Ukrainan energiaministeri kertoo Zaporizzjan ydinvoimalan työntekijöiden olevan panttivankeina voimalassa. Venäjän valtiollinen media väittää puolestaan, että ydinvoimalan työntekijät käyvät normaalisti töissä ja Venäjän kansalliskaarti ainoastaan tarkistaa heidät ”kohteliaasti ja sivistyneesti” ydinvoimalan porteilla työvuoron aluksi.

Venäjän miehitysjoukot kiduttavat Zaporizzjan ydinvoimalan työntekijöitä. Näin ilmoittaa Ukrainan energiaministeri Herman Halushtshenko tuoreella videolla, jonka hän on ladannut viime yönä Facebookiin.

– Tietojemme mukaan miehittäjät ovat pakottaneet ydinvoimalan johdon nauhoittamaan vetoomuksia, joita he aikovat käyttää propagandatarkoituksiin, Halushtshenko sanoo.

Energiaministerin mukaan Venäjän propagandakoneisto aikoo luoda jälleen yhden valheellisen tiedonannon omille kansalaisilleen ja koko maailmalle, jotta se voisi oikeuttaa rikoksiaan Ukrainassa.

– Zaporizzjan ydinvoimalan toimintoja ylläpitävä henkilökunta on ollut panttivankeina neljä päivää. Ydinvoimala-alueen sisällä on noin viisisataa venäläistä sotilasta ja viisikymmentä raskaan kaluston yksikköä, Halushtshenko sanoo myöhään maanantai-iltana nauhoittamallaan videolla.

(Alla on Ukrainan energiaministerin Facebook-vetoomus, teksti on sekä englanniksi että ukrainaksi.)

Venäjän median antama mielikuva Zaporizzjan ydinvoimalan tilanteesta on aivan toisenlainen.

Venäjän valtiollisen television Vesti-uutislähetyksessä Zaporizzjan voimalan haltuunottoa kutsutaan ”Venäjän erikoisjoukkojen korutyöksi” eli toisin sanoen yhdeksi loistavaksi esimerkiksi heidän ammattitaidostaan.

Uutislähetyksen mukaan Venäjän joukkojen tulo ei ole vaikuttanut millään tavalla ydinvoimalan toimintaan, kuudesta reaktorista kaksi on toiminnassa normaalisti ja säteilytaso on niin ikään normaali.

– Henkilökunta työskentelee kolmessa vuorossa kuten aiemminkin. He käyvät ydinvoimalalla töissä energiatyöntekijöiden omasta Enerhodarin kaupungista, Vestin toimittaja Anton Stepanenko sanailee Rossija 24 -kanavan uutislähetyksessä.

– Tosin portilla heitä eivät ole nyt vastassa Ukrainan kansalliskaartin taistelijat, vaan Venäjän kansalliskaartin. Kohteliaasti ja sivistyneesti, kuten heillä on tapana, Stepanenko jatkaa viitaten venäläisille tuttuun propagandailmaukseen, joka otettiin käyttöön Krimin valtauksen yhteydessä 2014. Sanonnan mukaan Venäjän erikoisjoukot ovat ”kohteliaita miehiä”.

Venäläinen toimittaja Anton Stepanenko selittää, että ukrainalaiset ydinvoimalan työntekijät tarkistetaan nyt Zaporizzjan ydinvoimalan porteilla Venäjän kansalliskaartin toimesta ”kohteliaasti ja sivistyneesti”.

Vestin toimittajan mukaan Kiovan vallanpitäjien kontrolloimat taistelijat aiheuttivat ydinvoimalalla vaaratilanteen, kun he yrittivät vastustaa Venäjän joukkojen tuloa.

Venäjän median välittämän mielikuvan mukaan Zaporizzjan ydinvoimalan tulipalo ei siis johtunut Venäjän joukkojen toiminnasta, vaan oli Kiovan ”natsijuntan” tekojen seurausta.

– Kaikesta päätelleen Kiovan regiimi ei halunnut tyytyä siihen, että ydinvoimala siirtyy hyvässä järjestyksessä Venäjän sotilaiden kontrolliin. Valvontakameroille tallentui ilmiselvä provokaatio... sabotaasiryhmät yrittivät hyökätä asemaa vastaan... ja poistuessaan he sytyttivät tulipalon laboratorioon, Stepanenko selittää uutisvideolla tapahtumaketjua, joka johti perjantaina tulipaloon Zaporizzjan ydinvoimalassa.

Läntisen käsityksen ja Ukrainan käsityksen mukaan tulipalon aiheutti nimenomaan Venäjän joukkojen hyökkäys ukrainalaiseen ydinvoimalaan, joka ei kaiken lisäksi sijaitse edes presidentti Vladimir Putinin itsenäisiksi tunnustamilla Donetskin ja Luhanskin nukketasavaltojen alueella.

Venäjän mediassa venäläisille katsojille luodaan kaikkineen mielikuvaa, jonka mukaan Venäjän joukkojen oli pakko ottaa Zaporizzjan ydinvoimala ”suojelukseensa” ydinturman estämiseksi.

Venäjän propaganda väittää lisäksi, että Ukraina oli valmistelemassa ydinvoimaloissaan niin sanottua likaista pommia radioaktiivisesta materiaalista ja meneillään oli väitteiden mukaan myös yritys rakentaa aito ydinpommi Yhdysvaltain antaman asiantuntija-avun turvin. Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n mukaan heillä ei ole mitään tietoa tai todisteita tällaisesta väitetystä toiminnasta Ukrainassa.

Venäjän kansalliskaarti kertoo ottaneensa nyt koko Zaporizzjan ydinvoimalan valvontaansa, tiedottaa muun muassa RBK-sivusto.

Venäjän väitteiden mukaan kansalliskaarti riisui aseista noin 240 ukrainalaista taistelijaa ydinvoimalan alueella. Kun taistelijat oli kuulusteltu, heidät päästettiin Venäjän median väitteiden mukaan takaisin koteihin sen jälkeen, kun he olivat allekirjoittaneet lupauksen olla osallistumatta enää taisteluihin.

– Tällä hetkellä (Zaporizzjan) ydinvoimala toimii normaalisti, voimalan johto suorittaa toiminnallisia velvollisuuksiaan, välttämätön kulunvalvonta toimii täysillä ja ydinvoimala on kokonaisuudessaan Venäjän kansalliskaartin kontrollissa, uutistoimisto Interfax siteeraa Venäjän kansalliskaartin ilmoitusta.

Ukrainan energiaministeri Herman Halushtshenko vaatii kansainvälistä yhteisöä tekemään kaikkensa, jotta Venäjä vetäisi joukkonsa pois Ukrainan miehitetyistä ydinvoimaloista.

– Ydinvoimalan työntekijät ovat fyysisesti ja henkisesti uupuneita, Halushtshenko sanoi.

Energiaministerin mukaan Venäjän miehitys kasvattaa ydinonnettomuuden riskiä Zaporizzjassa.

– Jos turma tapahtuu, eurooppalaiset joutuvat vaihtamaan omien kotiensa mukavuudet säteilysuojiin. Meidän on pysäytettävä Venäjän ydinterrorismi yhdessä. Meidän on tehtävä se nyt ennen kuin on liian myöhäistä, Halushtshenko vetoaa Facebookissa.

Zaporizzjan ydinvoimala on koko Euroopan suurin ydinvoimala ja siinä on yhteensä kuusi reaktoria. Venäläisen Vesti-uutislähetyksen mukaan neljä reaktoria on nyt poissa käytöstä, mutta kaksi on parhaillaankin toiminnassa.

Venäjän joukkojen niin ikään miehittämä Tshernobylin ydinvoimala ei ole sen sijaan enää toiminnassa, sillä sen viimeinenkin reaktori suljettiin vuonna 2000. Myös Tshernobylin ydinvoimalan työntekijöiden kerrotaan olevan tällä hetkellä venäläisten miehitysjoukkojen armoilla.

Tshernobylin ydinvoimalassa tapahtui tuhoisa ydinturma huhtikuussa 1986 ja voimala on yhä turvallisuusriski, ellei sen alasajoa hoideta asianmukaisesti.