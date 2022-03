Kreml tunnusti: Varusmiehiä on lähetetty taisteluihin ”vastoin Putinin käskyä”

Venäjän presidentti Vladimir Putin vannoi vielä tiistaina, että Ukrainaan ei ole lähetetty eikä lähetetä muita kuin ammattisotilaita. Keskiviikkona Kreml joutui muuttamaan kertomustaan.

Presidentti Vladimir Putin on määrännyt Venäjän sotilassyyttäjän selvittämään, kuka on vastuussa tavallisten varusmiesten lähettämisestä Ukrainan taisteluihin.

Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov kertoi keskiviikkona uutistoimisto Ria Novostille, että venäläisten varusmiesten löytyminen Ukrainasta oli tullut yllätyksenä myös Putinille itselleen.

Peskovin mukaan Putin oli nimenomaan antanut ennen ”Ukrainan erikoisoperaation” alkamista käskyn, jonka mukaan taisteluihin ei saa missään nimessä lähettää varusmiehiä.

– Presidentti Putinille oli ilmoitettu, että hänen käskynsä on toteutettu, Peskov kertasi tapahtunutta virhettä Izvestijan mukaan.

Peskovin mukaan Putin on antanut nyt uuden määräyksen, jonka mukaan syylliset hänen käskynsä rikkomiseen on etsittävä ja heitä on rangaistava.

Vielä tiistaina 8. maaliskuuta Putin vannoi kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi pitämässään puheessa, että Ukrainan sotilaalliseen erikoisoperaatioon ei ole lähetetty eikä tulla lähettämään muita kuin ammattisotilaita ja sopimussotilaita.

– Korostan: taisteluihin eivät osallistu eivätkä tule osallistumaan varusmiespalvelustaan suorittavat sotilaat emmekä tule järjestämään ylimääräisiä kutsuntoja reservissä olevien sotilaiden kutsumisesta palvelukseen. Yksinomaan ammattisotilaat ratkaisevat asetetut tavoitteet, Putin paalutti tiistaina.

Venäjällä on yhteiskunnassa yhä suuria traumoja esimerkiksi ensimmäisen Tshetshenian sodan ajoilta 1994–96 , kun nuoria ja kokemattomia varusmiehiä lähetettiin liki varmaan kuolemaan Venäjän sisäiseen Tshetshenian tasavaltaan.

Krimin miehittäminen ja liittäminen Venäjään saivat puolestaan Venäjän kansalta suuren hyväksynnän keväällä 2014 nimenomaan juuri siksi, että sen suorittivat huippuunsa koulutetut erikoisjoukot käytännössä ilman taisteluita.

Siviilivaatteissa ollut Venäjä-mielinen sabotööri saatiin kiinni Kiovan lähellä.

Keskiviikkona Venäjän puolustusministeriön edustaja, kenraalimajuri Igor Konashenkov joutui tunnustamaan, että Ukrainasta ”on valitettavasti löytynyt joitakin varusmiehiä”.

Ukrainan puolustusministeriö on jo pidemmän aikaa julkaissut kuvia vangiksi jääneistä venäläissotilaista, joista osa on ollut hämmästyttävän nuoria miehiä.

Yksi vangiksi jääneistä venäläissotilaista kertoi nimekseen Damur Mustafajev ja sanoi kuulusteluissa olevansa varusmies. Hän myös väitti, että hänet lähetettiin ”huijaamalla” taistelemaan Ukrainaan yhdessä palvelustoveriensa kanssa, kertoo Telegraf.by-sivusto.

Meduza-uutissivusto oli löytänyt sittemmin Mustafjevin isän haastatteluun ja tämä oli vahvistanut, että hänen poikansa on varusmies.

Venäjän puolustusministeriön edustaja Konashenkov kertoi keskiviikkona, että ukrainalainen ”nationalistinen sabotaasiryhmä” oli saanut vastikään vangiksi venäläisiä sotilaita, joiden joukosta oli paljastunut myös joitakin varusmiehiä.

Konashenkovin mukaan Venäjä tekee nyt kaikkensa, että vangiksi jääneet sotilaat vapautetaan ja Ukrainaan virheellisesti lähetetyt varusmiehet kotiutetaan.

– Käytännössä kaikki tällaiset palvelustaan suorittavat sotilaat onkin jo saatu vedettyä takaisin Venäjän alueelle, Konashenkov väitti Kommersantin mukaan.