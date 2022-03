Amelia-niminen pikkutyttö lauloi äitinsä rohkaisemana monille tutun laulun, Frozen-elokuvan Let It Gon.

Laulu herkisti kaikki kuulijat kiovalaisessa pommisuojassa. Kaikki pysähtyivät kuuntelemaan Amelian laulua, joka toi valoa pommisuojan arkeen.

Edes miehet eivät voineet pidätellä kyyneliään, kertoo videon kuvannut Marta Smehova.

Lue lisää: Pikkutyttö lauloi koskettavasti hittielokuvasta tutun laulun pommisuojassa Kiovassa

Amelian laulu on levinnyt laajalle muun muassa Twitterin kautta, ja nyt se on tavoittanut myös Frozen-elokuvan lauluntekijät Kristen Andersen-Lopezin ja hänen aviomiehensä.

Syvällä maan alla olevia metroasemia on käytetty kaupunkilaisten väestösuojina.

Andersen-Lopez sanoo, että hän teki miehensä kanssa Let It Go -kappaleen Frozen-elokuvaan kuvaamaan tuskassa kärvistelevän perheen paranemista.

Andersen-Lopez mykistyi Amelian laulusta ja ylisti tyttöä Twitterissä.

– Tapa, jolla laulat, on kuin maaginen temppu, joka levittää sydämesi valoa ja parantaa kaikki, jotka laulun kuulevat. Jatka laulamista! Me kyllä kuuntelemme, Lopez-Andersen kirjoitti.