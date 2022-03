Kommentti: Sota nosti esiin kaksi uutta Putinin kovanaamaa – molempien Suomi-puheet karmivat selkäpiitä

Keitä presidentti Vladimir Putin kuuntelee nykyisin? Vastausta ei tiedä kukaan, mutta viime aikojen uutisten perusteella kannattaa painaa mieliin nimet Andrei Turtshak ja Vladimir Medinski, Arja Paananen kirjoittaa.

Andrei Turtshakin (vas.) isä Anatoli Turtshak oli Vladimir Putinin judokaveri jo Leningradin aikoina. Vladimir Medinski (oik.) on puolestaan Putinin avustaja ja Venäjän nykyisen historiapolitiikan keskeinen ideoija.

Presidentti Vladimir Putin on yllättänyt maailman niin monella tavalla Ukraina-aggressioillaan, että yllätyksistä pienimmältä vaikuttaa melko outojen ”marginaalihahmojen” nousu uutisiin.

Ainakaan tavalliselle suomalaiselle uutistenkuluttajalle nimet Andrei Turtshak, 46, ja Vladimir Medinski, 51, eivät sano juuri mitään. Monet asiantuntijat ovat myös tulkinneet, että kyseessä ovat pelkät vilttiketjun miehet, joille ei kannata panna liikaa painoarvoa.

Ehkä niin onkin. Yksin Putin tietää.

Mutta on olemassa myös mahdollisuus, että Turtshak ja Medinski ovat nyt heitä, joita Putin jostain syystä kuuntelee sotapäätöksiä tehdessään – ja joiden varalle Putin on saattanut suunnitella jotain vieläkin suurempaa.

Turtshak nousi uutisiin, kun hän oli ehdottanut Venäjältä poistuvien ulkomaalaisten yritysten kansallistamista – eli tuotantolaitosten ottamista valtion haltuun. Hän mainitsi nimeltä kolme suomalaisyritystä: Valion, Fazerin ja Pauligin.

Tuoreeltaan ajatusta pidettiin Suomessa lähinnä uhkailuna. Siitä kului kuitenkin vain kolme päivää, kun Putin asettui jo tukemaan ehdotusta.

– Täytyy asettaa ulkoinen johto ja antaa sen jälkeen nämä yritykset heille, joille työ maistuu, Putin luonnosteli kansallistamisajatusta Yhtenäisen Venäjän virallisilla sivuilla.

Mutta kuka on Andrei Turtshak? Lyhyt – ja ehkä kaikkein paljastavin – vastaus kuuluisi, että hän on Putinin nuoruusaikojen judokaverin Anatoli Turtshakin, 76, poika. Lisäksi poika on judoka itsekin, hänestä tuli vain 16-vuotiaana Venäjän olympiareservin lasten judokoulun valmentaja.

” Poika-Turtshak nousi vain 20-vuotiaana isänsä yritysten pikkupomoksi, ja 28-vuotiaana hänet nimitettiin jo Leninetsin varapääjohtajaksi.

Turtshakin isä johtaa Pietarissa strategista sotateollisuusyritystä nimeltä Leninets, joka valmistaa vakoiluun ja ilmailuun liittyvää radioelektroniikkaa. Poika-Turtshak nousi vain 20-vuotiaana isänsä yritysten pikkupomoksi, ja 28-vuotiaana hänet nimitettiin jo Leninetsin varapääjohtajaksi.

Politiikassa pojan ura on ollut myös rakettimainen.

Vuonna 2005 Turtshak perusti yhden haaran niin kutsutuista Putin-nuorista, Yhtenäisen Venäjän Nuoren kaartin. 33-vuotiaana hänestä tuli Venäjän nuorin kuvernööri Pskovin eli Pihkovan alueelle, jossa sijaitsee myös kuuluisien ”vihreiden miesten” tukikohta eli 76. ilmarynnäkködivisioona. Nykyisin Turtshak toimii parlamentin ylähuoneen varapuhemiehenä ja Yhtenäisen Venäjän puoluesihteerinä.

Turtshak tunnetaan paitsi kovista puheistaan niin myös "huligaanimaisista” otteistaan. Takavuosina Venäjällä oli esillä epäilys, että juuri Turtshak olisi saattanut tilata toimittaja Oleg Kashinin pahoinpitelyn, koska hän oli loukkaantunut Kashinin esittämästä julkisesta arvostelusta.

Kun Putin tunnusti Donetskin ja Luhanskin nukketasavaltojen riippumattomuuden Ukrainasta, ensimmäisen virallisen vierailun uusiin ”itsenäisiin kansantasavaltoihin” teki Venäjältä kukas muukaan kuin poika-Turtshak.

Vladimir Medinski johtaa Venäjän sotahistoriallista seuraa, joka on esittänyt lukuisia valheellisia ja paisuteltuja väitteitä myös Suomen talvi- ja jatkosodasta.

Medinski nousi vuorostaan otsikoihin, kun Putin teki hänestä Ukrainan kanssa käytyjen tulitaukoneuvottelujen pääneuvottelijan.

Nimitystä ihmeteltiin, sillä entisenä kulttuuriministerinä ja epäiltynä tohtorinväitöskirjojensa väärentäjänä Medinskiä ei osattu yhdistää sen paremmin diplomatiaan kuin sotaankaan. Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov ylisti häntä silti estoitta.

– Medinskillä on tiettyjä bisnestaitoja... Hän on erittäin korkean tason edustaja, onhan hän presidentin avustaja, Peskov muotoili.

Medinski johtaa Putinin käskystä perustettua Venäjän sotahistoriallista seuraa, joka on toiminut Kremlin apuna historianpuhdistuksessa. Nyt ollaan jo tilanteessa, jossa ”väärät” historiantulkinnat voivat johtaa rikostuomioon ja ”oikeiden” tulkintojen perusteella oikeutetaan sotaa.

Yksi Putinin keskeisistä perusteluista Ukrainan sodalle oli ”kansanmurhan” pysäyttäminen ja ”natsien” riisuminen aseista.

Kuulostaa järjettömälle, mutta juuri samoilla sanoilla Venäjän sotahistoriallinen seura on rakentanut valheellista tarinaa Suomesta. Keskeisiin väitteisiin kuuluu, että Suomi teloitti Karjalassa neuvostosotilaita Sandarmohin joukkohautoihin, suoritti siviiliväestön kansanmurhan ja ylläpiti keskitysleirejä, jotka olivat vielä saksalaisten natsienkin leirejä pahempia.

Ukrainan kohtalon jälkeen nämäkin väitteet asettuvat selkeämmin osaksi isoa kuvaa. Ne on luotu muhimaan sitä varten, jos Putin päättää jonain päivänä nostaa ne esille koko propagandakoneistonsa voimalla.

