpien värisuora: autoja ja busseja kymmenistä Euroopan maista. Keskuksen sisällä oli kyltit eri maiden rekisteröitymispisteille, joiden kautta pääsi suoraan kyseiseen maahan suuntaavien bussien kyytiin. Silmin nähden aktiivisimpia olivat virolaiset, joilla oli kolmessa matkailuautossa johtokeskukset evakuointia varten.

Myös suomalaiset avustajat riensivät paikalle ensimmäisten joukossa. Kolmen lahtelaismiehen porukka oli yksi heistä.

– Nyt meillä on tässä bussissa 33 ihmistä ja Varsovasta otamme mukaan vielä 12 lisää, kertoi Veli-Matti Meriko viime viikon torstaina pakolaiskyydistä, jonka määränpäänä olivat Baltian maat.

– Vaikka nyt on maailmassa kaikkea negatiivista liikkeellä, niin me tuodaan hyvää, me autetaan ihmisiä, Meriko totesi Przemyslin pimeässä illassa.

Suuri osa pakolaisista jatkoi itsenäisesti matkaansa esimerkiksi junilla ja lentokoneilla. Krakovan päärautatieasemalla, noin 200 kilometriä rajalta länteen oli torstaina ruuhkaa ukrainalaisten jonottaessa matkalippuja ja valuutanvaihtoon sekä pakolaisten opastuskeskukseen.

Puola tarjoaa ukrainalaispakolaisille ilmaiset junamatkat, myös Saksaan.

Sisällä Przemyslin asemarakennuksessa oli tukahduttavan ahdasta tuhansien pakolaisten odottaessa junia.

Puolaan tultuaan pakolaiset jatkavat matkaansa muualle maahan tai Eurooppaan myös junilla. Noin 300 000 pakolaista on saanut jo junakyydin.

Tescon entinen kauppakeskus Przemyslissä on tyhjennetty liikkeistä ja muutettu väliaikaiseksi pakolaiskeskuksekseksi. Pakolaiskeskuksen lattioita peittivät väliaikaiset petipaikat.

Puolan valtion rautatieyhtiö ilmoitti torstaina, että se tarjoaa ukrainalaisille ilmaiset junamatkat Saksaan muun muassa Przemyslistä ja Varsovasta.

Puolan sisäiset matkat ovat olleet ilmaisia jo aiemmin. Noin 300 000 pakolaista on matkustanut rajalta junilla.

Krakovassa Ukrainalle osoitettiin tukea jokaisessa kadunkulmassa. Taloista roikkui Ukrainan lippuja ja ikkunoihin oli teipattu ohjeita, miten avustaa pakolaisia. Myös ukrainalaiskilpisiä autoja oli katujen varsilla sadoittain.

Pakolaisuus ei koske vain huono-osaisia tai köyhiä, myös varakkaat ukrainalaiset citymaastureillaan olivat joutuneet jättämään maansa.

Ikkunaan teipatussa hyväntekeväisyysjärjestön julisteessa Krakovassa opastettiin, mitä pakolaiset tarvitsevat nyt eniten. Listan kärjessä ovat makuupussit ja -alustat.

– He tulevat meille yhdeksi yöksi ja jatkavat seuraavana päivänä lentokentälle, kerrottiin vanhan kaupungin laidalla olevasta hotellista, jossa varaustilanne oli sama kuin kaikissa majapaikoissa Krakovasta itään: täyteen buukattuja.

Ukrainan exodus on naisten ja lasten pako. Yhdeksän kymmenestä ukrainalaispakolaisesta on eri-ikäisiä naisia ja alaikäisiä lapsia. Ukraina ei päästä asepalvelukseen kelpaavia 18–60-vuotiaita miehiä rajan ylitse, vaan heidän on jäätävä puolustamaan kotimaataan.

Maanmiehet eivät jätä heitä yksin. Puolan rajavartijoiden mukaan 140 000 ihmistä on myös ylittänyt Puolan ja Ukrainan rajan vastakkaiseen suuntaan Venäjän hyökkäyksen jälkeen.

Osa Ukrainaan palaavista on maata puolustamaan lähteviä ukrainalaismiehiä, osa palaavia siirtotyöläisiä ja osa perhesyistä palaavia pakolaisia.

Vakavailmeisiä miesporukoita vaelsi Medykassa joka päivä Puolan rajalle vastakkaiseen suuntaan kuin pakolaiset – kohti sotaa.