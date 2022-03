Main ContentPlaceholder

Venäjän varuskunnissa Suomen itärajan takana on nyt hiljaista – asiantuntija: ”Ne on kaikki lähetetty sotaan”

Venäjän asevoimilla on Kannakselta pohjoiseen kolme maavoimien ja yksi merijalkaväen prikaati. Kenraalimajuri evp. Pekka Toverin mukaan ne muodostavat kahdeksan taisteluosastoa, jotka on lähetetty Ukrainaan. Näistä Petsamon 200. prikaatin on kerrottu (vahvistamatta) tuhoutuneen lähes kokonaan Harkovan suunnalla. Muutkin Venäjän raja-alueet, myös Naton vastaiset, ovat nyt vailla normaalia suojausta. ”Narratiivi Natosta, joka suunnittelee hyökkäystä on vale, joka kerrotaan omalle kansalle”, Toveri sanoo artikkelin videolla.

