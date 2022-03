Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Pikkutyttö lauloi koskettavasti hittielokuvasta tutun laulun pommisuojassa Kiovassa

Amelia-niminen pikkutyttö lauloi äitinsä rohkaisemana monille tutun laulun. Frozen-elokuvan Let It Go -laulu herkisti kuulijat pommisuojassa. Kaikki pysähtyivät kuuntelemaan Amelian laulua, joka toi valoa pommisuojan arkeen. Edes miehet eivät voineet pidätellä kyyneliään, kertoo videon kuvannut Marta Smehova. Videon kuvaamiseen kysyttiin Amelian äidin lupa.

