Upin asiantuntija: Venäjän hallinto lähettää mielen­osoittajille nyt kovan viestin

Venäjällä on nähty laajoja mielenosoituksia, joissa vastustetaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja presidentti Vladimir Putinia. Tuhansia mielenosoittajia on otettu kiinni ja pidätetty. Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Veera Laine arvioi, että jokainen Venäjällä kadulle lähtevistä ottaa nyt tietoisen riskin, sillä valtiojohdon linja on kova. Videotallenne suorasta lähetyksestä.

