Ajatushautomo: Nämä ovat Venäjän seuraavat liikkeet – Kiovassa tapahtuu jotain isoa seuraavan 24–96 tunnin kuluessa?

Venäjä aikoo pian hyökätä Kiovaan, sanoo yhdysvaltalainen analyysi. Etelässä Venäjää hidastaa se, että se joutuu keskittymään ainakin kolmeen eri hyökkäykseen.

Tykistötuli on aiheuttanut tuhoja Kiovassa ja Mykolaivissa. Odessan rannikkokaupungissa varaudutaan hiekkasäkein hyökkäykseen.

Venäläiset joukot valmistautuvat hyökkäämään Kiovaan lähipäivinä, kertoo yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin analyysi.

Analyysin mukaan venäläiset joukot keskittyvät kaupungin itäisille, luoteisille ja läntisille laitamille hyökkäystä varten. Hyökkäys tapahtuisi seuraavan 24–96 tunnin kuluessa.

Venäjä tuo nyt tarvikkeita ja vahvistuksia, sekä tekee tykistö-, ilma- ja ohjushyökkäyksiä heikentääkseen Ukrainan puolustusta ja pelotellakseen puolustusta ennen kyseistä hyökkäystä.

Tällä hetkellä on liian aikaista arvioida, kuinka tehokkaita ovat Venäjän mahdolliset yritykset saartaa Kiova tai vallata se. Jos venäläiset joukot ovat kyenneet hankkimaan täydennystä ja suunnittelemaan harkittuja ja koordinoituja operaatioita, ne saattavat onnistua operaatiossa paremmin kuin aiemmissa yrityksissään.

– Kiovan lähellä viimeisen 72 tunnin aikana toteutetut operaatiot eivät ole tarjonneet riittävästi todisteita todennäköisyyksien arvioimiseksi, analyysissa todetaan.

Tällä hetkellä Venäjän joukot tekevät tykistö-, ilma- ja ohjushyökkäyksiä heikentääkseen Ukrainan puolustusta ja pelotellakseen sitä. Kuvassa Kiovassa sijaitseva kuntosali, joka tuhoutui Venäjän kranaattitulessa viime viikolla.

Analyysi ottaa kantaa tilanteeseen myös muilla rintamasuunnilla.

Etelässä Venäjän operaatiota on hidastanut se, että se keskittyy ainakin kolmeen eri hyökkäykseen: Mykolaiviin ja Odessaan, Zaporizzjaan ja Mariupoliin. Analyysin mukaan tämä haittaa Venäjän operaatiota jatkossakin.

Venäjä hyökkää lounaassa kohti Mykolaivia ja Odessaa, pohjoisessa kohti Zaporizzjaa ja idässä kohti Mariupolia ja Donbassia.

Hersonin alueella olevat venäläisjoukot näyttävät tunnustelevan tietään kohti Mykolaivia. Joukot saattavat yrittää ylittää Etelä-Bugin joen, jolloin he pääsisivät jatkamaan etenemistään kohti Odessaa ja ohittaa Mykolaivin kokonaan.

Ukrainan viranomaisten julkaisema kuva Venäjän pommitusten tuhoista Mykolaivissa. Kuva otettu 7.3.

Zaporizzjaa kohti suuntaavilla joukoilla ei ole tällä hetkellä riittävästi taisteluvoimaa, jotta ne pystyisivät piirittämään tai valtaamaan kaupungin. Mariupolin kaatuminen kuitenkin tarkoittaisi sitä, että venäläisjoukot voivat saada täydennyksiä, koska Donbasista avautunee laaja maareitti länteen.

Odessassa valmistaudutaan hyökkäykseen hiekkasäkeistä tehdyillä esteillä.